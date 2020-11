Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 14.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Sachbeschädigung auf Friedhofstoilette

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, 13.11.20, gegen 09.00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Neustadt gemeldet, dass in den letzten Nächten ein Obdachloser unberechtigt in der öffentlichen Toilette des Hambacher Friedhofs genächtigt hatte. Da aus diesem Grund durch die Friedhofsverwaltung die Toilette verschlossen wurde, schlug der Obdachlose die Fensterscheibe der Toilette ein, um sich erneut Zugang zu verschaffen. Der 37-jährige Beschuldigte konnte im Anschluss am Hambacher Freibad angetroffen werden, wo er sein neues Quartier bezogen hat. Durch das Einschlagen der Scheibe hatte sich der Mann eine Schnittverletzung an der Hand zugezogen. Eine ärztliche Versorgung wurde durch ihn abgelehnt.

Da er keinen festen Wohnsitz hat, wurde ein Zustellungsbevollmächtigter benannt.

Der 37-jährige muss sich wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs verantworten.

Neustadt: Elektrotretroller ohne erforderliche Pflichtversicherung kontrolliert

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, 13.11.20, gegen 22.40 Uhr wurde ein 22-jähriger aus Neustadt auf dem Marktplatz einer Kontrolle unterzogen, da er zuvor mit seinem Elektrotretroller die Hauptstraße befahren hatte. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass keine erforderliche Pflichtversicherung bestand. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.