Neustadt: Arbeiten im Kreuzungsbereich Klemmhof, Laustergasse und Badstubengasse ab 18. November 2020

Neustadt an der Weinstraße – Ab Mittwoch, 18.11.2020, beginnen die Aufbrucharbeiten im Kreuzungsbereich Badstubengasse / Laustergasse im Zuge der Umsetzung des Projektes „Wasser in die Stadt“. Dadurch bedingt muss der Bereich zwischen Einfahrt Tiefgarage Klemmhof und Waffeleria für den fußläufigen Durchgangsverkehr in Richtung Hauptstraße gesperrt werden.

Die Hauptstraße ist über den Marstall / Landschreibereistraße oder Laustergasse / Kellereistraße zu erreichen.

Die fußläufige Verbindung zwischen Hauptstraße und Badstubengasse entlang der Geschäfte im Bereich Klemmhof bleibt weiterhin offen.

Der Zugang zu der öffentlichen Toilette Ecke Badstubengasse wird jederzeit aufrechterhalten.

Hier wird es, ja nach Baufortschritt temporäre Sperrungen mit geringer Dauer geben.