Geschäftsstelle von “Bündnis 90/Die Grünen” mit stinkender Flüssigkeit beschmiert

Eschwege (ots) – Am 13.11.20 wurde die Kreisparteizentrale der Partei “Bündnis 90/Die Grünen” am Marktplatz in Eschwege mit einer gallertartigen stinkenden Flüssigkeit beschmiert. Unbekannte hatten zwischen 21:23-22:45 Uhr am Freitagabend 13.11.2020 auf zwei Fensterbänken im Erdgeschoßbereich die Flüssigkeit aufgebracht.

Ein weiterer Vorfall wird aus der Hubertusstraße in Eschwege gemeldet. Dort hat um 22:45 Uhr der Eigentümer festgestellt, dass der Hauseingangsbereich, im speziellen der Treppenaufgang, ebenfalls

mit einer derartigen stinkenden Flüssigkeit verunreinigt wurde.

Ein dritter Vorfall wird Samstag 14.11.2020 aus der Dünzebacher Straße in Eschwege gemeldet.

Dort wurde die Fußmatte vor einer ehemaligen Tierpraxis ebenfalls mit einer derartigen Flüssigkeit verunreinigt.

Reste der Flüssigkeit konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten an der Geschäftsstelle gesichert werden. Fahndungen nach dem/den unbekannten Täter(n) verliefen am Freitagabend/ -Nacht negativ. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Ein Hinweis auf den Verursacher liegt bislang nicht vor. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Verkehrsunfälle

Meinhard-Grebendorf (ots) – Um 10:09 Uhr befuhr Freitagvormittag 13.11.2020 ein 79-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die Straße “An der Schindersgasse” in Meinhard-Grebendorf und anschließend auf den Parkplatz des dortigen Edeka-Marktes. Dabei erfasste er mit dem vorderen rechten Kotflügeleine eine 77-jährige Fußgängerin aus der Gemeinde Meinhard, die dadurch zu Fall kam und sich leicht verletzte (Prellungen). Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Bad Sooden-Allendorf (ots) – Eine Unfallflucht ereignete sich Freitagnachmittag zwischen 14:40-14:50 Uhr in der Rosenstraße in Bad Sooden-Allendorf. Ein flüchtiger Fahrzeugfahrer fuhr gegen die vordere linke Seite eines dort geparkten Pkw BMW, der auf einem dortigen frei zugänglichen Parkplatz geparkt war. Vermutlich wurde der Unfall beim Wenden verursacht. Sachschaden: ca. 1.000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Sontra (ots) – Eine weitere Unfallflucht wird aus dem Auweg in Sontra angezeigt. Dort wurde ein Firmenwagen (schwarzer Opel Insignia) an beiden Türen auf der Fahrerseite angefahren und beschädigt. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen dem Freitag 13.11.20, 20:00 Uhr und Samstag 14.11.20, 07:00 Uhr. Hinweise: 05653/97660.

Sontra (ots) – Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah am Freitagmittag 13.11.2020 um 13:05 Uhr, ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra den entgegenkommenden Pkw, der von einem 73-Jährigen aus Sontra gefahren wurde. Der 62-Jährige war mit seinem Fahrzeug auf der Berliner Straße in Sontra unterwegs und beabsichtigte nach links auf der Straße “Hollerbach” weiterzufahren, übersah dabei aber den anderen Pkw. Beide Fahrzeuge wurden im vorderen linken Bereich beschädigt.

Der Sachschaden wird mit ca. 4.000 EUR angegeben.

Diebstahl von Leergut

Witzenhaussen (ots) – Angezeigt wurde gestern Mittag, um 13:24 Uhr, ein 16-Jähriger aus Witzenhausen, der von einem Anwesen in der Straße “In der Aue” in Witzenhausen einen Plastiksack mit leeren Flaschen und Getränkedosen entwendete. Der Leergutsack war vor der Wohnungstür abgestellt, die Pfandflaschen/ -dosen hatten eine Wert von 8,75 €.

