SWFV: Informationen zur Anmeldung zum Winter Qualifier 2020

Edenkoben – Nach der erfolgreichen IKK-WirKickenzuHause-Liga, möchte der Südwestdeutsche Fußballband nun dem Wunsch seiner Vereine und der Teilnehmer der IKK-WirKickenzuHause-Liga nachkommen und weitere Angebote im Bereich eFOOTBALL schaffen. Mit der Winter-Qualifier möchte der SWFV langfristig ein Ligen-System im eFOOTBALL etablieren.

„Wir haben unter der Rubrik Spielbetrieb -> eFOOTBALL weitere Informationen zusammen gefasst: Schauen Sie doch mal vorbei.“

Das Winter-Qualifier dient, auf der Grundlage des Hammes-Modell, zur Generierung möglichst ausgeglichener Ligen. Das Turnier wird als sogenanntes „community tournament“ ausgetragen. Die letztendliche Anzahl der Ligen hängt von der Teilnehmerzahl ab.

Hier finden Sie die Durchführungsbestimmungen für das Winter-Qualifier

Leitfaden zur Anmeldung zur Winter Qualifier 2020

Erklärungen zum Hammes Modell

Der frühere Profi bei Wattenscheid 09 Ewald Hammes, und danach Verbandssportlehrer beim Fußballverband Rheinland, führte das sogenannte Hammes-Modell ein. Dabei wird in Runden gespielt und die Spielpaarungen der jeweils nächsten Runde ergeben sich immer aus der aktuellen Tabellensituation. Ziel dieses Systems ist es, immer möglichst gleichstarke Teams als Gegner zu haben. Wie sonst auch gibt es drei Punkte für einen Sieg und einen Punkt für ein Unentschieden. Die erste Runde wird im Losverfahren ermittelt. So treffen am letzten Spieltag die beiden bestplatzierten Teams der Tabelle aufeinander und spielen zumeist den Turniersieg unter sich aus. Doch aufgepasst: Bei einem Unentschieden könnte auch der zuvor Dritt- oder Viertplatzierte noch vorbeiziehen.

Außerdem hat der SWFV seinen Ratgeber eFOOTBALL entworfen, der bei den ersten Schritten in Richtung eines Angebots im eFOOTBALL helfen soll. Bei Fragen können Sie sich natürlich jederzeit an efootball@swfv.de wenden, unser AK eFOOTBALL hilft gerne weiter.