Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 14.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Fahrt unter Drogeneinfluss – Betäubungsmittel sichergestellt

Bad Dürkheim (ots) – Am 13.11.2020 gegen 10:15 Uhr wurde ein 54-Jähriger aus Bad Dürkheim mit seinem Pkw in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Fahrzeugführers konnten erhebliche Auffälligkeiten hinsichtlich eines möglichen Drogenkonsums festgestellt werden. Ein im Anschluss freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Außerdem konnten bei der Durchsuchung des Pkws zwei kleine Behältnisse mit geringen Mengen Amphetamin aufgefunden werden. Dem 54-Jährigen wurde die Weitefahrt untersagt. Der Fahrzeugschlüssel sowie die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Seinen Führerschein führte der Bad Dürkheimer nicht mit sich. Ihm wurde im Anschluss auf der Dienststelle der Polizeiinspektion Bad Dürkheim eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht in Leistadter Straße

Bad Dürkheim (ots) – Am 12.11.2020 gegen 11:00 Uhr wurde ein Mercedes in der Leistadter Straße in Bad Dürkheim durch einen entgegenkommenden SUV beschädigt. Eine 61-Jährige befuhr mit ihrer A-Klasse die Leistadter Straße in Bad Dürkheim aus Kallstadt kommend in Fahrtrichtung Leistadt. In einer Kurve kam ein bislang unbekannter SUV-Fahrer nach links von seiner Fahrspur ab und fuhr auf die Fahrspur der 61-Jährigen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, lenkte sie ihr Fahrzeug nach rechts und kollidierte mit dem erhöhten Bordstein. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam es nicht. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es kam zu einem Sachschaden in Höhe von 2500 Euro, da die Felge und die Achse der A-Klasse beschädigt wurden. Vom Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen SUV mit RP-Kennzeichen gehandelt hatte. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Bad Dürkheim: Verkehrskontrollen

Bad Dürkheim (ots) – Am 12.11.2020 zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr wurden am Wurstmarktkreisel in Bad Dürkheim Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei konnten drei Verkehrsteilnehmer kontrolliert werden, die verbotswidrig ihr Handy am Steuer nutzten. Sie müssen nun mit einem Bußgeld von 100 Euro und 1 Punkt im Verkehrszentralregister rechnen. Weiterhin konnten zwei Fahrzeugführer festgestellt werden, die keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Zwei Verkehrsteilnehmer hatten ihr vorgeschriebenes Warndreieck bzw. ihre Warnweste nicht mitgeführt. An einem Fahrzeug konnten Mängel an der Beleuchtung festgestellt werden.

Deidesheim: Verkehrsunfall mit Flucht

Deidesheim (ots) – Am 12.11.2020, zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr, kollidierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Deidesheim, Bereich „Schloßwiese“, mit einen dort parkenden VW Caddy und entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne die Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Am VW Caddy entstand, im Bereich der Fahrertür, Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Es werden Zeugen gesucht, die sich bitte bei der Polizeiinspektion Haßloch (Tel. 06324/9330, Email: pihassloch@polizei.rlp.de) melden sollen.