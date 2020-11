Neustadt: Blaulichtorganisationen überbringen Martinsbrezeln

Neustadt an der Weinstraße – Durch den zweiten Lockdown, aufgrund der steigenden Infektionszahlen, fielen die bei den Kindern beliebten Martinsumzüge am 11. November 2020 aus. Die Feuerwehr Neustadt wollte das so nicht stehen lassen und machte sich Gedanken, wie man den Kindern trotzdem eine Freude bereiten kann.

André Luipold, Zugführer des Löschzuges Lachen-Speyerdorf stieß bei seinen Recherchen auf eine Aktion der Feuerwehr Bruchmühlbach-Miesau. Die dortigen Kameradinnen und Kameraden bringen den Kindern mit ihren Einsatzfahrzeugen die Martinsbrezel vorbei. Einzige Bedingung, die erfüllt werden musste, dass die Kinder eine Laterne basteln und zu einem bestimmten Zeitpunkt vor dem Haus warten.

Diese schöne Aktion sollte auch für die Stadt und ihre Weindörfer übernommen werden. Nach Klärung der Hygienemaßnahmen mit den Leitenden Notärzten in der technischen Einsatzleitung stand der Sache nichts mehr im Wege. Der Initiator konnte hierfür alle Einheitsführer aus den Ausrückebereichen gewinnen.

Die Martinsaktion veröffentlichte die Feuerwehr in den sozialen Medien und der eigenen Homepage. Was danach folgte, überraschte und überwältigte den Organisator. Nach Veröffentlichung liefen in kurzer Zeit die E-Mail-Postfächer voll. Es liefen im Minuten Takt die Anmeldungen ein. Jetzt war klar, durch die große und positive Resonanz schafft es die Feuerwehr nicht mehr alleine.

Die Führung der Feuerwehr Neustadt nahm Kontakt mit allen Blaulichtorganisationen (Deutsches Rotes Kreuz, Technischen Hilfswerk und der Polizei) auf. Alle waren von der Aktion begeistert und machten mit. Als Schirmherr konnte der oberste Chef der Feuerwehr, Herrn Oberbürgermeister Marc Weigel gewonnen werden.

Bis zum Anmeldeschluss am Sonntagabend waren 1.800 Anmeldungen eingetroffen. Vielfach waren bei den Anmeldungen noch sehr schöne Anmerkungen geschrieben.

Hier ein kleiner Auszug:

„Ich freue mich auf euch“ „Das ist eine Mega Überraschung für unsere Kinder“ „Danke den Neustadter Helden“ „Danke für eueren Einsatz für uns in dieser besonderen Zeit“ „Vielen Dank für diese tolle Aktion, Ihr werdet viele kleine Kinder damit glücklich machen.“

usw.

Am Martinstag um 17:45 Uhr war es soweit, unter allen geforderten Hygieneregeln startete die Aktion der Blaulichtfamilie. Auch der Schirmherr, Marc Weigel ließ es sich nicht nehmen bei der Martinsaktion mitzumachen und die Brezeln an die Kinder zu verteilen. Gespannt warten die Kinder mit ihren Eltern vor der Haustür auf das Blaulicht der Einsatzfahrzeuge. Überwältigt waren alle Einsatzkräfte von den leuchtenden Augen der Kinder und den schönen Martinslaternen. Auf die Aktion aufmerksam geworden waren einige lokale Fernsehsender und Printmedien, welche live von der schönen Sache in den Hauptnachrichten berichteten.

Die Blaulichtfamilie war mit insgesamt 43 Fahrzeugen von Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk und Polizei fast drei Stunden in der Stadt und den Weindörfern unterwegs, um die Kinder in dieser traurigen Zeit glücklich zu machen. Insgesamt verteilten die Kräfte 3.600 Martinsbrezeln.

Bei dieser Blaulichtfamilienaktion kamen auch verschiedene Spenden zusammen. Darunter beteiligte sich die VR Bank Südpfalz sowie die Polizei Neustadt die mit jeweils einem größeren Geldbetrag. An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich für die eingegangen Spenden bedanken. Die Geldspenden kommen nach Informationen der Wehrleitung auf ein Konto der Feuerwehr bei der Stadt Neustadt und werden für weitere Aktionen für die Neustadter Bevölkerung verwendet.