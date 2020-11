Mit “Lidflattern” in der Polizeikontrolle

Edenkoben (ots) – Weil ein 37-jähriger Mann kein Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter hatte, fiel er Donnerstagabend 12.11.2020 gegen 18 Uhr in der Luitpoldstraße einer Streife auf. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Fahrer starkes “Lidflattern” hatte, weshalb ein Drogenschnelltest durchgeführt werden musste. Dieser ergab, dass der Fahrer tags zuvor Amphetamine und Cannabis zu sich genommen hatte. Er musste zum Zwecke der Blutentnahme mit auf die Dienststelle.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei weist wiederholt darauf hin, dass das Fahren eines Elektro-Tretrollers mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h nur mit einer entsprechenden Fahrerlaubnis erlaubt ist. Zudem muss an dem Scooter ein Versicherungskennzeichen angebracht sein. E-Scooter dürfen nicht unter Drogen- und Alkoholeinfluss genutzt werden. Es gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer.

Mercedes zerkratzt – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am Mittwoch 11.11.2020 wurde zwischen 19:55-20:30 Uhr, an einem Mercedes 200 mit BE-Kennzeichen die komplette Beifahrerseite zerkratzt. Der PKW war in der Madenburgstraße, im Bereich des Anwesen Nummer 6 geparkt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Verursacher werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegengenommen.