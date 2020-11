Erneute versuchte Telefonbetrüge

Schifferstadt (ots) – Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt kam es im Laufe des Donnerstags zu 10 versuchten Telefonbetrugen. Dabei sind die Betrugsmaschen “Falscher Enkel”, “Falscher Polizeibeamter” und “Gewinnspiel” benutzt worden. Die vermeintlichen Opfer des Enkeltricks erkannten auf Anhieb den Betrugsversuch und beendeten sofort das Gespräch. In einem Fall rief danach ein weiterer Anrufer an und gab sich als Beamter der Kriminalpolizei aus. Er gab vor, dass der vorherige Anrufer ein Betrüger gewesen wäre und wollte den Bargeldbestand zu Hause in Erfahrung bringen. Auch hier ist der Betrugsversuch sofort erkannt und das Gespräch beendet worden.

Der Fall der Gewinnspielmasche war in zwei Phasen aufgeteilt. Vor einigen Tagen bereits hatte der Geschädigte 80 Jahre Post von der Firma “Alternative Dispute Resolution” bekommen, die angeblich ausstehende Zahlungen in für die Teilnahme an einem Gewinnspiel einforderten. Der 80-jährige überwies diesen Betrag. In der Folge erhielt er einen Anruf von dieser “Firma”, in welchem er aufgefordert wurde, weitere ausstehende Kosten zu begleichen. Der Mann hatte bereits einen überweisungsträger ausgefüllt und bei der Bank eingeworfen, als ihm doch noch Zweifel kamen. Glücklicherweise konnte die Bank die Überweisung stoppen, sodass in diesem Fall kein Schaden entstanden ist. Das Geld, dass er nach dem Schreiben überwiesen hatte, dürfte aber leider verloren sein.