Marihuana bei 17-jähriger Jugendlichen aufgefunden

Speyer (ots) – Am Donnerstagabend 12.11.2020 gegen 19.30 Uhr wurde bei einer Fußstreife durch die Parkanlage Stadthalle eine Gruppe von rund 10 Jugendlichen festgestellt, die einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden sollten. Bei Erkennen der Polizeibeamten flüchteten die Jugendlichen jedoch in unterschiedliche Richtungen. Den Beamten gelang es dennoch, eine 17-Jährige aus Germersheim und ihre 16-jährige Bekannte aus Speyer zu kontrollieren.

Im Rahmen der Kontrolle konnten dann in der Handtasche der 17-Jährigen ca. 2 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Die Jugendliche erwartet nun eine Strafanzeige der Polizei wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Packung Zigaretten, die die Beschuldigte aufgrund ihrer Minderjährigkeit unberechtigt mit sich führte, wurde in deren Einverständnis noch vor Ort vernichtet.

Kontrolle – Audi-Fahrer ohne Führerschein in nicht versichertem Fahrzeug unterwegs

Speyer (ots) – Gleich mehrerer Strafverfahren leitete die Polizei gegen einen 27-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Rülzheim ein, der am Donnerstag 12.11.2020 gegen 18:15 Uhr in der Tullastraße kontrolliert wurde. Sein Fahrzeug war zuvor in den Fokus der Polizei geraten, weil an diesem entstempelte Kennzeichen angebracht waren. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Kontrolle räumte der 27-Jährige zudem ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, da ihm diese zurückliegend entzogen wurde.

Weiterhin war starker Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum wahrzunehmen. Ein daraufhin beim Fahrer durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Betäubungsmittel. Er musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Sein Fahrzeugschlüssel sowie die entstempelten Kennzeichen wurden sichergestellte. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungs-/Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Unfallflucht auf Parkplatz der Arbeitsagentur

Speyer (ots) – 10.11.-12.11.2020 Uhr – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum 10.11 – 12.11. auf dem Parkplatz der Arbeitsagentur in der Bahnhofstraße vermutlich beim Ein-/Ausparken einen Peugeot 206 mit der Ortskennung “RP”. An diesem wurde der Spiegel und die hinter Tür auf der Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Solche werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Speyer-West (ots) – Am Mittwoch 11.11.2020 kam es zwischen 08:30-13:30 Uhr zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße. An der Terrassentür des Wohnhauses konnten mehrere Hebelmarken festgestellt werden. Ein Eindringen in das Haus scheiterte jedoch offensichtlich.

Die Polizei sucht Zeugen, denen am Mittwoch verdächtige Personen im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.