Groß-Gerau

Sakrale Gegenstände von rund 15.000 Euro aus Kirche gestohlen

Rüsselsheim (ots) – Die St. Christophorus Kirche in der Platanenstraße geriet in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag (08.11.) und Donnerstagvormittag (12.11.) in das Visier von Dieben, denen offenbar nichts heilig ist.

Mindestens zwei Unbekannte beschädigten zunächst das Kirchenfenster und rissen es aus der Halterung. In der Kirche entwendeten die Täter anschließend ein zirka 60 Kilogramm schweres, handgefertigtes Tabernakel aus vergoldetem Messing im Wert von etwa 10.000 Euro. Das Tabernakel wurde in den 60er-Jahren gefertigt. Zudem ließen die ungebetenen Besuche in dem Tabernakel befindliche Hostienschalen und eine Custodia sowie mehrere hundert Euro aus der Kollekte mitgehen.

Die Granitplatte, auf welcher das Tabernakel stand sowie eine Bordüre wurden durch das rabiate Vorgehen der Täter beschädigt. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 15.000 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen und bitte Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Bistrobesitzer schert sich nicht um Coronaregeln

Rüsselsheim (ots) – Von Zeugen wurde die Polizei in der Nacht zum Freitag 13.11.2020 gegen 0.20 Uhr, darauf aufmerksam gemacht, dass ein Bistro in der Weisenauer Straße, entgegen der geltenden Coronaverordnungen für Gastronomiebetriebe, geöffnet sein soll. Gästen würde auf Klopfen der Eintritt gewährt.

Eine Überprüfung durch eine Streife ergab, dass sich im Gastraum der Besitzer des Lokals sowie drei Gäste, die nicht aus einem gemeinsamen Haushalt stammten, aufhielten. Zudem waren deutliche Anzeichen erkennbar, dass die im Schankraum befindlichen Spielautomaten zuvor benutzt sowie alkoholische Getränke ausgeschenkt wurden. Die Beamten erhoben die Personalien der Anwesenden und beendeten das Treiben.

Von der Polizei wird das Ordnungsamt und das Gesundheitsamt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Den Wirt erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

An mindestens 6 Fahrzeugen Spiegel abgetreten – Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots) – An mindestens 6 am Straßenrand in der Donaustraße geparkten Autos, traten Unbekannte zwischen Mittwoch (11.11.) und Donnerstag (12.11.) jeweils die linken Außenspiegel ab.

Die Polizei in Rüsselsheim bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben sowie weitere betroffene Fahrzeugbesitzer um Kontaktuafnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Zwei Autos auf Schulparkplatz beschädigt

Rüsselsheim (ots) – Zwei auf dem Parkplatz der Gustav-Heinemann-Schule in der Königstädter Straße abgestellte Autos, wurden in der Zeit zwischen Dienstag (10.11.) und Donnerstag (12.11.) von Unbekannten beschädigt. An beiden Fahrzeugen wurden Außenspiegel zerstört. In einem Fall stieg ein Täter auf das Fahrzeugdach des Wagens und zerkratzte den Lack.

Insgesamt entstand ein Schaden von fast 3.000 Euro. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Darmstadt-Dieburg

Fenster von Gemeindeverwaltung von Unbekannten beschädigt – 5.000 Euro Sachschaden

Alsbach-Hähnlein (ots) – In der Nacht zum Freitag (12.-13.11.) haben noch unbekannte Täter ein Fenster am Gebäude der Gemeindeverwaltung in der Bickenbacher Straße beschädigt. In der Sicherheitsglasscheibe entstand ein Loch. Der Schaden wird auf mindestens 5.000 Euro beziffert.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06157/9509-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Aufmerksame Nachbarn vereiteln Einbruchsversuch – Zwei Täter flüchten

Erzhausen (ots) – Zwei noch unbekannte Täter haben am Donnerstagabend (12.11.) im Dieburger Weg versucht über eine Terrassentür in eine Doppelhaushälfte einzubrechen. Bei ihrem kriminellen Vorhaben wurden sie von aufmerksamen Nachbarn beobachtet, die die Täter beherzt ansprachen und damit in die Flucht schlugen.

Eine sofort nach der Verständigung der Polizei eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Aufgrund der zum Tatzeitpunkt herrschenden Dunkelheut liegt den Beamten keine Beschreibung der Flüchtenden vor. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich be

Festnahme nach Kennzeichendiebstahl – Ermittlungsverfahren gegen 19 und 24-Jährigen eingeleitet

Dieburg/Darmstadt (ots) – Zwei 19 und 24 Jahre junge Männer aus Darmstadt werden sich nach ihrer Festnahme am späten Donnerstagabend 12.11.2020 strafrechtlich unter anderem wegen des Diebstahls von Kennzeichen verantworten müssen.

Gegen 22 Uhr hatten Zeugen die beiden Verdächtigen in der Max-Planck-Straße in Dieburg beobachten können, als sie von einem geparkten Auto beide Kennzeichen entwendeten, an einen grauen Opel anbrachten und in Richtung Groß-Umstädter-Straße davonfuhren. Die aufmerksamen Anwohner informierten die Polizei, die sofort die Fahndung nach den Verdächtigen einleitete.

Im Rahmen der Suche konnte das beschriebene Auto, besetzt mit dem Duo, in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Darmstadt lokalisiert und gestoppt werden. Hier bestätigten sich die Beobachtungen der Zeugen und die entwendeten Kennzeichen wurden sichergestellt. Zudem zeigte sich, dass der 19-jährige Fahrer des Autos unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Tatverdächtigen wurden zur Wache gebracht. Dort wurde dem 19-Jährigen Blut entnommen sowie Anzeige erstattet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen

Kreis Bergstraße

Zweimal Zeugen gesucht

Birkenau (ots) – Am 13.11.2020 gegen 07:00 Uhr kam es in Birkenau auf der zweispurigen Fahrbahn der B 38, aus Fahrtrichtung Mörlenbach in Richtung Saukopftunnel, zu einer Verkehrsunfallflucht. Während eines Überholvorgangs wurde ein schwarzer Mercedes-Kombi von der Fahrbahn abgedrängt, kam hierdurch ins Schleudern und schließlich im Graben der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Fahrzeugführerin des schwarzen Mercedes-Kombi erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Flüchtig ist ein silberner PKW, der in Richtung Saukopftunnel davonfuhr. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeistation Heppenheim unter Tel.: 06252-706-0 entgegengenommen.

Bensheim (ots) – Am Donnerstag, den 12.11.2020, um 06.50 Uhr fuhr ein 12jähriger Junge mit seinem Fahrrad in Bensheim die Schillerstraße in Richtung Wilhelmstraße. In Höhe Hausnummer 22 wurde er von einem PKW-Fahrer zur Seite gedrängt und zog sich durch den nachfolgenden Sturz Verletzungen zu. Der Fahrer eines größeren Fahrzeuges (eventuell SUV) entfernte sich unerlaubt in Richtung Wilhelmstraße. Eine nachfolgende PKW-Fahrerin hielt an und erkundigte sich nach dem Jungen.

Diese Zeugin wird gesucht sowie andere Personen, die Hinweise zum Unfall geben können.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251 – 84680 entgegen.

