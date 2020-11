Verkehrsunfall – 19jähriger Überschlug sich mit Pkw

Neuenstein. Am Donnerstag (12.11.), gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Bad Hersfeld, mit seinem VW Polo, die Landstraße 3153 von Mühlbach kommend in Richtung Aua. Nach einer scharfen Rechtskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Polo und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr circa 50 Meter durch die Bankette, überschlug sich und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer leicht und musste in ein Krankenhaus. Am VW entstand Totalschaden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (12.11.), gegen 15:05 Uhr, fuhr eine 17-jährige Jugendliche, mit ihrer Vespa, über den abgesenkten Gehweg in den fließenden Verkehr bei den Parkplätzen/Sportanlagen der Schule Am Obersberg. Plötzlich fuhr ein am Fahrbahnrand stehender grauer Cayenne Porsche, ohne Fahrtrichtungsanzeiger an und übersah den hinter ihm fahrenden Roller der 17-jährigen Jugendlichen. Die Rollerfahrerin erschrak daraufhin und kam zu Fall. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro an der Vespa.

Der Unfallverursacher verließ den Unfallort ohne seine Personalien anzugeben oder der am Boden liegenden Rollerfahrerin Hilfe zu leisten. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Alheim / Baumbach- Am Donnerstag (12.11.), gegen 14:25 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer aus Bebra mit seinem Scania die Landesstraße 3253 aus Richtung Alheim-Baumbach kommend in Richtung Bundesstraße 83. Ein Pkw-Fahrer (45 J.) aus Ringgau befuhr mit seinem Skoda die B 83 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Alheim-Heinebach. An der Kreuzung L 3253 / B 83, an der sich ein Stoppschild befindet, wollte der LKW-Fahrer nach links in Richtung Alheim-Heinebach abbiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der Pkw nach rechts von der Fahrbahn gedrückt und überfuhr einen dort befindlichen Leitpfosten und ein Verkehrsschild. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 14.500 Euro. Der 45-jährige Pkw-Fahrer wurde leichtverletzt. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Romrod – Am Donnerstag (12.11.), zwischen 12:00 Uhr und 16:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Grünberger Straße. Die Täter hebelten zunächst eine Eingangstür auf und öffneten im Anschluss gewaltsam eine Wohnungstür. Nach derzeitigem Stand stahlen die Täter jedoch nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Navigationsgerät aus Pkw gestohlen / Hoher Sachschaden

Flieden – In der Nacht von Donnerstag (12.11.) auf Freitag (13.11.) stahlen Unbekannte ein Radio / Navigationsgerät der Marke „Becker Traffic Pro“ aus einem grauen VW Polo. Der Geschädigte hatte diesen auf dem Parkplatz des Bahnhofs Flieden in der Bahnhofstraße abgestellt. Die Täter schlugen mehrere Scheiben des Fahrzeugs ein und beschädigten außerdem die Motorhaube. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 80 Euro. Der entstandene Sachschaden allerdings beträgt rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Anhänger gestohlen

Petersberg – Zwischen Mittwoch (11.11.) und Donnerstag (12.11.) stahlen Unbekannte einen grauen Anhänger der Marke „Stema“, Typ HP 1012 mit dem amtlichen Kennzeichen FD-JN 415. Dieser war im Bereich der Straße „Landwehr“ abgestellt. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Rotenburg – Am Mittwoch (11.11.), gegen 07:15 Uhr, befuhren eine Golf-Fahrerin aus Rotenburg, ein Pkw-Fahrer (Golf) aus Rotenburg und eine weitere Pkw-Fahrerin mit ihrem Daimler-Chrysler ebenfalls aus Rotenburg die Brücke der Städtepartnerschaften von der Ortsmitte kommend in Richtung Ampelkreuzung Ecke Bürgerstraße/Lindenstraße. Die beiden Verkehrsteilnehmer mit ihrem Golf mussten verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte die Daimler-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Golf-Fahrer auf, dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die davorstehende Golf-Fahrerin geschoben. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 9.800 Euro.

Zeugin wird auf Einbrecher aufmerksam: Wer kennt die beiden Männer?

Künzell – Zwei bislang unbekannte Täter hebelten am Mittwoch (11.11.), gegen 11:30 Uhr, die Terassentür eines Einfamilienhauses in der Schulstraße auf. Bei Betreten der Räumlichkeiten durch einen der Männer wurde eine im Haus anwesende Zeugin auf den Einbrecher aufmerksam und schrie ihn lautstark an. Daraufhin ergriffen die Täter ohne Diebesgut die Flucht.

Bei den Tatverdächtigten handelt es sich um zwei Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Beide waren mit einer dunkelblauen Hose und Jacke sowie einer Mütze bekleidet. Mindestens einer der Tatverdächtigten trug helle Schuhe. Ihr Gesicht hatten die Männer mit einem Schal oder einer Gesichtsmaske bedeckt.

Hinweisse bitte an das Polizeipräsidiums Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Defekte Sattelkupplung – Auflieger macht sich selbstständig

Hauneck – Glück im Unglück hatte ein 33-jähriger weißrussischer Lkw-Fahrer einer litauischen Spedition, als sich am vergangenen Freitag (06.11.) während der Fahrt der Sattelauflieger von der Zugmaschine löste. Der Mann hatte den mit etwa sieben Tonnen Stückgut beladenen Anhänger zuvor in einer Firma im Gewerbegebiet „Blaue Liede“ in Hauneck angehängt, jedoch hierbei die Kupplung der Sattelplatte nicht ordnungsgemäß verriegelt. Nach wenigen hundert Metern löste sich der Auflieger auf abschüssiger Straße in einer Kurve, blieb jedoch glücklicherweise seitlich an der Zugmaschine hängen. Nicht auszudenken was passiert wäre, wenn der Anhänger in den Gegenverkehr oder auf Fußgänger zugerutscht wäre.

Bei der technischen Überprüfung durch den Regionalen Verkehrsdienst konnte später festgestellt werden, dass die Sattelkupplung stark verschlissen war. Daher wurde die Weiterfahrt bis zur vollständigen Reparatur des Fahrzeugs am Dienstag untersagt. Zudem musste der Fahrer an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung von mehreren Hundert Euro für die zu erwartende Geldbuße bezahlen.

Verkehrsunfallflucht

Lauterbach – Zwischen dem 26.10.2020 und dem 10.11.2020 wurde ein Basaltpfosten der Grundstücksmauer eines Anwesens an der Ecke Bahnhofstraße / Am Kreppelstein (ehemaliges Finanzamt) durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch gescheitert

Wildeck – Am frühen Mittwochmorgen (11.11.) versuchten Unbekannten im Ortsteil Obersuhl in ein Optikergeschäft in der Eisenacher Straße einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch bei ihrem Versuch, die Zugangstür aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall beim Einfädeln in den fließenden Verkehr

Niederaula. Am Dienstag (10.11.), gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Daimler die Schlitzer Straße in Niederaula aus Richtung Niederjossa kommend und wollte in Höhe der Hausnummer 24 auf das dortige Tankstellengelände fahren. Zur selben Zeit wollte ein 57-jähriger Mann aus Hohenroda mit seinem VW von dort aus in den fließenden Verkehr einfädeln. Es kam zu einem Zusammenstoß. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3.100 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld. Am Freitag (06.11.), in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 12:30 Uhr, hatte ein Mann seinen grauen Toyota Corolla auf dem Parkplatz „Am Markt“ in Bad Hersfeld, geparkt. Hier stand der Pkw in der ersten Reihe gegenüber der Stadtbibliothek. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher parkte vermutlich linksseitig neben dem Corolla und touchierte das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort im Begegnungsverkehr

Niederaula. Am Dienstag (10.11.), um 17:45 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Mann mit seinem grauen Hyundai PA i10 die Landstraße aus Richtung Holzheim kommend in Fahrtrichtung Hilperhausen, als ihm zwei Traktoren entgegenkamen. Nachdem der zweite Traktor seinen Pkw passiert hatte, vernahm der Fahrer einen Schlag. Der 76-Jährige nahm daraufhin sein Fahrzeug in Augenschein und stellte fest, dass der komplette linke, vordere, Kotflügel seines Hyundai, vermutlich durch ein am Traktor angehangenes landwirtschaftliches Gerät, beschädigt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.