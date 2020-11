Kaiserslautern: Heimspiel vom 1. FC Kaiserslautern gegen Magdeburg wird am Samstag live im SWR-Fernsehen gezeigt

Kaiserslautern – Das Heimspiel vom 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Magdeburg am zehnten Spieltag in der 3. Liga wird im SWR-Fernsehen am Samstag, 14. November 2020, live ab 14 Uhr übertragen.

Nach dem 2:1 Auswärtssieg und dem ersten Saisonsieg möchte der FCK mit dem ersten Heimsieg in dieser Saison die Abstiegsplätze verlassen. Das Spiel ist auch via Stream auf SWR.de/sport und im SWR Sport YouTube-Kanal zu sehen. Das FCK-Team von Trainer Jeff Saibene war als bisher einzige 3. Liga-Mannschaft ohne Sieg. Mit nun acht Punkten konnte sich der FCK auf den 17. Tabellenplatz verbessern. Magdeburg liegt mit sieben Punkten direkt hinter dem FCK auf dem 18. Rang.

Auch der SV Waldhof Mannheim spielt am 14.11.2020 um 14 Uhr zu Hause gegen den FC Ingolstadt 04, die auf dem dritten Tabellenrang liegen. Das letzte Auswärtsspiel von Waldhof Mannheim beim SV Meppen wurde wegen sieben Corona-Verdachtsfälle bei den Emsländern abgesagt. Die Waldhöfer sind mit zehn Punkten Tabellenzwölfter.