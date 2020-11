Mannheim/Heidelberg: 69. IFFMH findet expanded statt

Mannheim / Heidelberg – Am 2. November 2020 schlossen bundesweit die Kinos. Diese Nachricht traf das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg (IFFMH) sehr. Gerade in diesem besonderen Jahr der vielen Änderungen und Improvisationen, die die Kinos bis an ihre Grenzen herausfordern, war es dem IFFMH wichtig, bis zuletzt auch auf eine physische Ausgabe des Filmfestivals hinzuwirken.

Oberste Priorität gilt selbstverständlich der Gesundheit aller. Dafür hat das Festival frühzeitig ein umfassendes Hygienekonzept vorbereitet, das ein sicheres Kinoerlebnis ermöglicht hätte. Nun greift das Alternativ-Szenario, das die bundesweiten Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung umsetzt und zugleich dem Publikum ein herausragendes, diverses und anregendes Filmprogramm präsentiert: Das Streaming-Angebot auf der Online-Plattform https://expanded.iffmh.de/ wird deshalb auf den gesamten 11-tägigen Festivalzeitraum vom 12. bis 22. November verlängert und die Anzahl der verfügbaren Tickets erhöht.

In Absprache mit den Filmschaffenden, den Produktionsfirmen und Verleiher*innen wird dort der größte Teil des Festivalprogramms zum Streamen angeboten: darunter 12 von 14 Wettbewerbstiteln, 10 Filme aus der Sektion Pushing The Boundaries, 7 Filme für Kinder und Jugendliche, 7 Beiträge aus der Retrospektive. Die Filme können einzeln, als ganze Sektionen, als Expanded Sets, als Double Features und von Schulen gebucht werden. Diese Plattform soll auch die Talente in den Vordergrund rücken: Dafür erwarten die Zuschauer*innen exklusive Beiträge wie Grußworte und Interviews mit Regisseur*innen.

Zudem stehen wir in engem Kontakt mit den Rechteinhabern, um herauszufinden, ob weitere Titel in dieser besonderen Pandemie-Lage noch hinzukommen können.

Für das IFFMH steht die Solidarität mit den Filmschaffenden und den Kinos im Mittelpunkt. Deshalb wird das Festival von jedem verkauften Kinoticket 1 Euro an unsere Partnerkinos spenden. Sobald die Kinos wieder geöffnet sind, plant das Festival außerdem eine Reihe an Kooperationsveranstaltungen unter dem bereits 2020 etablierten Namen IFFMH Präsentiert.

Das Festival dankt allen Partnern, Unterstützern und Zuschauern für ihr Verständnis und ihre Treue bei den Adaptionen an die veränderte Lage. Für das Festival heißt dies: Das Jahr des Free-Jazz geht weiter!

Tickets für IFFMH Expanded sind ab sofort online erhältlich: https://expanded.iffmh.de/

Tickets, die für die ausgefallenen physischen Veranstaltungen bereits gebucht wurden, werden automatisch erstattet. Anfragen hierzu beantwortet Ricarda Voigt unter ticketing@iffmh.de.