Jugendliche erbeuten Kopfhörer bei Raub, Oberursel, Bommersheimer Straße, Donnerstag, 12.11.2020, 13:40 Uhr,

(pu)Zwei Jugendliche Täter sollen am Donnerstagmittag einen 15-jährigen am Bahnhof in Oberursel beraubt haben. Die beiden mutmaßlichen Räuber sollen den Geschädigten gegen 13:40 Uhr festgehalten und ihm mit Schlägen gedroht haben, wenn er nicht seine Wertgegenstände herausgibt. Der Geschädigte händigte daraufhin seine Kopfhörer aus und die Täter flüchteten. Einer der mutmaßlichen Räuber war dem Geschädigten bekannt (ein 15-Jähriger aus Frankfurt am Main), zu dem anderen liegt eine Beschreibung vor. Er soll ca. 15 Jahre alt sein und eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpulli sowie eine schwarze Jacke und einen schwarzen Mundschutz getragen haben.

Wenn Sie Hinweise zu dem Raub geben können, wenden Sie sich bitte unter 06172 120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg.

Zweimal Trickbetrug gescheitert, Friedrichsdorf, Philipp-Reis-Straße, Donnerstag, 12.11.2020, 16:40 Uhr, Oberursel, Herzbergstraße, Donnerstag, 12.11.2020, 17:00 Uhr,

(pu)Auf das Geld zweier Seniorinnen hatten es unbekannte Trickbetrüger am Donnerstagnachmittag in Friedrichsdorf und Oberursel abgesehen.

Gegen 16:40 Uhr rief ein unbekannter Mann eine 90-Jährige aus der Philipp-Reis-Straße in Friedrichsdorf an und gab sich als „Freund“ aus. Er versuchte die Betrugsmasche „Immobilienkauf“ anzuwenden. Hier geben die unbekannten Betrüger an, dass sie aufgrund eines Immobilienkaufes noch Geld (beispielsweise angebliche Notarkosten) begleichen müssten. Die Geschädigte bezweifelte die Echtheit des geschilderten Sachverhaltes sowie der Forderung von 20.000 Euro und legte auf.

Auch eine 99-Jährige aus der Herzbergstraße in Oberursel ließ sich durch einen unbekannten Anrufer nicht in die Irre führen. Ihr hatte ein Betrüger um 17:00 Uhr vorgeschwindelt, sie solle 30.000 Euro überweisen, damit einer kranken Freundin geholfen werden könne.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass in letzter Zeit vermehrt gleichgelagerte Straftaten zum Nachteil meist älterer Menschen verübt oder versucht wurden. Die Anrufer geben sich unter anderem als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder Schulfreunde aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Geschädigten ihnen Glauben schenken. Gerade die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Vor allem sollte eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen erfolgen. Diese haben für die Nachfrage sicherlich Verständnis. Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de .

Einbruch über Terrassentür, Glashütten, Eppenhainer Straße, Donnerstag, 12.11.2020, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr,

(pu)Am Donnerstag zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Haus in der Eppenhainer Straße in Glashütten. Über eine Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Haus. Hier durchsuchten und durchwühlten sie alle Stockwerke und entwendeten Bargeld sowie elektronische Geräte im Wert von knapp unter 1.000 Euro.

Wenn Sie Hinweise zu dem Einbruch in Glashütten geben können, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 120-0.

Einbruch über Balkontür, Steinbach, Am Sportplatz, Donnerstag, 12.11.2020, 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr,

(pu)Bei einem Einbruch in eine Wohnung in Steinbach am Donnerstagnachmittag gingen die Täter leer aus. Im rückwärtigen Bereich hatten unbekannte Täter zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr einen Zaun überstiegen und die Balkontür der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung aufgehebelt. Die Täter hielten sich dann in der Wohnung auf, entwendeten aber vermutlich nichts.

Wenn Sie Hinweise zu dem Einbruch in Steinbach geben können, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 120-0.

Diese Fälle belegen erneut, dass die meisten Einbrecher durch aufgebrochene Fenster und Türen in Wohnungen und Häuser gelangen. Dabei nutzen sie meist Zugangsmöglichkeiten, die von der Straße abgewandt oder eher versteckt liegen, um bei der Tat nicht entdeckt zu werden. Wissen Sie ob es an Ihrem Haus solche Ecken gibt, die für Einbrecher interessant sein könnten? Wenn Sie jetzt unsicher sind, sollten Sie nicht länger zögern und sich von der Polizei kostenfrei beraten lassen. Die Polizeiliche Beratungsstelle erreichen Sie unter 06172 120-250.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden, Neu-Anspach, Heisterbachstraße, Freitag, 13.11.2020, 05:40 Uhr,

(pu)Auf der Heisterbachstraße in Neu-Anspach kam es am frühen Freitagmorgen zu einer Unfallflucht mit hohem Sachschaden. Gegen 05:40 Uhr befuhren ein weißer LKW, ein weißer Audi A5 und ein oranger Ford Focus hintereinander die Heisterbachstraße stadtauswärts in Richtung Wehrheim. Nach einem Kreisel wendete der weiße LKW (vermutlich ein Lieferwagen, unter 3,5 Tonnen). Der Audi A5 bremste daraufhin ab. Der Ford Focus fuhr auf den wartenden Audi A5 auf. Dabei entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 22.000 Euro an den beiden Pkw. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der weiße Lieferwagen setzte seine Fahrt in Richtung Neu-Anspach fort. Möglicherweise hatte der Fahrer den Unfall nicht gesehen.

Zeugen, die Hinweise zu dem weißen Lieferwagen geben können, werden gebeten, sich unter 06081 9208-0 bei der Polizeistation in Usingen zu melden.

Blitzermeldung

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag: Königstein B8, Höhe Km 2,3, Fahrtrichtung Königstein

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.