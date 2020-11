Bad Nauheim (ots) – Die Kriminalpolizei ermittelt nicht nur vom Schreibtisch aus. In zivilen Fahrzeugen begeben sich die Ermittler auch auf Streife und verfolgen Straftaten. So fiel einer Streife der Kriminalpolizei am Mittwoch 11.11.2020 in den Abendstunden ein verdächtiges Fahrzeug auf. In der Frankfurter Straße kam den Gesetzeshütern gegen 21.50 Uhr ein grüner BMW entgegen.

Fahrzeug und Fahrer sind den Kriminalisten keine Unbekannten. Häufig waren in der Vergangenheit am grünen 3er BMW falsche Kennzeichen angebracht. Daher entschlossen sie sich zu einer Kontrolle und wendeten ihr Zivilfahrzeug. Dies erkannte auch der BMW-Fahrer und versuchte sich aus dem Staub zu machen. In der Bodestraße konnte die Kripo das Fahrzeug kurz darauf stellen.

Die beiden Polizisten stiegen aus und traten an das Auto heran, um eine Kontrolle durchzuführen. Plötzlich und unvermittelt startete der am Steuer sitzende Bad Nauheimer den Motor, setzte kurz zurück und fuhr auf einen der Polizisten zu.

Der Kriminalist konnte sich nur durch eine beherzte Ausweichbewegung davor retten, umgefahren zu werden. Dabei streifte der Flüchtige mit seinem Sportwagen den zivilen Streifenwagen der Polizistin

und des Polizisten.

Der 29-Jährige flüchtete und konnte auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Gegen den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann leiteten die Ermittler Strafverfahren u.a. wegen Nötigung und versuchter Körperverletzung ein.

Auch wegen Unfallflucht wird gegen ihn ermittelt.

Sein Fahrzeug ist weder zugelassen noch versichert und einen Führerschein besitzt der Mann ebenfalls nicht. Den BMW fanden die Ermittler am nächsten Tag in Bad Nauheim und ließen ihn abschleppen.

Ein Richter wird darüber entscheiden, ob er ihn wieder bekommt.

Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet um Hinweise.