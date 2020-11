Kaiserslautern -Am Dienstag, den 17.11.2020, um 16:00 Uhr dreht sich bei „Versuch’s mit TUK!“ alles um: Schleim oder „Slime“, die gummiartig-zähe Spielzeugmasse.

Zusammen mit Mentorinnen des Ada Lovelace-Projekts bietet die Offene Digitalisierungsallianz Pfalz Schüler*innen der 4. bis 6. Klasse und ihren Eltern dabei auch einen Einblick hinter die Kulissen der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK). Bei der Mitmach-Reihe können Kinder zusammen mit ihren Eltern, begleitend zur digitalen Veranstaltung, Experimente selbst zuhause durchführen und erhalten live am Bildschirm Erklärungen und mehr Informationen zum wissenschaftlichen Hintergrund.

Warum Schleim?

„Auch wenn Halloween vorbei ist, Slime herstellen macht Kindern immer Spaß,“

erklärt Makbule Engelhardt vom Ada Lovelace-Projekt.

„Der Vorgang ist recht einfach und wenig fehleranfällig. Das Material hat man entweder bereits im Haushalt oder kann es leicht besorgen. Und unsere Mentorinnen werden in der Life-Session auf die chemischen Hintergründe der Slime-Herstellung eingehen. Da gibt es spannende Dinge zu lernen.“

„Versuch’s mit TUK!“ hat in den letzten Monaten schon zweimal stattgefunden und traf auf durchweg positive Resonanz. Am 30. September konnten Kinder mit Hefe experimentieren, und am 21. Oktober verzauberte der Physiker René Beigang die online versammelten Kinder und Eltern mit Luftdruck-Experimenten. Beide Versuche können online über den Youtube-Kanal der TU Kaiserslautern weiter nachvollzogen und nachgemacht werden.

„Auf die bevorstehende 3. Live-Session freuen wir uns ganz besonders,“

teilt ‚Versuch’s mit TUK!‘-Koordinatorin Helena Schiffer mit.