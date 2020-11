17.Benefiz-Adventskonzert wegen Corona abgesagt – Weihnachts-CD erhältlich

Ludwigshafen (ots) – Aufgrund der derzeitigen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie kann das ursprünglich für den 25.11.2020 geplante 17. Benefiz- Adventskonzert mit dem Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz nicht stattfinden. In den vergangenen Jahren wurde das Konzert gemeinsam von “Aktion 72 e.V.”, “Förderverein der Friedenskirche e.V.” und der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 veranstaltet.

Das Konzert, das in der Friedenskirche in Ludwigshafen-Friesenheim durchgeführt wurde, hatte stets das Ziel, als Einstimmung in die Weihnachtszeit, den Bürgerinnen und Bürgern ein tolles Programm des Landespolizeiorchesters zu bieten. Darüber hinaus haben die Besucher durch ihre Spenden die Veranstalter bei der Erfüllung ihrer Ziele unterstützt. Die Spendeneinnahmen wurden zu gleichen Teilen aufgeteilt und gingen an Bürger in Not (Aktion 72 e.V.), an die Friedenskirche zwecks Renovierung und Instandhaltung der Friedenskirche, sowie an die Polizeistiftung um Polizeibeamtinnen und -beamte zu unterstützen, die durch Unglücksfälle in finanzielle Not geraten sind.

Im letzten Jahr haben ca. 550 Besucher sagenhafte 4.400 Euro gespendet, was bis dato im Hinblick auf Besucherzahl und Spendensumme noch nie erreicht werden konnte. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie, fällt daher nicht nur ein beliebtes Adventskonzert aus, sondern es können auch so wichtige Spenden nicht eingenommen werden.

Um für unsere Bürgerinnen und Bürger dennoch Adventsstimmung aufkommen zu lassen, haben sich die Veranstalter dazu entschlossen eine Weihnachts-CD, des allseits beliebten Landespolizeiorchesters mit dem Titel “Still, still,…chill!” für 15 Euro anzubieten. Der Reinerlös in Höhe von 5 Euro geht vollständig an die drei Organisationen als Spende.

Die Weihnachts-CD, die traditionelle Weihnachtsmusik in neuem Gewand als auch unbekannte Klänge miteinander vereint, zeigt die Werke der verschiedenen Ensembles und einmal mehr den Facettenreichtum des Orchesters. Die CD´s können über die Friedenskirche unter www.Kulturkirche-Ludwigshafen.de oder bei Herrn Manfred Storck unter manfred.storck@t-online.de bestellt werden. Weiterhin können die CD´s über die Sparkasse Vorderpfalz in Ludwigshafen, Ludwigstraße 52 oder der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Friesenheimer Straße 55, käuflich erworben werden.

Machen Sie sich, Ihren Angehörigen oder Freunden eine Freude und unterstützen Sie mit dem Kauf einer CD die Veranstalter, um gerade in dieser schwierigen Zeit in Not geratene Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen.

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 11.11.2020 gegen 20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen ein Auto in der Berliner Straße. Bei dem Fahrer konnten Anzeichen auf einen aktuellen Drogenkonsum festgestellt werden. Der Verdacht konnte durch einen Drogenvortest bestätigt werden. Der Test verlief positiv auf THC und Kokain. Außerdem konnte ein Joint in unmittelbarer Nähe des Autos aufgefunden werden.

Dem Fahrer, einem 44-jährigen Mann aus Ludwigshafen, wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen. Bei der Überprüfung der Dokumente ergab sich zudem der Verdacht, dass der Führerschein des Fahrers gefälscht ist und er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 44-Jährige muss sich nun neben der drogenbeeinflussten Fahrt, auch wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten.

Fahrrad in Brand gesetzt

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang unbekannten Gründen geriet Donnerstag 12.11.2020 gegen 6.20 Uhr ein Fahrrad in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhaues in der Mannheimer Straße in Brand. Die Feuerwehr lokalisierte das abgebrannte Fahrrad im Bereich des Kellers.

Die Polizei geht derzeit von einem vorsätzlichen in Brand setzen des Fahrrads aus. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 11.11.2020 zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr wurde ein schwarzer Mercedes-Benz A-Klasse im Parkhaus des Rathauscenters beschädigt. Der Mercedes war zu dieser Zeit auf der Ebene 1 geparkt, als ein unbekannter Verursacher das Auto hinten links streifte. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 11.11.2020 gegen 18:00 Uhr kam es an der Kreuzung Hochfeldstraße / Raschigstraße zu einem Unfall. Ein 29-jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen einen 31-jährigen Fußgänger, der die Straße überquerte und streifte diesen. Der Fußgänger wurde durch den Unfall leicht verletzt. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Schild umgefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – An der Einmündung Tiroler Straße/Salzburger Straße wurde ein Einbahnstraßenschild (Verbot der Einfahrt) von einem unbekannten Verursacher umgefahren. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wann der Unfall sich ereignete, konnte noch nicht ermittelt werden. Aufgrund der Spuren dürfte der Unfall von einem großen Fahrzeug, evtl. Lkw, welcher zumindest zum Teil blau lackiert ist, verursacht worden sein.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Mehrere Betrugsversuche über Telefon

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 11.11.2020 registrierte die Polizei mehrere Betrugsversuche im Stadtgebiet Ludwigshafen. Insgesamt meldeten sich fünf Senioren bei der Polizei, dass sie mit der Masche falscher Enkel oder falsche Amtsperson angerufen wurden. Bei allen fünf Fällen erkannten die Betroffenen, dass es sich um Betrugsversuche handelte und beendeten das Telefongespräch.

So kann man sich schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selber.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

Deponieren Sie weder Geld noch Wertsachen auf Grund einer Anweisung des angeblichen Polizeibeamten vor dem Haus oder der Wohnung.

Polizeibeamte in Zivil sind verpflichtet, sich auszuweisen.

Zeigen Sie Fremden nie Ihr Bargeld und machen Sie auch keine Angaben zu sonstigen Wertsachen.

Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch, indem Sie laut sprechen oder um Hilfe rufen.

Klären Sie lebensältere Familienangehörige, Nachbarn und Bekannte auf.

Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

Weitere Informationen zum Thema “Falscher Polizeibeamter” finden Sie unter: http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-im-namen-der-polizei/

Laptop aus Auto entwendet

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte schlugen in er Nacht von Dienstag 10.11.2020 auf Mittwoch 11.10.2020 die Scheibe eines geparkten Pkws ein. Aus dem Innern des Citroen Jumpers wurden ein Laptop und Werkzeige gestohlen. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum im Bereich Unteres Rheinufer abgestellt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf 3.300 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.