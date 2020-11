Verpuffung in einer Lagerhalle (siehe Foto)

Speyer (ots) – Am Donnerstag 12.11.2020 gegen 14:00 Uhr kam es auf dem Betriebsgelände einer Firma für Flüssiggase in der Parkstadt / Stockholmer Straße zu einer Verpuffung innerhalb einer Lagerhalle, die danach in Brand geriet. Zum Zeitpunkt der Verpuffung befanden sich 2 Personen in der Halle, die aber unverletzt blieben.

Die in Brand geratene Lagerhalle, die zur Reinigung der Tankauflieger der Firma genutzt wird, konnte zwischenzeitlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Wie es zur Verpuffung kam, ist derzeit nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Gebäudeschadens kann augenblicklich noch nicht beziffert werden. Neben Feuerwehr und Polizei befanden sich der Rettungsdienst sowie die Stadtwerke Speyer vor Ort.

Verkehrsunfall in der Landwehrstraße – Polizei sucht beteiligten Radfahrer

Speyer (ots) – 11.11.2020, 13:10 Uhr – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem ca. 10-jährigen, männlichen Radfahrer mit braunen, kurzen Haaren kam es am Mittwoch gegen 13:10 Uhr in der Landwehrstraße. Der Junge befuhr dabei den parallel zur Landwehrstraße verlaufenden Radweg auf der falschen Seite in Richtung Speyer-Nord. An der Einmündung Brunckstraße kollidierte er mit dem Heck des Renault eines 60-jährigen Speyerers, der in gleicher Richtung fahrend von der Landwehrstraße nach links in die Brunckstraße einbog und den Jungen hierbei übersah.

Der Radfahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR. Die Polizei sucht nun nach dem Jungen, der sich nach der Kollision von der Unfallstelle entfernte, ohne dass es zu einem Personalienaustausch gekommen ist. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Schulwegüberwachung an der Zeppelinschule

Speyer (ots) – Am Mittwoch 11.11.2020 führte die Polizei von 07:30 – 08:00 Uhr Schulwegkontrollen an der Zeppelinschule durch. Bei geringem Verkehrsaufkommen hielten sich Kraftfahrzeugführer, Fahrradfahrer und Fußgänger an die geltenden Verkehrsvorschriften. Es kam zu keinerlei Beanstandungen durch die Polizei.

Gleich drei Ladendiebe gestellt

Speyer (ots) – Am Montagabend 09.11.2020 kurz vor 20 Uhr betraten drei in Speyer wohnhafte Männer (18, 19, 25 Jahre alt) gemeinsam einen Lebensmitteldiscounter in der Iggelheimer Straße. Von einem Angestellten konnten sie danach dabei beobachtet werden, wie sie unabhängig voneinander verschiedene Lebensmittel, Zigaretten und ein alkoholisches Getränk im Gesamtwert von 25 EUR eingesteckten und danach den Kassenbereich passierten, ohne die Waren zu bezahlen.

Dem Angestellte gelang es gemeinsam mit weiteren Mitarbeitern die drei Ladendiebe bis zum Eintreffen der Polizei am Verlassen des Marktes zu hindern. Die bei ihrer Durchsuchung aufgefundenen Waren wurden wieder an den Einkaufsmarkt übergeben. Gegen die 3 Männer ermittelt die Polizei nun wegen Ladendiebstahl.