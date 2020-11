Darmstadt

Hilfsbereitschaft von 79-jährigen Senior ausgenutzt – Hinweise erbeten

Darmstadt (ots) – Ca.45-50 Jahre, etwa 1,60-1,65 m, untersetzte Statur, Halbglatze und bekleidet mit einer gelb-orangefarbenen Weste über einer schwarzen Hose. Das ist die Beschreibung eines Mannes, der am Donnerstagnachmittag 12.11.2020 sein Unwesen in der Erbacher Straße getrieben hat. Kurz vor 14 Uhr hatte der Unbekannte einen 79-Jährigen Passanten im Parkhaus des dortigen Krankenhauses angesprochen und um Hilfe gebeten.

Der Mann gab an eine Panne zu haben und benötige die Erreichbarkeit eines Pannenservice, so dass Anliegen des Unbekannten. Zudem bat er den Angesprochenen um Wechselgeld. Hilfsbereit und im guten Glauben öffnete der 79-Jährige seine Geldbörse. In diesem Moment gelang es dem Kriminellen, sich unbemerkt mehrere Hundert Euro Scheingeld aus der Geldbörse zu schnappen und damit das Weite zu suchen.

Danach bemerkte der hilfsbereite Senior den Diebstahl und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese hat ein Ermittlungsverfahren wegen Trickdiebstahls eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Beschriebenen geben können.

Möglicherwiese hat der Täter bereits im Vorfeld oder auch im Anschluss weitere Besucher des Parkhauses angesprochen? Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittler des Kommissariats 24 alles Sachdienliche entgegen.

40-Jähriger nach Auseinandersetzung in Supermarkt festgenommen

Darmstadt (ots) – Weil ein 40-jähriger Mann aus Darmstadt am Mittwochabend 11.11.2020 in einem Supermarkt eskalierte und einen Stuhl in Richtung der Angestellten warf, wird er sich nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten müssen. Gegen 21.30 Uhr hatte der Mann ohne die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung den Supermarkt in der Grafenstraße betreten.

Angesprochen auf sein Verhalten, gefolgt von der Aufforderung den Laden zu verlassen, geriet der Mann außer Rand und Band. Er schnappte sich einen Stuhl und warf diesen in Richtung der Mitarbeiter. Glücklicherweise verfehlte der Stuhl sein Ziel. Er traf jedoch eine Bürotür und verursachte wodurch ein Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht wurde.

Der Darmstädter wurde von der alarmierten Polizei festgenommen und zur Wache gebracht. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und ein Atemalkoholtest. Der Test zeigte ein Ergebnis von 2,8 Promille an. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Mann zur Verhinderung weiterer Straften für die restliche Nacht im Gewahrsam der Polizei untergebracht.

Trickdiebe in Kirchenladen – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Zwei Trickdiebe mit westasiatischen Aussehen haben am Mittwochmorgen 11.11.2020 ihr Unwesen in einem Kirchenladen in der Rheinstraße, nahe Ecke Gagernstraße getrieben. Gegen 10 Uhr hatte das Duo das Geschäft betreten. Währende einer der Männer die anwesende Mitarbeiterin in ein Gespräch verwickelte, nutze sein Komplize einen unbeobachteten Augenblick, griff in die Kasse und entwendete das Scheingeld. Nachdem beide Täter im Anschluss zügig den Verkaufsraum verließen, bemerkte die Mitarbeiterin den Diebstahl und informierte die Polizei.

Täterbeschreibung:

Die Kriminellen wurden auf etwa 16-17 Jahre geschätzt. Einer der Flüchtenden hatte eine schlanke Statur und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer beigen Jacke, einer dunklen Trainingshose und einer dunklen Mütze bekleidet. Er hatte einen weißen Mund- und Nasenschutz. Sein Begleiter trug eine khakifarbene Jacke und eine schwarze Mütze. Das Erscheinungsbild beider Täter wurde als westasiatisch wahrgenommen.

Das Kommissariat 24 ist nun mit dem Fall und den weiterführenden Ermittlungen betraut. Die Beamten haben ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet und suchen Zeugen, die Hinweise zu den flüchtenden Tätern geben können. Hinweise werden an die Kripo Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Darmstadt-Dieburg

Hochwertigen Kaffeeautomat aus Imbiss gestohlen – Wer hat etwas bemerkt?

Groß-Bieberau (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch (11.11.), 15 Uhr und Donnerstagmorgen (12.11.), 4 Uhr geriet ein Imbiss in der Jahnstraße in das Visier Krimineller. Über eine seitliche Eingangstür hatten sich die Täter Zugang zu dem Gastraum verschafft und dort einen Kaffeeautomaten mitgehen lassen. Der Wert des Gerätes wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

Zusätzlich verursachten die Kriminellen durch ihr gewaltsames Vorgehen einen Sachschaden von 3.500 Euro. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06154/63300 entgegen.

Zeugen nach Einbrüchen in zwei Werkstattgebäude gesucht

Dieburg (ots) – Zwei Einbrüche in zwei Werkstattgebäude, begangen in einer Nacht, beschäftigen derzeit die Kriminalpolizei in Darmstadt. Das Kommissariat 21/22 ist mit beiden Fällen betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

In der Nacht zum Donnerstag (11.-12.11.) hatten sich noch unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Werkstattgebäuden in der Frankfurter Straße verschafft. Aus einer Werkstatt entwendeten sie eine geringe Summe Bargeld und mehrere Werkzeuge. Auf dem benachbarten Gebäude ließen sie unter anderem zudem einen schwarzen Opel Kombi, Modell Grandland X mitgehen. Nach ersten Erkenntnissen dürften mehrere Täter an den Handlungen beteiligt gewesen sein. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. An dem gestohlenen Fahrzeug waren zum Zeitpunkt der Tat die Kennzeichen OF-AB 77 angebracht. Die Ermittler schließen einen Tatzusammenhang aufgrund der örtlichen Nähe beider Objekte nicht aus. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit den Beamten des Kommissariats 21/22, erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Einbruch in Werkstatt gesucht

Dieburg (ots) – Nach dem Einbruch in die Werkstatt einer Firma in der Frankfurter Straße sucht die Kriminalpolizei in Darmstadt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

In der Zeit zwischen Mittwoch (11.11.), 16.45 Uhr und Donnerstagmorgen (12.11.) hatten sich noch unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Werkstattgebäude verschafft. Dort entwendeten sie eine geringe Summe Bargeld und mehrere Werkzeuge. Mit der Beute traten sie die Flucht in unbekannte Richtung an.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 1.000 Euro beziffert. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten sich mit den Beamten des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06151/9690 in Verbindung zu setzen.

Teure Kosmetika im Auto – Zivilfahnder stellen mutmaßliches Diebesgut sicher

Alsbach (ots) – Einen 32-jährigen Autofahrer und seine zwei gleichaltrigen Beifahrer aus Osteuropa stoppten Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwochnachmittag (11.11.) auf der A 5.

Eine Überprüfung ergab, dass zwei der Männer in der Vergangenheit bereits wegen diverser Diebstahlsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten waren. Im Fahrzeug fanden die Beamten anschließend eine größere Menge an hochwertigen Kosmetika im Wert von rund 1.400 Euro. Kaufbelege für die Waren konnten die Kontrollierten nicht vorlegen. Die Polizei stellte die Gegenstände daraufhin sicher. Auf der Rückbank des Autos lag zudem ein mit Alufolie präparierter Rucksack, der zur Überwindung von Diebstahlssicherungen bei Ladendiebstählen verwendet werden kann.

Die Fahrzeuginsassen wurden zunächst vorläufig festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts von Diebstahlsdelikten sowie ob und wo die Kosmetikartikel möglicherweise gestohlen wurden und entsprechenden Straftaten zugeordnet werden können, dauern derweil an.

57-jährige Vermisste tot aufgefunden

Darmstadt (ots) – Die seit Sonntag (08.11.) vermisste 57-jährige Frau aus Griesheim wurde am Mittwochnachmittag (11.11.) im Bereich eines Regenrückhaltebeckens in der Nähe des Dornheimer Weges tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor.

Hinweis an die Medienvertreter: Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Fahndung. Wir bitten, die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern zu löschen.

Groß-Gerau

Brand im Vereinsbüro

Trebur (ots) – Im Büro des Vereinsheims eines Sport- und Campingclubs im Kornsand brach aus bislang unbekannter Ursache irgendwann zwischen Montagabend (09.11.) und Mittwochabend (11.11.) ein Brand aus. Das gesamte Inventar wurde hierbei in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von 10.000 bis 15.000 Euro.

Als der Brand festgestellt wurde, war keine Hitze und kein Feuer mehr festzustellen. Löscharbeiten der Feuerwehr waren daher nicht mehr erforderlich. Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Kreis Bergstraße

Polizeihauptkommissar Gerald Gürtelschmied übernimmt Leitung der Polizeistation Heppenheim

Heppenheim (ots) – Die Polizeistation Heppenheim hat einen neuen Dienststellenleiter. Bedingt durch Corona wurde im Rahmen einer Dienststellenleiterbesprechung Polizeihauptkommissar Gerald Gürtelschmied am 11.11.2020 offiziell in das Amt des Leiters der Polizeistation Heppenheim eingeführt. Der 53-jährige Polizeihauptkommissar übernimmt damit die Nachfolge von Hans-Günter Dolle, der in den wohlverdienten Ruhestand getreten ist. Im Beisein des Leiters der Abteilung Einsatz, Leitender Kriminaldirektor Dieter Rein, überreichte Polizeipräsident Bernhard Lammel die Beauftragungsurkunde.

Mit Gerald Gürtelschmied gewinnt die Polizeistation Heppenheim einen erfahrenen Beamten, der allein an der Bergstraße seit 15 Jahren Dienst versieht. Der in Bensheim lebende 53-jährige Polizeihauptkommissar begann im Jahr 1985 seine Ausbildung in Kassel. Vor seinem Studium für den gehobenen Dienst im Jahr 2002 war Gerald Gürtelschmied als Beamter der Bereitschaftspolizei in Mühlheim und der Autobahnpolizei in Darmstadt eingesetzt.

Dienstlich ging es für den aufstrebenden Beamten Gürtelschmied wieder im Jahr 2005 zurück an die Bergstraße. In der Polizeistation Heppenheim stieg der 53-Jährige bis zum Dienstgruppenleiter auf. In dieser Führungsfunktion wechselte er zur Polizeistation Lampertheim-Viernheim. Zuletzt war Gerald Gürtelschmied schwerpunktmäßig für die Organisation und Planung der Polizeistation Lampertheim-Viernheim verantwortlich und zugleich stellvertretender Dienstellenleiter.

Gerald Gürtelschmied ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Töchter und eines 8-jährigen Sohnes. Seine Freizeit verbringt der 53-Jährige gerne im Kreise seiner Familie und Freunde.

Seinen Ausgleich zum Dienst findet er in sportlichen Aktivitäten, wie zum Beispiel beim Skifahren.

Odenwaldkreis

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Reichelsheim (ots) – Am Mittwoch 11.11.2020, 12.40 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Konrad-Adenauer-Allee in Reichelsheim. In Höhe der Reichenberghalle stießen zwei PKW aus bisher noch nicht bekannten Gründen im Begegnungsverkehr zusammen. Einer der Unfallbeteiligten, ein 68-jähriger Fahrer aus Reichelsheim, wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Er wurde von Rettungssanitätern des DRK erstversorgt und ins Krankenhaus nach Erbach abtransportiert, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Fahrer des zweiten Autos, ein 70-jähriger Mann, ebenfalls aus Reichelsheim, wurde leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, den die Polizei insgesamt auf ca. 9.000 EUR schätzt. Durch den Einsatz der Feuerwehr und des DRK sowie der Bergung beider Autos durch einen Abschleppdienst kam es zu einer zeitweisen Sperrung der innerörtlichen K 75.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Ablauf machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Erbach, Tel.: 06062/9530, zu melden.

