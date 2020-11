Brand eines Pkw – Ermittler gehen von Brandstiftung aus

Fritzlar (ots) – Einen nicht zugelassenen Mercedes setzten unbekannte Täter Dienstagabend 10.11.2020 gegen 20:30 Uhr in der Brandenburger Straße in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Fritzlar gelöscht. Die Täter begaben sich auf eine Freifläche in der Brandenburger Straße, auf welcher mehrere abgemeldete Pkws abgestellt sind. Hier setzten sie einen Mercedes auf nicht bekannte Weise in Brand. Der Pkw wurde durch den Brand komplett beschädigt.

Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von Brandstiftung ALS Brandursache aus.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Diebstahl von Pkw-Katalysatoren – Täter werden bei Tat gestört und flüchten mit Pkw

Borken-Kleinnenglis (ots) – Am späten Mittwochabend 11.11.2020 gegen 21.35 Uhr, stahlen unbekannte Täter mehrere Katalysatoren von Gebrauchtwagen eines Händlers im Sellenweg. Die Täter wurden bei der Tat überrascht und flüchteten mit ihrer Beute vom Tatort. Die Täter hatten zuvor den Zaun des Firmengeländes verbogen und das Gelände betreten.

An mehreren der dort abgestellten Fahrzeuge stahlen sie die Katalysatoren indem sie diese mit einem Trennschleifer aus der Abgasanlage herausschnitten. Hierbei wurden die Täter vom Firmeninhaber entdeckt und flüchteten mit ihrer Beute zu einem Pkw mit welchem sie dann über die L 3150 in Richtung Fritzlar davonfuhren. Teile der Beute und des Werkzeugs, konnten auf dem Firmengelände und der Landstraße aufgefunden werden.

Im Zusammenhang mit der Tat könnten zwei Pkws, ein grüner Mercedes ML und ein lila Renault-Van, stehen, welche in der Nähe des Tatortes gesehen wurden. Beide Pkws hatten bulgarische Kennzeichen. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

