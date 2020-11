Taucheinsatz in der Fulda – Suche nach Tatwaffe blieb ohne Erfolg (siehe Foto)

Kassel-Wesertor (ots) – Im Zuge des Ermittlungsverfahrens wegen der Schüsse auf der Friedrich-Ebert-Straße am 25.10.2020 haben sich konkrete Hinweise darauf ergeben, dass die Tatwaffe nach der Tat im Bereich der Fuldabrücke in die Fulda geworfen worden sein soll. Aus diesem Grund fanden dort am Mittwoch 11.11.2020 und am Donnerstag 12.11.2020 Suchmaßnahmen der Ermittler des K 11 der Kasseler Kripo nach der Waffe statt. Dabei kamen Taucher der Polizei Niedersachsen zum Einsatz.

Die Polizeitaucher aus Braunschweig konnten zwar das Tatmittel nicht auffinden, allerdings förderten sie einige andere Gegenstände aus dem Wasser zutage. Fünf E-Scooter, drei Geldkassetten, eine Geldbörse, eine Schreckschusswaffe und einiges an Unrat wurden in den beiden Tagen an Land gebracht. Die Überprüfung, bei welchen der Gegenstände es eine Verbindung zu Straftaten geben könnte, dauern nun an.

Fünf gefundene E-Scooter – Polizei sucht Zeugen

Bei den 5 schwarz-weißen E-Scootern handelt es sich um Leihfahrzeuge eines Unternehmens, das in Kassel erst seit wenigen Wochen seine Roller zum Ausleihen anbietet. Insofern können die E-Scooter noch nicht lange in der Fulda liegen. Da die Fahrzeuge beschädigt und die Bedienungseinheiten offenbar gestohlen wurden, ist ein Strafverfahren wegen Verdachts des Diebstahls und der Sachbeschädigung eingeleitet worden.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei. Sie suchen nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl oder der Entsorgung der fünf Roller im Fluss gemacht haben. Zeugenhinweise nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

Nächtlicher Einbruch in Fotostudio – Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel-Rothenditmold (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch 11.11.2020 bei einem Einbruch ein Notebook, Bargeld und ein Blitzgerät aus einem Fotostudio im Kasseler Stadtteil Rothenditmold erbeutet. Die Kasseler Kripo erhofft sich nun mit der Veröffentlichung des Falls, Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesguts zu bekommen.

Der Einbruch in das Fotostudio in der Philippistraße, gegenüber der Zierenberger Straße, ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 17:00 Uhr, und dem frühen Mittwoch, 03:20 Uhr. Mit unbekanntem Werkzeug hatten die Täter ein Rolltor gewaltsam geöffnet und waren anschließend durch die entstandene Öffnung in das Studio gestiegen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und stahlen eine geringe Menge Bargeld und das hochwertige Studioblitzgerät. Darüber hinaus entwendeten die Täter das MacBook der Marke “Apple” und flüchteten anschließend mit der Beute über den Einstiegsweg nach draußen. Die genaue Tatzeit ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die den Ermittlern des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesguts geben können, melden sich bitte unter

Tel.: 0561-9100 bei der Polizei.

Kurz vor Führerscheinprüfung – Streife stoppt 21-Jährigen mit falschen Kennzeichen

Kassel-Waldau/A 49 (ots) – Die Fahrt über die Autobahn mit einem nicht zugelassenen und versicherten Ford wurde einem 21-jährigen Mann in der Nacht zu Donnerstag 12.11.2020 zum Verhängnis. Eine Streife der Baunataler Polizeiautobahnstation stoppte den jungen Autofahrer, der sich offensichtlich gerade in der Führerscheinausbildung befindet und an dem Pkw andere Kennzeichen angebracht hatte. Er muss sich nun neben Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs und der Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie die Abgabenordnung verantworten.

Wie die Beamten der Polizeiautobahnstation berichten, befanden sie sich gegen 00:40 Uhr auf einer Streifenfahrt auf der ehemaligen B 3 an der Anschlussstelle Kassel-Waldau, als ihnen der vorausfahrende Ford ins Auge fiel.

Die Polizisten stoppten das Auto, das gerade auf die Autobahn gefahren war.

Der junge Fahrer des Wagens gab schließlich reumütig zu, dass er noch gar keinen Führerschein hat. Zudem hatte er offenbar die Kennzeichen, die zu einem auf ihn zugelassenen anderen Pkw gehören, an dem abgemeldeten Ford angebracht.

Die Fahrt hat nun ernste Folgen für den 21-Jährigen aus Kassel. Die Polizisten fertigten neben den Strafanzeigen auch eine Mitteilung an die Führerscheinstelle. Die Fahrprüfung des jungen Mannes dürfte sich damit zunächst auf unbestimmte Zeit verschieben.

Die Kennzeichen und den Schlüssel des Ford stellten die Polizisten sicher.

38-Jährige tritt auf die Straße und wird von VW erfasst – Fußgängerin schwer verletzt

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe kam es am Donnerstagmorgen 12.11.2020 zu einem Unfall zwischen einem VW und einer 38-jährigen Fußgängerin, die offenbar unvermittelt auf die Straße getreten war. Sie erlitt schwere Verletzungen, die nach derzeitigen Erkenntnissen aber nicht lebensbedrohlich sind.

Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte sich der Unfall auf der Wilhelmshöher Allee gegen 10:45 Uhr ereignet. Nach Angaben von Zeugen war die Fußgängerin nahe der Haltestelle “Wilhelmshöhe” aus noch unbekannten Gründen plötzlich im Kurvenbereich auf die Straße getreten.

Eine 48-Jährige aus Ahnatal, die mit ihrem VW in Richtung Schloss unterwegs war, konnte trotz starker Bremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste die 38-Jährige aus Nieste.

Die schwer verletzte Fußgängerin brachte ein Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus.

Aufgrund des Unfalls und der Rettungsarbeiten kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führen nun die Beamten der Kasseler Polizei.

