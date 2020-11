Frankfurt: Raub eines Handys an U-Bahnstation – Kripo sucht Zeugen

Frankfurt-Kalbach (ots)-(ne) – Am Donnerstag 05.11.2020 hat ein 22-jähriger Mann einem 21-Jährigen unter Gewaltanwendung gegen den Hals das Handy geraubt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zur Rekonstruktion des Tatablaufes. Geschehen war das Ganze um 13:00 Uhr an der U-Bahnhaltestelle Kalbach. Hier wartete der 21-Jährige, als der 22-jährige Tatverdächtige mit einem Fahrrad vor ihm anhielt. Beide kennen sich und begrüßten sich per Handschlag.

Im selben Moment soll der 22-Jährige sein Opfer attackiert und dabei gegen den Hals des 21-Jährigen gedrückt bzw. geschlagen haben. Gleichzeitig riss der Räuber dem 21-Jährigen das Handy aus der Hand. Nun forderte der Täter noch ein Gespräch mit ihm, was der 21-Jährige ablehnte. Anschließend fuhr der 22-Jährige samt Beute davon.

Laut Ermittler bestehen Zweifel an der bisherigen Darstellung und es muss konkrete Hintergründe zu dieser Tat geben, die bislang nicht erhellt werden konnten. Daher sucht die Polizei Zeugen, die dieses Geschehen beobachtet und/oder sogar die Gespräche zwischen beiden Personen mitbekommen haben.

Ganz besonders suchen die Ermittler nach einer Frau, die sich zur Tatzeit neben dem 21-Jährigen befand. Diese Zeugin trug eine dunkle Jacke, dunkle Handschuhe, ein blaues/türkisfarbenes Kopftuch und einen gleichfarbigen Mund-Nasenschutz.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 069 – 75551499 oder per

Email: k14-hinweise.ppffm@polizei.hessen.de.

Frankfurt: Einbrecher ergaunert zahlreiche Smartphones – Zeugen gesucht

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(em) – In der Nacht von Dienstag 10.11.2020 auf Mittwoch 11.11.2020 gelang es einem Einbrecher mehrere Smartphones aus einem Geschäft zu entwenden.

Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Zwischen 21.00 und 08.00 Uhr hatte der Täter bzw. hatten die Täter es auf ein Geschäft in der Kaiserstraße abgesehen, welches Mobiltelefone zum Kauf anbietet. Um an das Schaufenster zu gelangen, wurde das davor befindliche Gitterrolltor verbogen. Anschließend wurde das Schaufenster eingeschlagen und mehr als 15 Smartphones der Marke Apple gestohlen. Daraufhin ergriffen der/die Täter mitsamt der Beute die Flucht.

Wer kann Angaben zum Tatgeschehen und/oder dem/den Täter/n machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069-75552199 entgegen.

Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: 39-jähriger Rollerfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Frankfurt-Sindlingen (ots)-(em) – Mittwochabend 11.11.2020 ist ein 39-jähriger Mann nach einem Verkehrsunfall mit seinem Motorroller verstorben. Die Frankfurter Polizei ermittelt nun im Hinblick auf die Unfallursache und den Unfallhergang.

Gegen 19.35 Uhr befuhr der 39-Jährige mit seinem Roller der Marke Jiajue die Hoechster-Farben-Straße in Richtung Frankfurt-Höchst. In einer Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne, so dass er zu Boden fiel.

Der Roller kam einige Meter weiter zum Stehen.

Sofort eilten mehrere Zeugen herbei und leisteten Erste Hilfe, bis der alarmierte Rettungsdienst vor Ort eintraf. Der 39-jährige Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht, wo kurz darauf verstarb.

Die Hoechster-Farben-Straße musste für die Durchführung der Maßnahmen vor Ort gesperrt werden. Kurz nach Mitternacht wurde die Umleitung aufgehoben. Der Roller wurde sichergestellt.

Die Frankfurter Polizei ermittelt nun im Hinblick auf die konkrete Unfallursache sowie den konkreten Unfallhergang. Sachdienliche Hinweise nimmt das 17. Polizeirevier unter der Telefonnummer

069-75511700 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

S-Bahn kollidiert in Zeppelinheim mit einer Metallmülltonne

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Zeppelinheim/Neu Isenburg/Landkreis Offenbach (ots) – Im Bahnhof Zeppelinheim kollidierte am Mittwochabend 11.11.2020 eine S-Bahn mit einer Mülltonne, die unbekannte Täter ins Gleis geworfen hatten. Gegen 18.30 Uhr hatte der Lokführer einer S 7 die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main informiert, dass er soeben eine Mülltonne überfahren hätte.

Eine Streife der Bundespolizei suchte wenig später den Bereich ab, konnte hierbei aber keine tatverdächtigen Personen feststellen. Erst als die Überreste der Mülltonne aus dem Gleisbereich entfernt waren, konnte die S-Bahn die Fahrt in Richtung Mörfelden fortsetzen. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt. Bei zwei S-Bahnen kam es zu Verspätungen.

Die Bundespolizei hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und sucht hierzu nach Zeugen des Vorfalls. Unter der Telefonnummer 069/130145 1103 können sachdienliche Hinweise der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Brennender Handschuh sorgt für Verspätungen im S-Bahnverkehr

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots) – Ein in Brand geratener Handschuh hat Mittwochabend 11.11.2020 im Frankfurter S-Bahnverkehr für erhebliche Verspätungen gesorgt. Gegen 23 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung ein, dass es im S-Bahntunnel an der S-Bahnstation Hauptwache zu einer Rauchentwicklung kommen würde. Aufgrund dieser Meldung wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt.

Beamte der Bundespolizei suchten gemeinsam mit der Feuerwehr Frankfurt und einem Techniker der Deutschen Bahn AG den Bereich ab und konnten an einer Weiche im Einfahrtsbereich einen Handschuh feststellen, der offenbar in Brand geraten war. Nachdem die Feuerwehr den entstandenen Schwelbrand löschen konnte und damit auch die Rauchentwicklung abnahm, konnte die Sperrung gegen 0.30 Uhr wieder aufgehoben werden. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.

Bis zu Aufhebung der Sperrungen kam es bei insgesamt 52 S-Bahnverbindungen zu Verspätungen. Fünf S-Bahnen mussten umgeleitet werden und sieben mussten komplett ausfallen.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

November 2020: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Mainzer Landstraße November 2020: Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach November 2020: Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Mainzer Landstraße November 2020: Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Mainzer Landstraße November 2020: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hanauer Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Gasverpuffung in einem Backofen – eine verletzte Person

Feuerwehr Frankfurt am Main

Frankfurt (ots) – Um 18:10 waren die Kräfte der Feuerwehr zu einem “unklaren Gasbackofen” in Sachsenhausen alarmiert worden. Es stellte sich heraus, dass in dem betreffenden Backofen tatsächlich eine Verpuffung stattgefunden hatte. Dabei war eine Person verletzt und Einrichtungsgegenstände in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die durch die Verpuffung in Brand geratenen Gegenstände wurden mit Wasser aus einem Kleinlöschgerät abgelöscht, die verletzte Person wurde an das Rettungsdienstpersonal übergeben.

Die Notfallmitarbeiter des Gasversorgungsunternehmens sperrten die Gaszufuhr ab und forderten die betroffenen Bewohner auf den Backofen von einer Fachfirma überprüfen zu lassen.

Bei der sicherheitshalber durchgeführten Überprüfung der Gaszuleitung war eine Undichtigkeit mit Gasaustritt entdeckt worden.

Die Bewohner wurden darüber aufgeklärt den Ofen nicht mehr zu benutzen.

