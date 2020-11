Rheinstetten – Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 36

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag gegen 13:40 Uhr ereignete sich auf der

Bundesstraße 36, Höhe Heidenstückersiedlung, ein Verkehrsunfall zwischen einer

47-jährigen Toyota-Fahrerin und einem 56-jährigen BMW-Fahrer. Beide

Verkehrsteilnehmer zogen sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurden jeweils

von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein

Sachschaden von etwa 7000 Euro.

Die Toyota-Fahrerin befuhr die Bundesstraße in Richtung Rastatt. Nach aktuellem

Stand der Ermittlungen missachtete sie an der Kreuzung zur K 3581 / Hauptstraße

das Rotlicht, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem von rechts

kommenden BMW-Fahrer kam. Dieser wollte von der Hauptstraße kommend nach links

auf die B36 in Richtung Karlsruhe abbiegen. Der Toyota wurde nach links

abgewiesen. Er überfuhr eine Verkehrsinsel und kam schließlich auf einer

Streuobstwiese zum Stehen.

Auch die Feuerwehr war vor Ort und half dabei die Unfallstelle zu sichern.

Ettlingen-Oberweier – Mindestens 150.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand an Wohnhaus

Ettlingen-Oberweier (ots) – Bei einem Dachstuhlbrand in der Oertelsbachstraße in

Ettlingen-Oberweier entstand ersten Schätzungen zufolge an zwei Wohnhäusern

insgesamt ein Sachschaden von mindestens 150.000 Euro. Menschen kamen

glücklicherweise nicht zu Schaden.

Kurz nach 14.00 Uhr wurde eine Rauchentwicklung im Dachstuhl eines dort

gelegenen, zweieinhalbstöckigen Reihenendhauses gemeldet. Beim Eintreffen der

Feuerwehren aus Ettlingen, Malsch und Karlsbad mit zusätzlicher Drehleiter

schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Während den Löschmaßnahmen der insgesamt

rund 50 Wehrleute griff das Feuer bereits auf das Nachbardach über. Schließlich

konnte der Brand bis gegen 15.15 Uhr gelöscht werden, weitere Nachlöscharbeiten

der Feuerwehr waren allerdings noch notwendig.

Seitens der Polizei waren fünf Besatzungen des Ettlinger Reviers zum Brandort

geeilt. Vorsorglich waren auch fünf Fahrzeugbesatzungen der Rettungsdienste vor

Ort.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Möglicherweise ist das Feuer aber

aufgrund eines technischen Defektes ausgebrochen. Zur genauen Erforschung der

Ursache wurde auch die Kriminaltechnik der Kriminalpolizei Karlsruhe

hinzugezogen.

Karlsruhe – Polizei warnt vor Internetbetrügern

Karlsruhe (ots) – Ein 27-jähriger Mann wurde bereits am 04.11.2020 Opfer von

Betrügern über das Internet. Unbekannte Täter boten über ein Internetportal eine

Mietwohnung in Schwerin an. Der Interessent folgte einem dort zur Verfügung

gestellten Link und landete durch Weiterleitung auf der Seite einer mutmaßlichen

Wohnungsvermittlungskette. Schließlich überwies er vorab einen Betrag von 1.600

Euro auf ein Konto in Ungarn. Am nächsten Tag erhielt er ein Schreiben der

Kette, dass das Geld nicht zuzuordnen sei und der Betrag zurück überwiesen wird.

Er müsse sich aber noch einige Tage gedulden. Letztlich musste sich das Opfer

damit abfinden, weder die Mietswohnung noch das bereits bezahlte Geld zu

erhalten.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe warnt vor solchen Maschen. Insbesondere ist

besonderer Argwohn geboten, wenn Geldbeträge im Vorfeld überwiesen oder bezahlt

werden sollen. Dies betrifft hauptsächlich Geldbewegungen, die ins Ausland gehen

sollen. Im Zweifel sollte man sich vorher Rat bei einer nächstgelegenen

Polizeidienstelle einholen.

Karlsruhe – Verkehrskontrolle Radfahrer

Karlsruhe (ots) – Im Fokus einer Verkehrskontrolle in der östlichen Innenstadt

am heutigen Donnerstag, zwischen 08:00 und 09:45 Uhr, standen Radfahrer. Im

Bereich der Kriegsstraße / Hirschstraße wurden insgesamt 32 Fahrräder, darunter

auch drei Elektrokleinstfahrzeuge,von der Verkehrspolizei kontrolliert. Hierbei

wurden 23 Rotlichtverstöße festgestellt. Zudem waren drei Radfahrer in falscher

Richtung auf dem Radweg unterwegs und sechs Radfahrer fuhren auf dem Gehweg.

Auch zwei Fußgänger, welche bei Rotlicht die Ampel passierten, konnten

festgestellt werden. Auch wurden im Rahmen der Kontrolle zahlreiche

verkehrserzieherische Gespräche geführt. Die Verkehrspolizei stieß hierbei auf

eine breite Einsicht.

Karlsruhe – Verkehrsunfall bedingt Vollsperrung des Grötzinger Tunnels

Karlsruhe (ots) – Nach einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf

der Bundesstraße 10 musste am Mittwochnachmittag der Grötzinger Tunnel für

mehrere Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Eine Person wurde bei

dem Verkehrsunfall verletzt.

Um 16.15 Uhr übersah ein 70-jähriger Mercedesfahrer aus Berghausen kommend, dass

ein vorausfahrender Kleintransporter verkehrsbedingt abbremste. Es kam zum

Zusammenstoß, bei dem der Kleintransporter auch noch auf den Anhänger eines

LKW-Gespanns geschoben wurde. Der 70-Jährige zog sich dabei Prellungen am

Oberkörper zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht, welches er am

Donnerstagmorgen wieder verlassen konnte. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben

unverletzt. Die entstandenen Unfallschäden an den drei beteiligten Fahrzeugen

ließen sich vorläufig auf rund 20.000 Euro beziffern. Der PKW des

Unfallverursachers und auch der Kleintransporter waren infolge des

Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten aus dem Tunnel geschleppt

werden. Der LKW-Fahrer konnte sein Gespann selbstständig von der Unfallstelle

bewegen.

Zur Durchführung der Unfallaufnahme, Verletzten- und Fahrzeugbergung sowie zur

Reinigung der Fahrbahn musste der Grötzinger Tunnel von 16.29 bis 19.15 Uhr in

beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden, was zeitweise zu längeren Rückstaus

führte.

Karlsruhe – Zwei 15-Jährige begehen Diebstahl in Drogeriemarkt

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochvormittag entwendeten zwei 15-Jährige

gemeinschaftlich mehrere Parfumartikel aus einem Drogeriemarkt in der Karlsruher

Innenstadt.

Laut ersten Erkenntnissen betraten die beiden Jugendlichen gegen 10 Uhr eine

Drogerie in der Kaiserstraße. Dort verdeckten sie gegenseitig ihre Taten und

versteckten die entwendeten Artikel jeweils unter ihrer Kleidung. Als sie das

Geschäft verlassen wollten, wurden sie von einem Ladendetektiv angesprochen und

in sein Büro gebeten. Dabei versuchte einer der Diebe mehrmals die Flucht zu

ergreifen. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden hinzugerufene

Polizeibeamte des Reviers Karlsruhe-Marktplatz weitere gestohlene Parfumartikel,

die in der Kleidung der Jungen versteckt waren.

Beide Jugendlichen müssen nun zumindest mit einer Anzeige wegen Diebstahls

rechnen.

Karlsruhe – Diebstahl im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt

Karlsruhe (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte des

Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt am Donnerstag gegen 03:20 Uhr in der

Karlsruher Theodor-Rehbock-Straße mehrere Elektrogeräte im Fahrzeuginneren eines

47-jährigen Mannes fest. Da der Kontrollierte keine plausible Erklärung für die

Herkunft der Gegenstände im Wert von etwa 5000 – 7000 Euro liefern konnte, ist

aktuell von einem Diebstahl auszugehen. Die Elektrogeräte wurden beschlagnahmt.

Weitere Ermittlungen sind aktuell noch am Laufen.

Karlsruhe – 58-Jähriger greift Supermarktmitarbeiter an

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochnachmittag betrat ein 58-jähriger Mann ein

Lebensmittelgeschäft in der Karlsruher Südweststadt und griff dort ohne Grund

auf einen 31-jährigen Mitarbeiter an.

Laut ersten Erkenntnissen betrat der Mann gegen 17 Uhr einen Supermarkt in der

Karlstraße und fing sofort an zwei Mitarbeiter und einen im Laden befindlichen

Kunden zu beleidigen. Außerdem schlug und trat der 58-Jährige nach einem

31-jährigen Angestellten. Bevor er das Geschäft fluchtartig wieder verließ, warf

er noch eine Glasflasche nach dem Angestellten, welche diesen an der Schulter

traf. Polizeibeamte des Reviers Karlsruhe-Südweststadt stellten den Angreifer

eine Straße weiter. Während der gesamten Durchführung der polizeilichen

Maßnahmen machte der 58-Jährige einen psychisch auffälligen Eindruck.

Der 31-jährige Angestellte wurde bei dem Vorfall nur leicht verletzt.

Bruchsal – Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Unfall zwischen einem

43-jährigen Pkw-Fahrer und einer 19-Jährigen Motorradfahrerin.

Laut ersten Feststellungen fuhr der 43-Jährige gegen 8.20 Uhr auf der Forster

Straße mit Fahrtrichtung Bruchsaler Straße und wollte an einer dortigen

Einmündung nach links auf die Zufahrt zur Bundesstraße 35A abbiegen. Beim

Abbiegevorgang übersah der Mann wohl die von Forst kommende Zweiradfahrerin. Bei

dem Versuch, die Kollision durch eine Vollbremsung zu verhindern, stürzte die

19-Jährige und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn. Bei dem Unfall blieb

sie glücklicherweise wohl unverletzt.

Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 2.500 Euro.

Karlsruhe – Lkw-Fahrer verhält sich grob verkehrswidrig und rücksichtslos

Karlsruhe (ots) – Über 15.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines

Verkehrsunfalls der sich am Mittwochmorgen im Industriegebiet von Hagsfeld

ereignete.

Gegen 09:30 Uhr fuhr der 27-Jahre alte Klein-Lkw-Fahrer auf der Straße „An der

Tagweide“ in Richtung Brückenstraße und überholte laut Zeugenaussagen bereits

mehrere Fahrzeuge. Als der Unfallverursacher erneut zum Überholen eines

VW-Passats ansetzte, kollidierte er mit diesem, da der 50-jährige Fahrer in

diesem Moment nach links in eine Grundstückeinfahrt abbiegen wollte. Durch die

Wucht des Aufpralls wurde der Unfallverursacher auf einen am Fahrbahnrand

geparkten Opel abgewiesen, der wiederum auf einen ebenfalls abgestellten

Mercedes aufgeschoben wurde. Durch den Zusammenstoß waren der Klein-Lkw sowie

das Fahrzeug des 50-Jährigen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden.

Stutensee – 5.000 Euro Sachschaden nach Brand einer Gartenhütte

Karlsruhe (ots) – Zu einem Brand einer Gartenhütte kam es in der Nacht zum

Donnerstag in der Spechaastraße in Spöck, bei dem ein Sachschaden von rund 5.000

Euro entstand.

Gegen 00:30 Uhr wurde das Feuer durch einen Passanten entdeckt. Nach dem

Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Stutensee, die mit insgesamt 10

Einsatzkräften vor Ort waren, konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Nach

ersten Einschätzung handelt es sich bei der Brandursache vermutlich um einen

Kachelofen innerhalb der Hütte, der vermutlich vergessen wurde richtig

auszumachen.

Lebensretter im Karlsruher Hauptbahnhof

Karlsruhe (ots) – Gestern Morgen verhinderte ein 25-jähriger Mann einen

womöglich tödlichen Unfall im Karlsruher Hauptbahnhof.

Kurz vor Einfahrt eines Zuges in den Bahnhof bemerkte er einen 34-Jährigen, der

sich unerlaubt mitten im Gleis aufhielt. Durch einen beherzten Stoß des

25-Jährigen, landeten beide Männer auf einem abgesenkten Zwischenbahnsteig. Er

rettete damit sich und den 34-Jährigen noch rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich

und beide blieben unverletzt. Wie der 34-Jährige später gegenüber Beamten der

Bundespolizei äußerte, wollte er sein Handy aus dem Gleisbett holen. Dies war

ihm kurz zuvor aus der Hand gefallen.

Ablenkung und Unachtsamkeit sind immer wieder Gründe, die zu Unfällen führen.

Die Bundespolizei weist daher immer wieder auf Gefahren hin, die im Zusammenhang

mit dem Bahnbetrieb bestehen. Hierzu zählen wichtige Abstände von der

Bahnsteigkante und das Verbot, den Gleisbereich zu betreten. Letzteres ist mit

einem Bußgeld bewährt.

In diesem Fall hatte der 34-jährige Mann einen aufmerksamen Schutzengel. Sein

Leben dürfte er der schnellen Reaktion und dem couragierten Verhalten des

25-Jährigen zu verdanken haben.

Karlsruhe – Einbruch in Fahrradgeschäft

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am

Mittwochnachmittag, 14.30 Uhr und 14.40 Uhr Zugang zu einem im Hinterhof eines

Hauses in der Bahnhofstraße gelegenen Fahrradgeschäfts. Da der Alarm auslöste

und sofort die Polizei verständigt wurde, wurde das Objekt schnell umstellt und

mit Hilfe eines Polizeihundes durchsucht. Leider konnte kein Einbrecher mehr

festgestellt werden.

Es war aber die Scheibe eines Werkstattraums eingeschlagen worden, sodass der

Täter in den Ausstellungsraum im ersten Obergeschoss gelangen konnte. Hier löste

der Bewegungsmelder aus, sodass eine umgehende Verständigung des Besitzers und

der Polizei erfolgen konnte. Eine installierte Kamera hat den Täter

aufgezeichnet, sodass eine Beschreibung möglich ist. Der Mann war zwischen 30

und 40 Jahre alt, hatte braune, kurze Haare und trug Jeans und einen

Langarmpullover. Er muss kurz vor Eintreffen der ersten Polizeibeamten in

Richtung Beiertheimer Allee / Alter Brauhof geflüchtet sein.

Augenscheinlich wurde in dem Geschäft nichts entwendet.