Mannheim/Käfertal: Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt – Verursacher flüchtet

Mannheim/Käfertal (ots) – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 20-jähriger

Radfahrer leicht verletzte und der Verursacher anschließend flüchtete, kam es am

Mittwochmorgen in Käfertal.

Der 20-Jährige fuhr gegen 6:45 Uhr auf dem parallel zur Waldstraße verlaufenden

„Alten Postweg“ in Richtung Bensheimer Straße, als ein weißer Skoda aus einem

Tankstellengelände auf die Fahrbahn einbog. Der Radfahrer versuchte noch

auszuweichen, konnte eine Kollision mit dem Pkw jedoch nicht mehr verhindern und

stürzte, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Entgegen seiner

Feststellungspflicht als Unfallverursacher entfernte sich der Fahrer des weißen

Skoda von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Nummer 0621/718490 in Verbindung zu

setzen.

Mannheim-Jungbusch: 31-jähriger Mann hantiert in der Öffentlichkeit mit Messer herum

Mannheim-Jungbusch (ots) – Mehrere Zeugen verständigten am frühen

Donnerstagmorgen die Polizei wegen eines Mannes, der im Jungbusch auf der Straße

mit einem großen Messer herumhantieren würde. Zwei Zeugen begegneten dem mit

einem Bundeswehrtarnanzug bekleideten Mann kurz vor ein Uhr in der

Jungbuschstraße und sprachen ihn auf seinen mitgeführten Hund an. Der Mann zog

daraufhin ein Messer und begann, damit herumzuhantieren. Es kam dabei weder zu

Stich- noch Hiebbewegungen gegen die beiden Männer noch zu sonstigen Drohungen.

Der Mann sei daraufhin die Jungbuschstraße weitergelaufen. Ein weiterer Zeuge

beobachtete, wie sich der Mann schließlich in ein Anwesen in der Jungbuschstraße

begab. Nachdem die Wohnung, in die der Mann ging, schließlich ausfindig gemacht

werden konnte und aufgesucht werden sollte, trat dieser schließlich ins

Treppenhaus und konnte durch Polizeibeamte festgenommen werden. In seiner

Hosentasche konnte das besagte Messer aufgefunden werden. Bei der Durchsuchung

seines in der Wohnung befindlichen Rucksack wurde ein weiteres Messer in einer

Gürtel-/Stiefelscheide aufgefunden werden. Strafrechtlich relevante Sachverhalte

wurden nicht festgestellt. Ein Alkoholtest bei dem 31-Jährigen ergab einen Wert

von rund 1,6 Promille.

Die beiden Messer wurden sichergestellt und werden der Waffenbehörde zur

weiteren Entscheidung vorgelegt. Zudem sieht der Mann nun einem Bußgeld wegen

Verstößen gegen das Waffengesetz entgegen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-jährige Mann wieder auf

freien Fuß entlassen.

Mannheim-Rheinau: Einbruch in leerstehenden Rohbau – Wer hat verdächtiges beobachtet?

Mannheim-Rheinau (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen

unbekannte Täter in einen noch unbezogenen Büro-Neubau im Stadtteil Rheinau ein.

Die Einbrecher stiegen auf das Gerüst des Rohbaus in der Besselstraße und

drangen über ein noch offenstehendes Mauerstück in die Baustelle ein. Hier

brachen sie zwei mit Stahltüren verschlossene Türen im Erdgeschoss und im

Obergeschoss auf und entwendeten Werkzeuge und Baumaschinen von bislang

unbekanntem Wert. Zudem richteten sie Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro

an. Schließlich verließen sie die Örtlichkeit durch ein Fenster im Erdgeschoss.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, mit dem Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 Kontakt aufzunehmen.

Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Café – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag

auf Mittwoch in ein Café in den Mannheimer Innenstadt-Quadraten ein. Die

Einbrecher hebelten das Toilettenfenster im Obergeschoss des Anwesens im Quadrat

E 3 auf und drangen so in die Gasträume ein. Hier beschädigten sie die

aufgestellten Spielautomaten und entfernten die Kabel der Überwachungskamera.

Inwiefern die Unbekannten etwas entwendet haben, bedarf der weiteren

Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.:

0621/1258-0 zu melden.