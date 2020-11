Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bahnunterführung sowie Schulgebäude beschmiert – Polizei sucht Zeugen

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch

(10./11.11.2020) wurden die Bahnunterführung in der

Albert-Schweitzer-Straße/Hildastraße mit rotem Lack mit zahlreichen, teils

großflächigen TAG’s besprüht. Auch bei der Friedrich-Ebert-Grundschule in der

Mannheimer Straße wurden am alten Grundschulgebäude in schwarz/roter Farbe

Schmierereien angebracht und Sitzgelegenheiten am neuen Schulgebäude mit

schwarzer Farbe besprüht. Die entstandene Schadenhöhe steht noch nicht fest.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

Telefon 06202/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall – 28-Jähriger leicht verletzt

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Weil ein 59-jähriger

Renault-Fahrer am Mittwoch um 18:30 Uhr an der Kreuzung

Platanenstraße/Trautenfeldstraße den Vorrang eines anderen Verkehrsteilnehmers

missachtete, kam es zum Unfall mit einem 28-jährigen Fiat-Fahrer. Der 59-Jährige

wollte von der Platanenstraße nach links in die Trautenfeldstraße einbiegen,

wobei er den entgegenkommenden Fiat übersah und mit diesem im Kreuzungsbereich

kollidierte. Durch den Zusammenstoß erlitt der 28-Jährige leichte Verletzungen.

Rettungskräfte brachten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der entstandene

Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Fiat

wurde abgeschleppt.

Edingen-Neckarhausen/BAB 656: Fahrradfahrer betrunken und unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Edingen-Neckarhausen/BAB 656 (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen meldete ein

Verkehrsteilnehmer, der auf der BAB 656 in Fahrtrichtung Mannheim fuhr, einen

Radfahrer auf der Autobahn. Die Beamten der Autobahnpolizei Mannheim konnten den

Mann kurz darauf mit seinem Fahrrad auf dem linken Fahrstreifen feststellen.

Dieser fuhr in Schlangenlinien und ohne Beleuchtung in entgegengesetzter

Richtung über die Autobahn. Bei der anschließenden Kontrolle auf dem

Standstreifen konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, während der

Beschuldigte schwankte und orientierungslos wirkte. Zur Durchführung eines

Atemalkoholtests war er nicht mehr in der Lage. Des Weiteren konnten

drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, die sich durch einen

Drogenvortest, welcher positiv auf THC reagierte, bestätigten. Zur Blutentnahme

wurde der Mann auf die Polizeidienststelle gebracht.

Ob die riskante Fahrt des Mannes neben der Teilnahme am Straßenverkehr unter

Drogen- und Alkoholeinfluss noch weitere strafrechtliche Konsequenzen haben

wird, ermitteln nun die Beamten der Autobahnpolizei Mannheim.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Radfahrer leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch

gegen 8 Uhr an der Kreuzung Rheinstraße/ Dannheckerstraße. Ein bislang

unbekannter Mercedes-Fahrer fuhr die Dannheckerstraße entlang und überquerte die

Kreuzung zur Rheinstraße ohne dem von rechts aus der Rheinstraße kommenden

17-jährigen Radfahrer seine Vorfahrt zu gewähren. Um eine Kollision zu

vermeiden, wich der Fahrradfahrer dem Mercedes aus und kam dadurch zu Fall. Der

junge Mann wurde bei dem Sturz leicht verletzt, der Autofahrer entfernte sich

von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Fahrräder aus Garage gestohlen – Zeugen gesucht

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich am

Mittwoch, zwischen 5 Uhr und 19 Uhr, Zutritt zur Garage eines Hauses im

Zeisigweg. Hierbei entwendeten sie ein rotes E-Bike der Marke Cube und ein

graues Fahrrad der Marke Cannondale. Der entstandene Sachschaden ist noch

unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt das Polizeirevier

Sinsheim unter der Nummer 07261/690-0 entgegen.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer und flüchtet vor der Polizei – Zeugen gesucht

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein rücksichtsloser Autofahrer gefährdete

am Mittwochvormittag auf der L597 bei Ladenburg mehrere Verkehrsteilnehmer und

flüchtete vor der Polizei. Einer Polizeistreife fiel kurz nach 11 Uhr ein weißer

Golf GTI auf, der mit hoher Geschwindigkeit auf der L 597 von Wallstadt in

Richtung Schriesheim unterwegs war. In Höhe der Auffahrt von der Siebenbürger

Straße überholte er trotz bestehenden Überholverbots zwei Pkw und einen Lkw. Die

Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Sie folgten dem Fahrzeug mit

Blaulicht und Martinshorn. Dieser versuchte jedoch, sich mit einer

Geschwindigkeit von über 200 km/h bei erlaubten 100 km/h einer Kontrolle zu

entziehen. Die Beamten folgten dem Unbekannten bis zur Einmündung zur Weinheimer

Straße, wo dieser in Richtung Ladenburg abbog. Im Kreisverkehr zur Hirschberger

Allee verloren sie den weißen VW Golf GTI schließlich aus den Augen. Während

seiner Flucht überholte der Unbekannte trotz Gegenverkehrs und bestehendem

Überholverbot mehrere Fahrzeuge. Eine entgegenkommende 33-jährige

Verkehrsteilnehmerin musste gar nach rechts ausweichen und anhalten, um einen

Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen

Golf GTI mit HD-Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise zu Fahrerin oder Fahrer

liegen nicht vor.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Käfertal wegen

Straßenverkehrsgefährdung sowie des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen

Kraftfahrzeugrennen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.:

0621/71849-0 zu melden.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Gemeinsame Kontrollaktion des Polizeireviers Weinheim und der RNV

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch überwachten Beamte des

Polizeireviers Weinheim in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der

Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH die Einhaltung der geltenden Corona-Verordnung an

Haltestellen im Stadtgebiet sowie die Maskenpflicht in den Verkehrsmitteln.

In der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr mussten mehr als 30 Wartende an Haltestellen

auf die Maskentragepflicht hingewiesen werden, dabei blieb es allerdings bei

mündlichen Verwarnungen. Vier Reisende wurden zur Anzeige gebracht, da sie keine

Mund-Nasen-Bedeckungen in den Verkehrsmitteln trugen.

Bei der gemeinsamen Kontrollaktion wurden aber auch Schwarzfahrer ins Visier

genommen: An der Haltestelle Händelstraße wurden dabei 94 Personen ohne gültigen

Fahrschein zur Anzeige gebracht. Zudem stellten die Beamten bei den Kontrollen

einen Verstoß gegen das Betäubungsmittel fest, vollstreckten einen Haftbefehl

und sicherten die Personalien von vier Personen nach den aktuell gefahndet wird.

Die gemeinsamen Kontrollaktionen werden auch zukünftig in der bestehenden

Kooperation von Polizei und RNV fortgesetzt.