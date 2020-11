Heidelberg-Handschuhsheim: Kollision an Einmündung – Polizei sucht Unfallzeugen

Heidelberg (ots) – Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend gegen

18.45 Uhr an der Einmündung Dossenheimer Landstraße/Fritz-Frey-Straße ereignete,

sucht die Polizei. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der Fahrer eines Ford

von der Fritz-Frey-Straße trotz bestehendem Rotlicht der Ampel nach links auf

die B 3 in Richtung Dossenheim abgebogen sein. Dabei kam es im

Einmündungsbereich zur Kollision mit einem Mazda-Fahrer, der von der

Dossenheimer Landstraße nach links in die Fritz-Frey-Straße einbog. Bei dem

Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 3.000 Euro. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon

06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

Heidelberg-Weststadt: Einbruch in Verwaltungsgebäude auf dem Bergfriedhof – Sachschaden ca. 3.000 Euro – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – In das Gebäude der Friedhofsverwaltung auf dem

Bergfriedhof/Steigerweg wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

(11./12.11.2020) eingebrochen. Gegen 1.10 Uhr löste der Einbruchsalarm aus, bei

der Überprüfung wurde ein offenstehendes Fenster bemerkt und daraufhin die

Polizei verständigt. Wie sich herausstellte, war ein Fenster aufgehebelt worden.

Die Polizeihundeführerstaffel durchsuchte das Objekt, der Täter hatte den Tatort

offensichtlich bereits zuvor verlassen. In dem Gebäude wurden sämtliche Büros

betreten und die Schränke durchwühlt. Zudem war eine Glastür eingeschlagen

worden. Ob etwas entwendet wurde, bedarf der weiteren Überprüfungen. Der

angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Die Kriminaltechniker

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahmen die Spurensicherung. Zeugen,

die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon

06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Heidelberg-Bergheim: Autofahrer gefährdet S-Pedelec-Fahrer – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Der Fahrer eines blauen Kleinwagens mit Mannheimer

Kennzeichen soll am Mittwoch kurz nach 8 Uhr in der Bergheimer Straße einen

S-Pedelec-Fahrer gefährdet haben. Nach Angaben des 54-jährigen Zweiradfahrers

war er stadtauswärts zwischen der Emil-Maier-/Yorckstraße unterwegs, als ihn der

Autofahrer, penetrant hupend, mit geringem Seitenabstand überholt habe.

Anschließend soll ihn der Autofahrer so geschnitten haben, dass er nur durch ein

Ausweichmanöver einen Unfall verhindern konnte. Als er den Autofahrer an der

folgenden Lichtzeichenanlage auf sein Verhalten ansprach, soll dieser entgegnet

haben, dass er doch den Radweg benutzen solle. Die weiteren Ermittlungen führt

das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich

unter Telefon 06221/99-1700 zu melden.