Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

(ots) – Ein Auffahrunfall ereignete sich Mittwochnachmittag 11.11.2020 um 15:35 Uhr auf der B 27 im Baustellenberiech in der Gemarkung von Reichensachsen. Ein 46-Jähriger aus Bad Karlshafen bemerkte den langsam fließenden Verkehr im dortigen einspurigen Bereich zu spät und fuhr leicht auf den vorausfahrenden Pkw eines 23-Jährigen aus Wanfried auf, wodurch geringer Sachschaden entstand.

Beim Vorbeifahren streifte ein 44-Jähriger Lkw-Fahrer aus Lohfelden einen geparkten Pkw VW Golf, der am rechten Fahrbahnrand in der Ringstraße in Meinhard-Grebendorf geparkt war. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Der Unfall ereignete sich gestern Mittag um 12:25 Uhr.

Wildunfälle

(ots) – Mit einem Rehbock kollidierte gestern am späten Abend, um 23:50 Uhr, ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner, als dieser von Weidenhausen in Richtung Abterode unterwegs war. Der Rehbock wurde durch den Aufprall tödlich verletzt. Schaden: ca. 1.000 EUR.

(ots) – Mit einem Waschbären kollidierte dagegen ein 25-jähriger Pkw-Fahrer, der die K 49 am gestrigen Abend, um 18:30 Uhr, zwischen Wanfried und Völkershausen befuhr. Der Waschbär lief verletzt davon; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Sachbeschädigung an Tennishalle

(ots) – Am vergangenen Sonntag (08.11.20) stellte man fest, dass eine Fensterscheibe auf der Rückseite der Tennishalle in der Straße “Am Bruch” in Bad Sooden-Allendorf durch Unbekannte eingeschlagen wurde. Der Tatzeitraum steht nicht genau fest, der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

(ots) – Um 07:06 Uhr befuhr heute Morgen eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Waldkappel die L 3249 aus Richtung Hornel kommend in Richtung B 27, auf die sie nach links abbiegen wollte. Beim Abbiegen übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 30-Jährigen aus Cornberg, der in Richtung Eschwege unterwegs war. Sachschaden: ca. 2.000 EUR

(ots) – Um 04:10 Uhr ereignete sich vergangene Nacht auf der B 400 zwischen Breitau und Krauthausen einen Wildunfall. Zur Unfallzeit wurde ein Reh von dem Pkw eines 39-Jährigen aus Nordhausen erfasst und tödlich verletzt. Sachschaden am Pkw: ca. 3.000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigungen

(ots) – Im innerstädtischen Bereich von Witzenhausen wurden heute Morgen mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti festgestellt. Betroffen war insbesondere der alte und der neue Aldi-Markt. Überwiegend wurden politische Parolen mittels Sprayfarbe aufgesprüht.

Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

