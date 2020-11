Einbruch in Supermarkt

Rülzheim (ots) – Bislang unbekannte Täter hebelten am Donnerstagmorgen gegen 02.30 Uhr die Seitentür eines Supermarkts in der Germersheimer Straße in Rülzheim auf. Im Verkaufsraum gingen die Täter gezielt die Zigarettenauslage im Kassenbereich an und entwendeten eine große Anzahl an Tabakprodukten.

Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest, dürfte jedoch im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Münzautomaten aufgebrochen

Germersheim/Bellheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 11.11.2020 wurden mehrere Münzautomaten an gleich zwei Waschanlagen aufgebrochen. An der Waschstation in der Straße “In der Kranenbleis” in Germersheim kam es dadurch zu einem Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Entwendet wurde nichts.

Auch an einer Waschanlage in Bellheim (In der Fellach) wurden mehrere Automaten beschädigt. Das Diebesgut beträgt hier ca. 20 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Beschädigte Automaten

Germersheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter machte sich am Dienstag an fünf Stromsäulen an einem Wohnwagenstellplatz in der Rudolf-von-Habsburg-Straße zu schaffen. Dabei wusste er offenbar nicht, dass die dort angebrachten Münzeinwürfe schon länger nicht mehr aktiv sind und auf ein anderes Zahlungssystem umgestellt wurde.

So ist an den Automaten zwar ein Sachschaden entstanden, der Täter erzielte allerdings keine Beute. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Schulwegkontrollen und Lasermessung

Germersheim (ots) – Am Mittwochmorgen 11.11.2020 führten Beamte der Polizei Germersheim zunächst eine Schulwegüberwachung im Römerweg in Germersheim durch. Dabei mussten insgesamt fünf Autofahrer aufgrund des Durchfahrtsverbots verwarnt werden.

Bei einer weiteren Kontrolle in der Schulstraße in Rülzheim konnten die Beamten ein durchweg positives Fazit ziehen. Bei hohem Verkehrsaufkommen gingen alle Verkehrsteilnehmer sehr umsichtig und rücksichtsvoll miteinander um.

Im Anschluss wurde von 09-10 Uhr eine Lasermessung in der Ortsdurchfahrt Knittelsheim durchgeführt. Dabei kam es zu insgesamt 13 Geschwindigkeitsverstößen. Zudem war ein Autofahrer nicht angeschnallt. Der “Spitzenreiter” befuhr die Hauptstraße mit 60 km/h.