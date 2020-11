Erneut mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Hanhofen (ots) -10.11.-11.11.2020 – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch öffneten unbekannte Täter mehrere in Hanhofen am Fahrbahnrand bzw. in Hofeinfahrten parkende Fahrzeugen und durchwühlten diese. Hiervon betroffen waren insgesamt zwölf Fahrzeuge, die zur Tatzeit in der Fichtestraße, Harthauser Straße, Hauptstraße und dem Silzweg geparkt waren. Die Fahrzeuge waren hierbei überwiegend unverschlossen. Aus einem Fahrzeug wurde eine Kette im Wert von ca. 100 EUR entwendet, aus zwei weiteren Fahrzeugen fehlte jeweils ein geringer Bargeldbetrag. Die anderen Fahrzeuge wurden lediglich durchwühlt, ohne dass etwas entwendet wurde.

Bereits im Oktober kam es mehrfach zu Diebstählen aus Fahrzeugen in Hanhofen und Harthausen. Ob ein Tatzusammenhang zu den zurückliegenden Taten besteht, ist Gegenstand der aktuell andauernden, polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen aufgefallen sind, die sich an parkenden Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

29-Jähriger Kleinkraftradfahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Harthausen (ots) – Am Donnerstagmorgen 12.11.2020 gegen 00:40 Uhr wurde die Polizei in der Hanhofer Straße in Harthausen auf einen 29-jährigen Speyerer aufmerksam, weil mit einem Kleinkraftrad mit einem Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 unterwegs war. Bei der Kontrolle des 29-Jährigen konnten dann drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden.

Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain und Amfetamin. Bei dem 29-Jährigen wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen Trunkenheitsfahrt, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauch. Da der Kontrollierte vor Ort keinen Eigentumsnachweis für das Zweirad vorlegen bzw. sein Eigentum an dem Roller nicht schlüssig darlegen konnte, wurde dieser bis zur Vorlage entsprechender Unterlagen polizeilich sichergestellt.

Erneute Telefonbetrüge, diesmal teilweise mit Erfolg

Schifferstadt/Waldsee (ots) – In Schifferstadt und Waldsee kam es im Laufe des Mittwochs zu zwei versuchten und einem erfolgreichen Telefonbetrug. In den ersten beiden Fällen gaben die Anrufer vor, ein Enkel bzw. von der “Polizeidirektion Mannheim” zu sein. Die vermeintlichen Opfer durchschauten die Betrugsmasche sofort und beendeten das Gespräch.

Im letzten Fall war eine Dame aus Schifferstadt betroffen. Der Anrufer gab hier vor, ein Mitarbeiter von Microsoft zu sein. Angeblich sei der PC der Dame gehackt worden und er wolle den entstandenen Schaden nun beheben. Durch eine geschickte Gesprächsführung hatte er Fernzugriff auf den PC erlangt und die Dame dazu gebracht sich im Online-Banking anzumelden und mehrere TAN-Nummern preiszugeben. Da die Dame später doch skeptisch wurde, legte sie auf und konnte über ihre Bank auch einige Überweisungen rückgängig machen. Ein Restschaden ist aber dennoch entstanden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Anrufen, bei denen die Anrufer sich entweder als Polizeibeamte ausgeben und nach Wertgegenständen fragen, vorgeben ein naher Verwandter wie Enkel/Enkelin oder Neffe/Nichte zu sein und Geld benötigen oder auch von Microsoft zu sein und den PC reparieren wollen. Im Zweifel sollte das Gespräch immer beendet werden und entweder bei der Polizei oder bei den angeblichen Verwandten nachzufragen.