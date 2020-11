Fahrendes Auto getroffen, Flörsheim am Main, Hochheimer Straße, Mittwoch, 11.11.2020, 15:45 Uhr

(jn)Am Mittwochnachmittag ist in Flörsheim ein fahrender Pkw von einem bislang unbekannten Gegenstand getroffen worden. Glücklicherweise blieb es bei einem Sachschaden an dem Auto. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr die 35-jährige Fahrerin des Wagens um 15:45 Uhr die Hochheimer Straße von der Bürgermeister-Laucks-Straße kommend in Fahrtrichtung Hauptstraße. Kurz vor der dortigen Fahrrad- und Bahnbrücke sei dann ein Gegenstand auf der Motorhaube des Pkw gelandet, wobei ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro entstand. Bei einer späteren Nachschau konnte in diesem Bereich ein schwarzer Fahrradkorb gefunden werden. Derzeit ist noch unklar, ob es sich bei diesem um den geworfenen Gegenstand handelt.

Zeugen, die gestern Nachmittag entsprechende Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0 bei der Flörsheimer Polizei zu melden.

Wintergarten aufgebrochen, Bad Soden am Taunus, Waldstraße, festgestellt am Mittwoch, 11.11.2020

(jn)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte den Wintergarten eines Einfamilienhauses in Bad Soden aufgebrochen, jedoch nichts entwendet. Zur Tatzeit betraten der oder die bislang unbekannten Täter das Grundstück in der Waldstraße und hebelten den Wintergarten im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses auf. Anschließend brachen sie allem Anschein nach ihr weiteres Vorhaben ab und verließen den Tatort mit leeren Händen, ohne das mit einer weiteren Zugangstür gesicherte Wohnhaus betreten zu haben. Der zurückgebliebene Schaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Verkehrskontrolle am Kreisel, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Königsteiner Straße, Mittwoch, 11.11.2020, 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(jn)Eschborner Polizeibeamte haben am Mittwochmittag in Bad Soden eine Verkehrskontrolle durchgeführt und mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Neben der Verunsicherung potentieller Straftäter durch das Aufzeigen polizeilicher Präsenz, sollte durch die Maßnahme auch die Verkehrssicherheit erhöht werden. Dementsprechend überprüfte die Polizei zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr Verkehrsteilnehmer, die im Bereich des „Tegut-Kreisels“ auf der Königsteiner Straße unterwegs waren. Insgesamt wurden dabei knapp 30 Fahrzeuge kontrolliert und mehrere Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie gegen das Handyverbot am Steuer festgestellt.

Auffahrunfall mit Linienbus, Hofheim am Taunus, Rheingaustraße, Mainzer Straße, Mittwoch, 11.11.2020, 12:30 Uhr

(jn)Zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten kam es am Mittwochmittag auf der Rheingaustraße in Hofheim. Erkenntnissen von der Unfallstelle zufolge befuhr ein 59-jähriger Busfahrer um 12:30 Uhr die Rheingaustraße in Fahrtrichtung Flörsheim. Im Bereich der Mainzer Straße musste ein vorausfahrender, 28 Jahre alter VW-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen, was der Busfahrer zu spät bemerkte. In der Folge fuhr der Bus auf das Heck des Pkw auf, wobei sich sowohl eine Businsassin als auch der VW-Fahrer verletzten. Beide mussten medizinisch behandelt werden. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.