Pedelecs im Visier von Langfingern, Wiesbaden-Nordenstadt, Eichelhäherstraße, Am Wingert, Dienstag, 10.11.2020, 02:00 Uhr bis Mittwoch, 11.11.2020, 11:00 Uhr,

(ka)In Wiesbaden-Nordenstadt sind im Zeitraum zwischen Dienstagnacht und

Mittwochmorgen zwei Pedelecs gestohlen worden. Die bislang unbekannten Täter

entwendeten aus einer Garage in der Straße „Am Wingert“ ein silber-blaues

E-Bike. Darüber hinaus bemächtigten sich ebenfalls unbekannte Diebe in der

Eichelhäherstraße einem schwarzen Pedelec der Marke „Prophete“. Ob beide Fälle

in einem Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das 4.

Polizeirevier in Wiesbaden bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen

unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Autos zerkratzt – Zeugen gesucht, Wiesbaden, Karawankenstraße, Dienstag, 10.11.2020, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 11.11.2020, 10:30 Uhr,

(ka)Bislang unbekannte Täter haben zwei Fahrzeuge in der Zeit von Dienstagabend

bis Mittwochmorgen in Wiesbaden-Biebrich zerkratzt. Die beiden Halter eines

schwarzen Mercedes C-Klasse sowie eines blauen Opel Corsa stellten am Mittwoch

um 10:30 Uhr fest, dass die in der Karawankenstraße nebeneinander abgestellten

Pkw frische Schäden in Form von Kratzern aufwiesen. Es entstand ein Sachschaden

in Höhe von mehreren Tausend Euro. Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Frontalzusammenstoß, Wiesbaden, Landesstraße 3028, Mittwoch, 11.11.2020, gegen 18:20 Uhr,

(däu)Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge am frühen Mittwochabend auf

der Landesstraße 3028 bei Wiesbaden wurde ein 32-jähriger BMW-Fahrer leicht

verletzt. Ein 50-jähriger Mann fuhr mit seinem Mercedes Sprinter, aus

Nordenstadt kommend, auf der L 3028, um auf die Autobahn 66 aufzufahren. Beim

Linksabbiegen auf den Autobahnzubringer übersah der 50-jährige Frankfurter

mutmaßlich den ihm aus Richtung Delkenheim entgegenkommenden BMW und es kam zu

einem frontalen Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich stark

beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa

20.000 Euro beziffert.

Rollerfahrer flüchtet nach Auffahrunfall, Wiesbaden, Waldstraße, Mittwoch, 11.11.2020, 16:40 Uhr,

(däu)Am Mittwochnachmittag verursachte ein 28-jähriger Rollerfahrer in der

Wiesbadener Waldstraße einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Nachdem

eine 27-jährige Mercedes-Fahrerin, kurz zur Einmündung in die

Franklin-Roosevelt-Straße, aufgrund einer roten Ampel anhalten musste, schaffte

es der hinter ihr fahrende Rollerfahrer nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und

fuhr dem Mercedes auf. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, setzte der

Rollerfahrer seine Fahrt fort. Hierbei wurde er jedoch von Zeugen verfolgt, so

dass eine hinzugerufene Polizeistreife den Mann festnehmen konnte und ihn mit

auf die Dienstelle nahm. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von über zwei Promille, so dass im Anschluss noch eine Blutentnahme folgte.

Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren ein.

24-jährige Frau bei Verkehrsunfall verletzt, Wiesbaden, Albrecht-Dürer-Straße, Mittwoch, 11.11.2020, gegen 10:45 Uhr,

(däu)Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwochvormittag eine 24-jährige

Skoda-Fahrerin in der Albrecht-Dürer-Straße leicht verletzt. Eine 46-jährige

Chevrotlet-Fahrerin wollte aus einer Tiefgarage kommend in die

Albrecht-Dürer-Straße einbiegen, als sie dort einen vom Dürerplatz kommenden

Skoda offensichtlich übersah, so dass es zur Kollision kam. Beide Fahrzeuge

wurden durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden

mussten. Die 24-jährige Wiesbadenerin wurde in eine Klinik gebracht.

BMW bei Verkehrsunfall mit anschließender Flucht beschädigt, Wiesbaden, Salzburger Straße, Mittwoch, 11.11.2020, zwischen 16:00 Uhr und 19:10 Uhr,

(däu)Ein geparkter grauer BMW X53 wurde in der Salzburger Straße durch ein

bislang unbekanntes Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall mit anschließender

Fahrerflucht beschädigt. Mutmaßlich kollidierte das gesuchte Fahrzeug am

Mittwoch zwischen 16:00 Uhr und 19:10 Uhr mit dem am rechten Fahrbahnrand

stehenden BMW und die unfallverursachende Person setzte im Anschluss daran ihre

Fahrt einfach fort. An dem BMW wurde hierdurch ein Sachschaden in Höhe von etwa

2500 Euro verursacht. Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich telefonisch unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, Wiesbaden, Bundesstraße 417, Höhe Hupfeldweg, Mittwoch, 11.11.2020, zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr,

(däu)Am Mittwochnachmittag führte der Regionale Verkehrsdienst der

Polizeidirektion Wiesbaden Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 417

durch. Hierbei wurden innerhalb von nur zwei Stunden insgesamt 73 Verstöße

festgestellt. Trauriger Spitzenreiter war ein Pkw der mit 107km/h statt der

erlaubten 70km/h gemessen wurde. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro,

ein Punkt in Flensburg sowie einen Monat Fahrverbot.

Rheingau-Taunus-Kreis

Garage aufgebrochen – Hochwertige Mountainbikes gestohlen, Hünstetten, Beuerbach, Schöne Aussicht, Dienstag, 10.11.2020, 23:45 Uhr bis Mittwoch, 11.11.2020, 07:20 Uhr,

(ka)Insgesamt zwei hochwertige Fahrräder haben unbekannte Täter zwischen

Dienstagnacht und Mittwochmorgen aus einer Garage in Hünstetten gestohlen. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Diebe das verschlossene Garagentor in

der im Ortsteil Beuerbach gelegenen Straße „Schöne Aussicht“ auf. Nach Angaben

des Geschädigten entwendeten sie ein graues Mountainbike der Marke „Canyon“ mit

der Modellbezeichnung „Strive AL“. Beim zweiten Fahrrad handelte es sich

ebenfalls um ein „Canyon“-Mountainbike, Modell „Grand Canyon CF SL“. Zeugen, die

zum genannten Zeitpunkt Beobachtungen gemacht und möglicherweise Personen mit

Fahrrädern gesehen haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Idstein unter

der Telefonnummer (06126) 9394-0.