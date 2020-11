Metropolchronicles Der Umbruch ist da – Die neue Zeit kommt – 12.11.2020 – Telegramkanal Metropolchronicles

Seit Wochen schreiben wir es. Seit Wochen weisen wir immer wieder daraufhin, dass der Endkampf begonnen hat. Nun sehen wir in den bekannten Medien eine vorsichtige Wende.

In den USA ändern sich die Wahlergebnisse durch Neuauszählung der legalen Stimmen langsam aber sicher zu Donald Trump. Dabei sind die ungeheuren Wahlbetrügereien noch lange nicht eingerechnet. Diese kommen durch die Gerichte und am Ende über den Supreme Court mit voller Schlagkraft gegen die linken, sozialistischen Demokraten.

Das Ende der Demokraten und Parteien

Dies wird das Ende der Demokraten und vermutlich das Ende der weltweiten politischen Systeme bedeuten. Bei uns in Deutschland werden sich die Parteien ebenfalls auflösen. Zermürbt von Pädophilie-Vorwürfen, Korruptions-Skandalen, Diäten-Unverschämtheiten werden die Parteien und ihre Steuerungsorgane untergehen.

Es wird immer klarer, dass hier eine Staats-Simulation existiert, die einzig und allein dem Zweck dient, die Deutschen seit Jahrzehnten am Vermögen zu schädigen und auszurauben. Warum sonst haben wir die höchsten Steuern und Abgaben weltweit? Und auf der anderen Seite eine beschämende Senioren-Armut und Billiglohn-Tricksereien? Während die, die uns das antun nicht nur in Saus und Braus leben. Nein sie träumen inzwischen von einer CO2-Steuer und weiteren grünen Geniestreichen.

Das Ende naht mit Riesenschritten – Am Ende bleibt nur noch Ekel

All die Lügen, Verleumdungen, Hetze und Hassreden gegen Trump und Putin haben nichts bewirkt. Sie sind jahrelang mit aller Macht über die beiden mächtigsten Männer des Planeten hergefallen. Die deutschen Medien haben nachweislich ihre journalistische Aufgabe vor vielen Jahren zugunsten einer inzwischen ekelerregenden Propaganda aufgegeben. Dies konnte nur durch die Zwangsfinanzierung funktionieren.

Die Medien sind mit ihrem Latein am Ende. Nachdem wir einige Tage die breite Berichterstattung rund um die amerikanischen Wahlen beobachtet haben, sehen wir den Stillstand. Stille an allen Fronten.

Hilfloser, glückloser Mädchengrapscher Biden

Der weltweite mediale Sturm wollte Biden zu einem großen Sieg verhelfen. Doch wie wir in den vergangenen Tagen beobachten konnten, haben einige Staatsführer die Glückwünsche für den noch nicht einmal offiziell bestätigten, vermeintlichen Medien-Sieger Biden, folgerichtig verwehrt.

Trump zeigt sich voller Sieges-Zuversicht und bekommt von all seinen Getreuen immense Unterstützung. Auch seine Posts sprechen eine klare Sprache. Der Sieg von Donald Trump wird erfolgen. Die unglaubliche Wahlbetrugs-Industrie wird zerstört.

Das Ende des Deep State

Wir sehen, dass eine riesengroße Wahlbetrugs-Industrie aufgedeckt wird. Wir erleben den Abriss des sogenannten Deep States. Alles was wir in diesen „Ten days of Darkness“ erkennen, dient zur Weichenstellung des weiteren Verlaufs der politischen Großwetterlage auf dieser Welt.

Die weltweite Demaskierung

Wir erleben in einem nicht gekannten Ausmaß eine Vorführung der bisherigen Welt-Steuerung speziell über die Medien. Sowohl die alten Printmedien, als auch die dazugehörigen heutigen Online-Portale, allen voran die vielen Fernsehsender in allen Staaten der westlichen Welt offenbaren immer deutlicher durch wen sie gelenkt werden.

Die Verschwörungstheorie ist der Mainstream von Morgen

Die Verschwörungstheorien der Vergangenheit bewahrheiten sich immer mehr. Schon früher hielt sich der Spruch: „Verschwörungstheorie ist der Mainstream von Morgen“. Wir mussten etwas länger auf das Morgen warten. Aber nun ist es sehr nah. Vor unser aller Augen wird die große Denk-Betreuung eingerissen. Die Propaganda der vergangenen 75 bis 100 Jahre, die von den Feinden unserer Wertegemeinschaft aktiv gegen uns eingesetzt wurde, erreicht nun ihr Ende. Wir können das in alten Schriften, die vor 80 bis 100 Jahren geschrieben worden sind, nachlesen.

Wir alle gemeinsam

Jedoch ist das alles kein Grund in eine Schockstarre zu verfallen und die Hoffnung aufzugeben. Wir alle gemeinsam, nicht nur diejenigen, die sich seit vielen Monaten und Jahren mit unterschiedlichen alternativen Gedanken-Ansätzen und ernsthafter Recherche rund um die Vergangenheit der politischen Geschehnisse auf dieser Welt auseinandersetzen, werden das vom Q-Movement vielfach zitierte „Great Awakening“ erleben.

Das Ende der NWO

Denn ganz gleich, ob ein kleiner Teil einer Gemeinschaft erkannt hat, dass die Strukturen versucht haben uns alle in eine neue Weltordnung hineinzusteuern. Es ist viel wichtiger und entscheidender für das Vorankommen in der Zukunft, dass wir alle gemeinsam in der sogenannten westlichen Welt erkennen, dass die bisherige Steuerung, die Politik und die Staatstrukturen nichts Positives im Schilde führten.

Das große Erwachen beginnt

Dieses „Great Awakening“ hat noch nicht mit den paar Millionen Verschwörungstheoretikern, Covid-Idioten, Spinnern und wie wir sonst alle beschimpft werden, stattgefunden. Es wird jetzt erst richtig beginnen.

Denn nach den „Ten days of Darkness“, den zehn Tagen der Dunkelheit, die Q schon vor Jahren ausgerufen hatte, werden wir in das Massenbewusstsein eintreten und es wird medial ein breites Erkennen und Abwenden von den bisherigen Systemen geben.

Die Energie wird angehoben

Parallel dazu findet derzeit für alle Menschen, die Empfindungen und Wissen in sich tragen, eine Erhöhung der uns umgebenden Frequenzen statt. Das Positive wird nach vorne kommen und das Licht wird sich, wie wir es in vielen Beiträgen von anderen Kollegen gelesen haben, den Weg bahnen.

Wir sind mitten im Umbruch

Wir alle erleben den lange geplanten Umbruch. Wir spüren den Start in das neue Zeitalter. Und dafür müssen wir als Deutsche erkennen, dass wir der Schluss-Stein für die Ordnung der Welt und das globalisierte Weltwirtschaftssystem sind. Diese beiden Komponenten müssen nun endgültig abgerissen werden.

Die jahrhunderte alten Verträge laufen aus

Dazu gehören die Strukturen, die seit vielen Jahrhunderten über das römisch-kanonische Recht unser Dasein beeinflussen. Alle Verträge der Vergangenheit sind in der jüngeren Zeit ausgelaufen. Wir alle haben jetzt die große Herausforderung die Veränderungen einzuleiten.

Weltfrieden nur mit und durch uns

Durch die historischen Verflechtungen sind wir ein zentraler Bestandteil. Andere Autoren haben dies ebenfalls immer wieder dargestellt. Wir sind der Schluss-Stein und der Schlüssel für die Zukunft. Ohne uns und das Wiederaufleben unserer eigenen staatlichen Souveränität im Rahmen unseres einzig wahren originären Völkerrechtssubjektes, dem „Deutschen Reich“ wird der Weltfrieden nicht kommen.

Es geht los – Das neue Zeitalter steht vor der Tür

Uns stehen die politischen Verwerfungen, die wirtschaftlichen Veränderungen und die soziale Umgestaltung bevor. Wir alle müssen diese Herausforderung annehmen und in den nächsten Tagen und Wochen den Menschen beiseite stehen, die angeschoben durch die Ereignisse rund um die amerikanische Präsidentschaftswahl erkennen, dass die sogenannte Nachkriegsordnung beendet wird.

Wir stehen am Beginn eines neuen Zeitalters, wo wir als Deutsche endlich wieder unsere eigenen Belange in die Hand nehmen werden.

Die Wiederherstellung unseres Völkerrechts-Subjekts „Deutsches Reich“ wird einhergehen mit einer Überleitungs-Phase, die dann in einer zeitgemäßen Verfassung enden wird.

Neue Technologien und ein neues Europa

Dies ist notwendig und wurde von allen, die sich mit diesen Prinzipien der Staatstheorie auseinandergesetzt haben, schon lange erkannt.

Die Umgestaltungs-Zeit wird es uns ermöglichen, die Voraussetzung zu schaffen, dass Europa befriedet wird. Wir werden die neuen Technologien sehen. Wir werden einen neuen sozialen Aufbau und ein verändertes Wirtschaftssystem bekommen. Einhergehend mit der von uns im August beschriebenen Neuausrichtung des Geldsystems.

Der Aufbruch in die neue Zeit

Dies sind gewaltige Herausforderungen, damit Europa befriedet wird und wieder zu seinen eigenen Kräften ohne Fremdbeeinflussung zurückkehren kann.

Wir werden zudem mit unseren Partnerländern, unseren Nachbarn, aber auch mit Russland eine stabile europäische Struktur für alle Menschen, zur Schaffung von sozialem, politischem und militärischem Frieden herbeiführen.

Diese Ära wird durch viele politische Veränderungen weltweit und die Auflösung bisher bekannter Strukturen geprägt sein. Das ist speziell für uns Deutsche ein ungewohntes und nach langen Jahren der Indoktrination sehr schwieriges Unterfangen. Die Bereitschaft Veränderungen anzunehmen und durchzuführen ist in unserem Land noch sehr rudimentär vorhanden. Jedoch wird kein Weg daran vorbeiführen. Wir werden diese Schritte unternehmen. Ohne uns kann die kriegerische Vergangenheit nicht beendet werden und der Neuaufbau nicht beginnen.

Es geht nur gemeinsam

Deshalb ist es notwendig, die unterschiedlichsten Gruppen zu vernetzen und dafür zu sorgen, dass eine konstruktive Zusammenarbeit stattfindet. Es ist jeder aufgerufen, der sich in regionalen oder überregionalen Gruppierungen befindet ein Bündnis aufzubauen. Wir haben als geeinte Patrioten die Verantwortung gegenüber unseren Kindern, Eltern, Mitmenschen, Bekannten, Freunden. Dieser Herausforderung müssen wir gerecht werden.

Wir wollen einen friedvollen Übergang in die neue Zeit mit Euch gestalten.

Das Ende unserer Welt beginnt in Amerika

Vielleicht sehen wir noch ein paar Tage der Übergangsphase bzw. der Stagnation bis umfangreiche Veränderungen in Amerika eintreten. Offenbar wurde die amerikanische Wahl von deutschem Boden aus beeinflusst. Dies wird die letzten Kräfte des Deep State in der BRD zerstören. Die politischen Auswirkungen werden wir in den kommenden Beiträgen aufarbeiten und über unsere Kanäle, aber auch Kollegen und Partner-Netzwerke zur Verfügung stellen.

Die verbliebenen Strukturen werden eingerissen. Selbst die Medien, die in Deutschland nur noch Propaganda absondern, werden krachend untergehen. Das Ende der zwangsfinanzierten Lügenzeit ist gekommen.

Spannende Zeiten brechen an

Es werden spannende Zeiten kommen. Es wird nach den „Ten Days of Darkness“ vermutlich das Goldene Zeitalter mit dem „Great Awakening“, der großen Erweckung beginnen.

Das frisch geschaffene Bewusstsein wird uns in die neue Zeit katapultieren. Wir werden unsere volle Souveränität gemeinsam herstellen.

Wir sind der Schlüssel für den Weltfrieden.