Kreis Kaiserslautern: Die Polizei-News

Ungewöhnlicher Scheunenfund

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Im Heulager über den Stallungen seines Bauernhofs hat ein 61-Jähriger am Wochenende einen ungewöhnlichen Fund gemacht. Der Mann hatte den Hof vor wenigen Jahren erworben und war am Sonntag 08.11.2020 mit Aufräumarbeiten beschäftigt, als er im Heu eine Plastiktüte fand:

184 Patronen Manövermunition des Kalibers 7,62 x 51 Millimeter befanden sich darin.

Wer die Patronen dort versteckte ist unklar.

Die Polizei stellte die militärische Übungsmunition sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.|erf

Hochsitz umgestossen

Hirschhorn (ots) – Unbekannte haben in einem Revier bei Hirschhorn einen Hochsitz zerstört. Irgendwann zwischen Montagabend und Mittwochabend machten sich die Täter ans Werk.

Sie demontierten den Ansitz zunächst mit Werkzeug und warfen ihn dann um.

Der entstandene Schaden ist aktuell noch nicht beziffert.

Bereits im Juli wurde an gleicher Stelle ein Hochsitz beschädigt. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Spülmaschine fängt Feuer

Erzenhausen (ots) – Wegen einer defekten Spülmaschine brannte es am Mittwochmittag 11.11.2020 in einer Wohnung in der Eckstraße. Eine 79-jährige Bewohnerin wurde kurz vor 12 Uhr, auf Rauch im Flur des Mehrfamilienhauses aufmerksam. Sie schaute in der betroffenen Wohnung nach, dort stand die Spülmaschine in Flammen.

Die 79-Jährige verließ umgehend das Haus und informierte die Rettungskräfte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand zeitnah. Um eine mögliche Rauchgasvergiftung auszuschließen, kam die Seniorin vorsorglich ins Krankenhaus.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt der Spülmaschine aus.

Der Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. |elz

Wohnung in Mehrfamilienhaus Ziel von Einbrechern

Mehlingen (ots) – Unbekannte Täter sind am Mittwoch 11.11.2020 in eine Wohnung in der Dreihübelstraße eingebrochen. Sie durchwühlten zwei Zimmer und entwendeten mehrere Schmuckstücke im Wert von etwa 600 Euro.

Als der 61-jährige Wohnungsinhaber kurz nach 16 Uhr nach Hause kam, begegneten ihm beim Betreten des Mehrfamilienhauses 2 unbekannte Frauen. Sie stiegen in einen älteren Opel und fuhren davon. Dann bemerkte der Mann, dass seine Wohnungstür aufgebrochen war und alarmierte die Polizei.

Er vermutete, dass die Unbekannten für den Einbruch infrage kommen.

Eine Fahndung nach dem Fahrzeug und die beiden Frauen verlief negativ.

Die Tatverdächtigen beschrieb der Geschädigte so:

Südosteuropäischer Phänotypus, auffallend schlank, etwa 1,70 Meter groß, braune, schulterlange Haare.

Bei dem Auto handelte es sich um einen silbergrauen Opel, eine ältere Stufenhecklimousine.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Tatverdächtigen oder den Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern zu melden.|mhm