Zeugenaufruf der Polizei Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am vergangenen Dienstag, 10.11.2020, in der Zeit von 20:30 bis 23:00 Uhr die Kreisstraße 49 zwischen Bad Kreuznach – Winzenheim und der Ortschaft Windesheim befahren haben. In dem Zeitraum sollen am Fahrbahnrand zwischen der Ortschaft Breitenfelserhof und der Eimündung zur Landstraße 236 im Bereich einer Linkskurve zwei Pkw, ein blaufarbener Seat und ein rotfarbener Kleinwagen gestanden haben. An dem Seat sei die Warnblinklichtanlage eingeschaltet gewesen. In der Nähe der Fahrzeuge soll eine Person am Fahrbahnrand gelegen haben.

Zeugen, die die haltenden Fahrzeuge gesehen oder weitere Angaben insbesondere zu dem rotfarbenen Kleinwagen machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalinspektion Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671/8811-100 zu melden.

Streit zwischen Motorradfahrer und PKW-Fahrerin eskaliert

Monzingen/B41 (ots) – Am Mittwoch 11.11.2020 gegen 19:25 Uhr kam es auf der B 41 in der Ortslage Monzingen an der dortigen Lichtzeichenanlage zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Während einer Rot-Phase gerieten ein bislang unbekannter Motorradfahrer und eine PKW-Fahrerin in Streit.

Im Rahmen der Auseinandersetzung schlug der Täter gegen den Außenspiegel der PKW-Fahrerin,

so dass dieser beschädigt wurde. Zeugen des Vorfalles, welche insbesondere Angaben zu dem Motorradfahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Kirn (ots) – Am Mittwoch 11.11.2020 zwischen 18:30-19:40 Uhr nutzten bislang unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Dhauner Straße in Kirn um sich unbefugt Zutritt zu verschaffen.

Es wurden zahlreiche Räumlichkeiten durchwühlt und Stehlgut in noch unbekannter Höhe entwendet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden.