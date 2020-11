Landstuhl (ots) – Am 05.11.2020 kurz nach 6 Uhr kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Tannensteig in Landstuhl. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich in der brennenden Wohnung selbst eine 38-jährige Frau mit ihren drei Kindern im Alter von 9 und 10 Jahren und dem 76-jährigen Großvater der Kinder.

Die Frau sowie 2 ihrer Kinder und der Großvater konnten eigenständig das Anwesen verlassen, erlitten aber eine Rauchgasintoxikation. Ein 9-jähriger Junge wurde von den Rettungskräften in der Wohnung aufgefunden und geborgen. Der Junge erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er am Mittwoch 11.11.2020 seinen Verletzungen erlag.

Nach vorläufiger Wertung des Brandsachverständigen scheidet ein technischer Defekt als Brandursache aus. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.