Kaiserslautern – Eine humorige Lesung im Livestream bietet die Pfalzbibliothek Kaiserslautern am Donnerstag, 26. November, um 19 Uhr an. Zu Gast ist Marion Bischoff, die Passagen aus ihrem Buch „Bier mit DIR“ vorträgt.

Die Clausenerin ist schriftstellerisch sonst eher in historischen Gefilden beheimatet. Doch in Kooperation mit ihrer Kollegin Tina Grashoff hat sie sich mit diesem Roman an ein heiteres Werk gewagt, dessen Untertitel „Ein frisch gezapfter Liebesroman“ lautet. Damit überzeugen die beiden Autorinnen Leserinnen und Leser.

Wozu braucht man(n) eine Frau, wenn es Bier gibt? Ben führt einen erfolgreichen Bier-Blog und kümmert sich um ein großes IT-Projekt in der Firma. Privat läuft es jedoch alles andere als rund. Die Beziehung zu seiner langjährigen Freundin scheitert. Frustriert beschließt er, ohne Frau zu leben. Wenn da nur nicht die neue Kollegin wäre. Lisa, die im Job immer den Durchblick hat, steuert mit einem stalkenden Ex und einem auf Karriere versessenen Verehrer von einer Katastrophe in die nächste. Dabei stellt sie Bens Welt gleich mit auf den Kopf. Kann das gut gehen?

Neben der schriftstellerischen Tätigkeit ist Marion Bischoff auch als Referentin tätig und arbeitet derzeit vermehrt als Online-Seminarleiterin (www.marionbischoff.de, www.wir-bauen-bruecken.com). Diese Online-Programme werden unter anderem von der Klett Kita GmbH in Stuttgart für pädagogisches Fachpersonal angeboten und haben bereits mehrfach bis zu 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreicht.

Der Zugang zur Livestream-Lesung lautet: www.twitch.tv/pfalzbibliothek; bei Fragen bitte telefonisch an 0631 3647-111 oder per Mail an info@pfalzbibliothek.bv-pfalz.de wenden. Der große Erfolg der Online-Übertragung des Vortrags von Roland Paul zur Deportation der pfälzischen Juden nach Gurs vor 80 Jahren, den rund 170 Zuhörerinnen und Zuhörern an ihren Bildschirmen zu Hause verfolgt haben, ermutigte das Pfalzbibliotheks-Team, auch eine Lesung digital zu übertragen.