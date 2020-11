Rheinland-Pfalz: Ministerpräsidentin Malu Dreyer informiert am 16. November 2020 über Treffen mit der Bundeskanzlerin

Mainz – Zwei Wochen nach Beginn der bundesweiten zusätzlichen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionswelle beraten am kommenden Montag die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Das Treffen zur Evaluierung der Maßnahmen war bereits Ende Oktober vereinbart worden. Über die Ergebnisse des Gesprächs informiert Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Anschluss in einer Pressekonferenz.

Montag, 16. November 2020, ab 17.30 Uhr. Die Pressekonferenz wird vom SWR live gestreamt unter www.swr.de/rp.