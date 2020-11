Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 12.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 07.11.2020, 20:00 Uhr bis 11.11.2020,18:35 Uhr wurde ein im Triftweg in Bad Dürkheim abgestellter 3er BMW beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden an der Fahrertür und am vorderen Radlauf in Höhe von 500EUR. Ein Freund des Fahrzeughalters hatte den Schaden bemerkt und ihn per SMS darüber informiert. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Erneut mehrere Anrufe von Enkeltrick-Betrügern

Bad Dürkheim (ots) – Am 11.11.2020 wurden im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr insgesamt 6 Einwohner in Bad Dürkheim, Freinsheim und Wachenheim durch sogenannte „Enkeltrick-Betrüger“ angerufen. Die bislang unbekannten Anrufer, die ihre Rufnummer unterdrückt hatten, gaben sich als Enkelkinder der Angerufenen aus. Diese reagierten vorbildlich, beendeten das Gespräch und verständigten Angehörige und die Polizei in Bad Dürkheim. Daher kam es glücklicherweise in keinem der Fälle zu einem wirtschaftlichen Schaden. Ermittlungen ergaben, dass fast alle Rufnummern im Telefonbuch hinterlegt waren. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Erst ohne Konzession, nun ohne Auto – Uneinsichtiger Unternehmer fällt erneut auf

Bad Dürkheim (ots) – Am Mittwoch, 11.11.2020, führten Kräfte der ZVD Rheinpfalz der Polizeidirektion Neustadt/Wstr. mit Unterstützung der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zum wiederholten Male Schwerpunktkontrollen im Bereich des gewerblichen Personenverkehrs in Bad Dürkheim durch. Hierbei wurden zwei Fahrzeuge eines Personenbeförderungsunternehmens festgestellt, das seinen Betriebssitz in 60km Entfernung hat und ohne örtliche Konzession nur durch Verstoß gegen die Rückkehrpflicht im Mietwagengewerbe wirtschaftlich Beförderungsdienstleistungen erbringen kann. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Im Anschluss an diese Kontrollen fuhr den Einsatzkräften ein Fahrzeug eines „alten Bekannten“ vor die Füße. Der Firmeninhaber fiel in der Vergangenheit schon mehrfach wegen widerrechtlicher Personenbeförderung ohne Konzession, ohne Zulassung und ohne Versicherung zur Personenbeförderung auf. Mehrfache polizeiliche Ansprachen wurden durchgeführt, mehrere Anzeigen wurden gefertigt. Diese ließen ihn offenbar unbeeindruckt, denn bei der aktuellen Überprüfung fiel auf, dass sich die Situation offenbar nicht geändert hat. Der Unternehmer nimmt weiterhin unbehelligt Personenbeförderungsaufträge an, führt sie mit eigenem, ungeeigneten Fuhrpark durch und schädigt rechtschaffende Wettbewerber im Markt. Da sämtliche bislang durchgeführten Präventions- und Repressionsmaßnahmen offensichtlich ohne Erfolg blieben, wurde nun das widerrechtlich eingesetzte Fahrzeug mit dem Ziel der Verwertung sichergestellt. Sollte die illegale Personenbeförderung weiterhin betrieben werden, wird der Rest des Fuhrparks folgen.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 11.11.2020 18:00 Uhr bis 18:35 Uhr wurde ein, auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bruchstraße in Bad Dürkheim, abgestellter Ford Fokus beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden an der hinteren Stoßstange in Höhe von 300EUR. Bei der Spurensuche konnten weiße Lackanhaftungen festgestellt werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Diebstahl eines Rasenmähers

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 11.11.2020 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr wurde in der Hinterbergstraße in Bad Dürkheim ein Rasenmäher durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der blaue Akku-Rasenmäher der Marke Einhell stand auf einem frei zugänglichen Teil eines Grundstückes. Der Rasenmäher hatte einen Wert von 700 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Beim Vorbeifahren Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 10.11.2020 17:00 Uhr bis 11.11.2020, 06:00 Uhr wurde ein, in der Friedelsheimerstraße in Bad Dürkheim, abgestellter VW Transporter beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes, den VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden am linken Außenspiegel in Höhe von 350 Euro. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weisenheim am Berg: Durchfahrtskontrollen

Weisenheim am Berg (ots) – Am 11.11.2020 zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde, aufgrund der derzeit geltenden Sperrung der L 517 zwischen Leistadt und Weisenheim am Berg, eine Verkehrskontrolle auf dem dortigen Feldweg durchgeführt. Dabei wurden insgesamt sieben Fahrzeuge kontrolliert. Davon waren fünf Fahrzeugführer berechtigt den Feldweg zu nutzen. Zwei Verkehrsteilnehmer waren jedoch nicht dazu berechtigt und wurden gebührenpflichtig verwarnt.

Meckenheim: Anhänger gestohlen

Meckenheim (ots) – Einen Schaden von 16.000 EUR beklagt ein Landwirt aus Meckenheim, von dessen Betriebsgelände in der Hauptstraße Unbekannte vom 10. auf den 11. November 2020 einen roten Anhänger mit Alu-Aufbau der Marke Krone entwendeten.

Für den Abtransport muss ein entsprechender Schlepper zum Einsatz gekommen sein. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Haßloch: Reifen zerstochen

Haßloch (ots) – Von Montag auf Dienstag (9.-10. November 2020) stach ein Unbekannter in der Pfaffengasse zwei Reifen an einem grünen Skoda Citigo platt. In den angrenzenden Straßen Am Zwerchgraben und Gartenstraße registrierte die Polizei in den vergangenen Tagen zwei weitere Fälle von Sachbeschädigungen, bei denen die Reifen zweier Autos beschädigt wurden. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.