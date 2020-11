Grünstadt: Vollbrand einer Lagerhalle für Paletten

Grünstadt (ots) – Am Mittwoch, 11.11.2020, gegen 18:00 Uhr kam es in der Karl-Henschel-Straße in Grünstadt zu einem Vollbrand einer Lagerhalle für Paletten. Die Feuerwehren der Stadt Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland fuhren mit insgesamt 24 Fahrzeugen und 91 Mann den Brandort an.

Mit den Löscharbeiten wurde umgehend begonnen. Diese sollen noch bis in die frühen Morgenstunden andauern. Wie der Brand ausgelöst wurde, ist bisher nicht bekannt. Sobald die Löscharbeiten beendet sind, übernimmt die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen.

Zwischenzeitlich wurde über die Feuerwehr bekannt, dass die Lagerhalle einsturzgefährdet sei.