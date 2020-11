Darmstadt

49-Jähriger von Unbekannten niedergeschlagen und beraubt

Darmstadt (ots) – Ein 49-jähriger Mann aus Darmstadt ist am Dienstag 10.11.2020 im Bereich des Herrngartens von 2 noch unbekannten Tätern niedergeschlagen und beraubt worden. Zeugen hatten gegen 17.30 Uhr den Vorfall beobachtet und die Polizei informiert. Die anschließende Suche nach den flüchtenden Unbekannten verlief ohne Erfolg. Infolge der Attacke wurde der Darmstädter leicht verletzt und noch vor Ort ärztlich versorgt.

Täterbeschreibung:

Das Duo wurde als etwa 30-40 Jahre alt und circa 1,90 Meter groß beschrieben. Beide hatten eine schlanke beziehungsweise athletische Figur und waren mit dunklen Jacken bekleidet. Einer der beiden hatte zudem eine schwarze Kappe auf dem Kopf.

Nach ersten Erkenntnissen hatten es die Kriminellen auf Geld abgesehen und dem 49-Jährigen 10 Euro entwendet. Vor diesem Hintergrund hat die Polizei ein Verfahren wegen Raubes aufgenommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Flüchtenden geben können (Rufnummer 06151/9690).

Duo fällt über Infostand-Mitarbeiter her

Darmstadt (ots) – Ein 53-Jähriger und 58-Jähriger aus Darmstadt sind am Mittwoch 11.11.2020 von zwei Männers gegen die Brust geschlagen und gegen ein Bein getreten worden. Den Handgreiflichkeiten ist eine Auseinandersetzung an einem Infostand im Bereich des Marktplatzes, vorausgegangen. Gegen 13.30 Uhr wurden die beiden Darmstädter als Vertreter des Infostandes auf einen der Unbekannten aufmerksam, nachdem er einen Stapel Informationsmaterial mutwillig herunterwarf.

Angesprochen auf sein Verhalten soll der Täter den 58-Jährigen unvermittelt mit der Faust gegen die Brust geschlagen haben. Nach ersten Erkenntnissen ist zeitgleich der zweite Täter an die Gruppe herangetreten und trat den 53-jährigen Infostand-Mitarbeiter gegen ein Bein. Im Anschluss daran flüchtete das Duo in Richtung Ludwigstraße/Ecke Kirchstraße.

Täterbeschreibung:

Einer der Flüchtenden wurde als etwa 25 Jahre, 1,75 m mit kräftiger Statur beschrieben. Er hatte schwarze lockige Haare und trug einen weißen Pullover.

Der zweite Flüchtende war etwa 20-30 Jahre alt und ca. 1,85-1,90 m groß. Er hatte eine sportliche Statur und war zum Zeitpunkt des Vorfalls mit einer blauen Jeanshose sowie weißen Turnschuhe bekleidet. Er trug eine schwarze Mütze auf dem Kopf und einen schwarzen Mund- und Nasenschutz.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Mit den weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen ist die Darmstädter Kripo betraut. Sachdienliche Hinweise werden in diesem Zusammenhang vom ZK 10 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Zwei Ladendiebe nach Diebstahl von Winterjacken festgenommen

Darmstadt (ots) – Zwei 21 und 24 Jahre alte Männer mit Wohnsitz in Büdingen, werden sich nach ihrer Festnahme am frühen Dienstagabend (10.11.) gegen 17.30 Uhr strafrechtlich verantworten müssen. Beide Männer hatten zuvor versucht, zwei hochwertige Winterjacken aus einem Bekleidungsgeschäft in der Rheinstraße zu entwenden.

Hierfür hatten sie zwei Taschen mitgebracht, darunter eine mit Aluminium präparierte Laptoptasche. Der Versuch misslang und das Duo wurde von er alarmierten Polizei festgenommen. Die Beamten stellten zudem die mitgeführten Taschen sicher und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten schweren Diebstahls ein. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Weißer Citroen gestohlen – Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Darmstadt (ots) – Ein weißer Citroen, Modell C4 Cactus, ist am Dienstag (10.11.) zwischen 13 Uhr und 13.45 Uhr von noch unbekannten Tätern in der Adelungstraße entwendet worden. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen DA-WU 227 angebracht.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Autos geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Bleiglaselemente von Kirchenfenster beschädigt

Weiterstadt-Gräfenhausen (ots) – Mindestens 700 Euro Schaden haben bislang noch unbekannte Täter an einem Kirchengebäude in der Darmstädter Landstraße verursacht. Auf noch nicht bekannte Weise hatten die Unbekannten dort mehrere Bleiglaselemente eines rückwärtig gelegenen Kirchenfensters beschädigt. Am Dienstag (10.11.) wurde der Schaden entdeckt und die Polizei informiert.

Diese hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen reicht der Tatzeitraum bis zum Montagmittag (9.11.) zurück. Die Dezentrale Ermittlunsggruppe des 3.Polizeireviers ist mit dem Fall betraut und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Geparkter Pkw beschädigt und geflüchtet – Zeugenaufruf

Ober-Ramstadt, Ortsteil Rohrbach (ots) – Zwischen Dienstag 10.11.2020, 16:30 Uhr und Mittwoch 11.11.2020, 07:45 Uhr wurde in der Rodauer Straße Höhe der Hausnummer 6 im Ober-Ramstädter Stadtteil Rohrbach ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Audi A1 durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am Außenspiegel beschädigt. Am Audi A1 entstand ein Sachschaden in Höhe von 320 EUR.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel: 06154/6330-0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt im Verbindung zu setzten.

Groß-Gerau

Schiffsunfall – Festfahrung eines Binnenschiffes

Gernsheim (ots) – Am Mittwoch 11.11.2020 um 14:45 Uhr wurde der Wasserschutzpolizei Gernsheim die Festfahrung eines Gütermotorschiffes gemeldet. In Höhe Rhein-km 459,900 kam das stromabwärts fahrende Gütermotorschiff vom Kurs ab und fuhr sich auf dem “Fasanengrund” fest. Ein Freischleppversuch durch ein anderes Gütermotorschiff mißlang, aufgrund eines Drahtbruches.

Für die Dauer dieses Bergeversuches wurde die Schifffahrt gesperrt. Da das Gütermotorschiff nicht freigeschleppt werden konnte, wurde durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Abz. Worms angeordnet, dass das festgefahrene Gütermotorschiff an Ort und Stelle verbleibt. Die Bergemaßnahmen werden am Folgetag fortgesetzt.

Anwaltskanzlei im Visier von Kriminellen

Groß-Gerau (ots) – Eine Anwaltskanzlei in der Mainzer Straße geriet in der Nacht zum Mittwoch (11.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich durch eine zuvor eingeschlagene Fensterscheibe Zugang in die Räumlichkeiten und durchsuchten dort anschließend mehrere Schränke und Schubladen. Ihnen fielen aus einer Geldkassette mehrere hundert Euro in die Hände, bevor sie unerkannt das Weite suchten.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Betrunken, berauscht und ohne Führerschein

Bischofsheim (ots) – Einen 22 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Bischofsheim in der Nacht zum Mittwoch (11.11.), gegen 0.40 Uhr, im Spessartweg. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 1,5 Promille an. Zudem reagierte ein Test positiv auf den vorherigen Konsum von Amphetamin. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Im Rahmen der weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Wagenlenker nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren unter Drogeneinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Corona-Regeln werden eingehalten – Positives Fazit nach Kontrollen

Bischofsheim (ots) – Die Einhaltung der präventiven Vorgaben zur Eindämmung der Corona Pandemie überwachten Beamte der Polizeistation Bischofsheim und Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Dienstag (10.11.), in der Zeit zwischen 14.00 und 18.00 Uhr im Rahmen einer gemeinsamen Kontrolle. Im Fokus standen hierbei insbesondere die Schließung von Gastronomiebetrieben im Gemeindegebiet und das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes.

Die Bilanz nach den gemeinsamen Überprüfungen fiel sehr positiv aus. Insgesamt mussten die Kontrolleure nur in einem einzigen Fall in einem Imbissbetrieb das Nichttragen eines Mund-Nasen-Schutzes bemängeln. Die eingesetzten Beamten erklärten daraufhin, dass der Mund-Nase-Schutz zur Eindämmung der Infektionsgefahr dient. Der Angesprochene wurde verwarnt, zeigte sich aber einsichtig und setzte nach einer intensiven Belehrung die Maske auf.

Die Maskenpflicht ist einer der Grundpfeiler der Corona-Strategie in Deutschland. Deswegen werden Polizei und Ordnunsgamt auch weiterhin ein Augenmerk auf die Einhaltung der Hygienevorschriften legen.

Kreis Bergstraße

Zeugen nach Einbruch in Lagerhalle gesucht

Viernheim (ots) – Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Jahnstraße in der Nacht zum Mittwoch 11.11.2020 suchen die Ermittler der Polizei in Viernheim nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 21 Uhr am Dienstag und circa 9 Uhr am kommenden Morgen drangen die Kriminellen gewaltsam in die Halle eines dortigen Unternehmens ein.

Aus dem Inneren entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Arbeitsmaschinen, Werkzeuge und ein Fahrrad. Aufgrund des Umfangs der Beute, dessen Wert noch nicht abschließend feststeht, gehen die Ermittelnden von mehreren Tätern samt passendem Transportfahrzeug aus. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nehmen die Polizisten unter der Rufnummer 06204/9377-0 entgegen.

