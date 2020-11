Kassel: Drogendealer festgenommen – Unbeteiligte bedrohen Polizeibeamte

Kassel-Mitte (ots) – Am Dienstagabend 10.11.2020 endete die Festnahme eines 35-jährigen Tunesier, der 45 Plomben Kokain dabei hatte, mit zwei verletzten Polizisten. Der 35-jährige Mann war zunächst in der Kasseler Innenstadt vor den Beamten geflüchtet und setzte sich anschließend heftig zur Wehr. Während der Festnahme versammelten sich zudem 5 unbeteiligte Männer, die sich mit dem Festgenommenen solidarisierten.

Die Beamten wurden von ihnen angeschrien und sie filmten die Geschehnisse mit ihren Handys.Zwei Mobiltelefone konnten die hinzugeeilten Polizeistreifen sicherstellen und leiteten gegen einen

26-Jährigen aus Kassel und einen 22-Jährigen aus Espenau Strafanzeigen wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes ein.

Während ein leicht verletzter Polizist seine Arbeit fortsetzen konnte, musste ein Polizeianwärter nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus seinen Dienst mit einer Zehenfraktur beenden.

Der 35-jährige Mann aus Tunesien wird am Mittwoch 11.11.2020 einem Haftrichter vorgeführt.

Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte beobachteten während einer Streifenfahrt auf dem Königsplatz gegen 21:55 Uhr den 35-Jährigen, der offenbar ein Drogengeschäft abwickelte. Als sie sich näherten, um den mutmaßlichen Verkäufer zu kontrollieren, rannte er sofort davon.

Zwei Polizisten folgten dem Flüchtenden daraufhin zu Fuß, während ihr Kollege mit dem Streifenwagen den Fluchtweg versuchte abzuschneiden.

Der 35-Jährige sprang schließlich gegen die linke Seite des Polizeifahrzeugs, um sich abzustoßen und seine Flucht fortzusetzen. Allerdings gelang es den Beamten, den Mann festzuhalten.

Der Streifenwagen wurde durch den Sprung des Tatverdächtigen an der Fahrertür und der hinteren Schiebetür beschädigt.

Während der Festnahme, gegen die sich der 35-Jährige erheblich zur Wehr setzte, kam schließlich eine 5-köpfige Gruppe junger Männer hinzu und drohte lautstark in die polizeiliche Maßnahme einzugreifen. Nachdem weitere Streifen zur Hilfe geeilt waren, flüchteten 3 von ihnen.

Die 22 und 26 Jahre alten Männer filmten jedoch trotz mehrfacher Aufforderung weiter mit ihren Handys, die anschließend sichergestellt wurden.

Der wohnsitzlose Festgenommene wurde bis zu seiner Vorführung beim Haftrichter in eine Gewahrsamszelle gebracht. Er muss sich nun wegen illegalen Handels mit Kokain, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

Darüber hinaus dauern die Ermittlungen, ob der Tunesier möglicherweise illegal nach Deutschland eingereist ist, an. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 34 der Kasseler Kripo.

Unbekannte beschmieren Hausfassade von Studentenverbindung – Politisches Motiv möglich

Kassel-Wolfsanger (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum gestrigen Dienstag die Hausfassade eines von einer Studentenverbindung genutzten Gebäudes in der Wolfsangerstraße mit Bitumen beschmiert und zusätzlich für einen üblen Gestank, vermutlich durch Buttersäure, gesorgt. Die Täter hatten die schwarz-bräunliche Substanz zwischen 1:00 und 7:30 Uhr mit einem unbekannten Hilfsmittel großflächig auf die Frontseite des Hauses aufgebracht. Anschließend waren sie in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Aufgrund des nicht auszuschließenden politischen Motives der Sachbeschädigung ermittelt nun die Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen in diesem Fall. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei zu melden.

Autofahrer landet mit 2,5 Promille im Gleisbett – 42-Jähriger ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Im Gleisbett neben der Druseltalstraße endete in der Nacht zum heutigen Mittwoch die Fahrt eines 42-jährigen Mannes, der mit 2,5 Promille am Steuer eines BMW unterwegs war. Der Autofahrer hatte offenbar zuvor beim Linksabbiegen in die Eugen-Richter-Straße den Straßenverlauf falsch eingeschätzt, fuhr über die Straßenbahnschienen und war schließlich mit beschädigtem Unterboden im Gleisbett gelandet.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, bevor der Autofahrer zu Fuß flüchten konnte. Da an dem abgemeldeten und nicht versicherten BMW falsche Kennzeichen angebracht waren, zieht der Unfall nun noch weitere Ermittlungen gegen den 42-Jährigen aus dem Landkreis Kassel nach sich.

Die Zeugen hatten gegen 23 Uhr die Polizei wegen des im Gleisbett stehenden BMW, aus dem der offensichtlich betrunkene Fahrer ausgestiegen war, gerufen. Die zur Unfallstelle geeilte Streife des Polizeireviers Süd-West konnte den 42-Jährigen wenig später an Ort und Stelle festnehmen. Ein Atemalkoholtest förderte schließlich den hohen Promillewert zutage, weshalb er die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten musste. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. An den Straßenbahngleisen war durch die Irrfahrt des Mannes ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden.

Der 42-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung verantworten. Zu guter Letzt stellte sich heraus, dass der Autofahrer seit vielen Jahren keinen Führerschein mehr hat, weshalb die Beamten zusätzlich eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einleiteten. Die Ermittlungen dauern an.

Unfall zwischen Bus und Fahrradfahrerin am ICE-Bahnhof – Zeugen gesucht

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Zeugen eines Unfalls zwischen einem Linienbus und einer Fahrradfahrerin, der sich am Montagnachmittag 09.11.2020 am Kasseler Willy-Brandt-Platz ereignet hat, suchen die zuständigen Ermittler der Kasseler Polizei. Nachdem die 53-jährige Radfahrerin durch den Zusammenstoß mit dem Bus zu Boden gestürzt war, halfen hinzugeeilte Passanten der Frau auf. Die unbekannten Helfer sowie weitere Unfallzeugen werden nun für die weiteren Ermittlungen gesucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Unfall gegen 15:30 Uhr an der Wilhelmshöher Allee, Ecke Willy-Brandt-Platz. Die 53-Jährige aus Kassel hatte mit ihrem Fahrrad aus Richtung “Grüner Waldweg” kommend an der roten Fußgängerampel gestanden, als der vom Bahnhofsvorplatz nach rechts in Richtung Innenstadt abbiegende Linienbus mit einem Reifen ihr Vorderrad touchiert haben soll. Die 53-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Auch ihr Fahrrad wurde bei dem Unfall beschädigt.

Neben dem Busfahrer eilten der Frau mehrere Passanten zur Hilfe, deren Personalien sich die beiden Unfallbeteiligten jedoch nicht notiert hatten. Die unbekannten Helfer und weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

