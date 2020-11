Heidelberg: Stadtnotizen 11.11.2020

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Sprechstunde des Oberbürgermeisters im Bürgeramt Handschuhsheim

Eine Sprechstunde von Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner findet am Mittwoch, 18. November 2020, im Bürgeramt Handschuhsheim, Dossenheimer Landstraße 13, 69121 Heidelberg, statt. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils haben an diesem Tag die Gelegenheit, sich während der Sprechstunde mit ihren Anregungen und Problemen persönlich an den Oberbürgermeister zu wenden.

Wegen der Coronavirus-Pandemie werden für die Sprechstunde des Oberbürgermeisters nur telefonische Anmeldungen entgegengenommen. Ab 14 Uhr können Bürgerinnen und Bürger unter der Telefonnummer 06221 58-13820 ihre eigene Telefonnummer hinterlassen. Sie werden zurückgerufen. Beim Rückruf erhalten sie weitere Informationen, nachdem die persönlichen Daten aufgenommen wurden. Die Sprechstunde beginnt um 16 Uhr. Die Sprechstunden des Oberbürgermeisters finden in wechselnder Abfolge in den Bürgerämtern der einzelnen Stadtteile statt. Weitere Sprechstunden-Termine sind unter www.heidelberg.de > Rathaus > Oberbürgermeister zu finden.

Verkehrsberuhigter Bereich „Im Weiher“ wird aufgehoben – künftig Tempo-30-Zone

Zukünftig wird die Straße „Im Weiher“ in Heidelberg-Handschuhsheim nicht mehr als verkehrsberuhigter Bereich ausgeschildert, sondern Bestandteil der Tempo-30-Zone sein. Dies ist eine Konsequenz aus einer Beurteilung im Rahmen des stadtweiten Sicherheitsaudits. Demnach erfüllt die Straße „Im Weiher“ wichtige Kriterien eines verkehrsberuhigten Bereichs nicht. So spielt beispielsweise der Fußgängerverkehr in dieser Straße keine dem Fahrzeugverkehr übergeordnete Rolle. Die Gehwege auf beiden Seiten der Straße vermitteln einem Fahrzeugführenden zudem den Eindruck, Vorrang vor Fußgängerinnen und Fußgängern zu haben.

Damit Fahrzeuge auch künftig ihre Geschwindigkeit der Situation angemessen reduzieren, wird die Fahrbahn an zwei Stellen durch bauliche Elemente eingeengt. Zu Fuß Gehenden wird das Überqueren der Straße so erleichtert.

Heidelberger Literaturtage stellen Lesungen kostenfrei online

Wegen der Corona-Pandemie fanden die Heidelberger Literaturtage in diesem Jahr erstmals als Online-Festival statt. Auf vielfachen Publikumswunsch werden die Videomitschnitte der Lesungen nun auch kostenfrei online zum Nachschauen angeboten. Die Beiträge sind ab sofort und bis Ende des Jahres einsehbar. Neben den klassischen Lesungen, stehen auch die Videomitschnitte des Kinder- und Jugendprogramms online, unter anderem mit bisher unveröffentlichten Kurzworkshops zum Nach- und Mitmachen zum Thema Graphic Novel von den Künstlern Birgit Weyhe und mawil. Die Aufzeichnungen sind über die Website der Heidelberger Literaturtage unter dem Link https://heidelberger-literaturtage.de/live-stream-archiv zu finden. Im kommenden Jahr finden die Heidelberger Literaturtage vom 9. bis 13. Juni 2021 statt und sollen nach Möglichkeit wieder analog realisiert werden.

Neubau des Landes-Ankunftszentrums: Ausreichende Stimmenzahl für Durchführung eines Bürgerentscheids

Der Heidelberger Gemeinderat hat am 18. Juni 2020 der Verlagerung des Ankunftszentrums des Landes für Flüchtlinge vom provisorischen Standort Patrick-Henry-Village (PHV) auf das Areal Wolfsgärten zugestimmt. Auf der frei werdenden Fläche soll das Zentrum eines neuen Heidelberger Stadtteils mit Wohnraum für 10.000 Menschen entstehen. Gleichzeitig erhielte das Ankunftszentrum mit dem Neubau eine sichere Perspektive.

Das Bündnis für Ankunftszentrum, Flüchtlinge und Flächenerhalt hat einen Bürgerentscheid gegen den Neubau der Landeseinrichtung auf dem Areal Wolfsgärten beantragt. Sie hat hierzu am 9. November 2020 insgesamt 9.645 gültige Unterschriften von wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern in Form eines sogenannten Bürgerbegehrens abgegeben. Damit ist die Mindestzahl von notwendigen sieben Prozent der Wahlberechtigten in Heidelberg für ein Bürgerbegehren erfüllt.

Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck nahm die Unterschriften entgegen. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner erklärte er hierzu: „Wir halten den Gemeinderatsbeschluss vom Juni dieses Jahres zur Verlagerung des Ankunftszentrums auf das Areal Wolfsgärten bei dem begrenzten Flächenangebot, welches wir noch in Heidelberg für Wohnnutzung beziehungsweise für ein Ankunftszentrum haben, für die beste Lösung. Der Gemeinderat hat damit zwei Dinge sichergestellt: Er ermöglicht die Entwicklung eines nachhaltigen Stadtteils mit Wohnraum für 10.000 Menschen. Und gleichzeitig bietet der Gemeinderat eine sichere Zukunft für das Ankunftszentrum des Landes. Heidelberg ist die einzige Stadt in Baden-Württemberg, die dem Land eine Fläche für seine Flüchtlings-Aufnahme anbietet. Wer dies ablehnt, entzieht dem Zentrum seine Perspektive.“

Der Gemeinderat wird nun in seiner Sitzung am 17. Dezember 2020 über die Durchführung eines Bürgerbegehrens entscheiden. Erstmals befassen sich die Räte mit dem Thema in öffentlicher Sitzung im Haupt- und Finanzausschuss am 24. November 2020, in der auch über den Termin für einen Bürgerentscheid gesprochen wird. Angedacht ist der 11. April 2021.