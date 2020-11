Kreis Bad Dürkheim: Breitbandausbau im Landkreis – Klarstellung zur Wurfsendung von inexio

Bad Dürkheim – Für den Landkreis Bad Dürkheim baut die Firma inexio aus Saarloius das Glasfasernetz im Rahmen des von Bund, Land und Kommunen geförderten Breitbandausbaus. inexio verteilt aktuell in den Gemeinden Bockenheim an der Weinstraße, Carlsberg, Freinsheim, Weisenheim am Berg, Lindenberg, Elmstein und Meckenheim für die im geförderten Ausbau befindlichen Adressen eine Wurfsendung mit Informationen zum Glasfaserausbau.

Die Kreisverwaltung muss an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Informationen ohne Zustimmung der Kreisverwaltung erfolgt sind.

Hierzu ergeht folgende Klarstellung: Im Rahmen des geförderten Ausbaus der Breitbandinfrastruktur ist die Herstellung eines Glasfaserhausanschlusses kostenlos und unverbindlich. Es besteht somit keinerlei Verpflichtung mit dem Netzinfrastrukturbetreiber einen Telekommunikationsdienstleistungsvertrag abzuschließen. Lediglich der Abschluss des sogenannten Hausanschlussvertrages, also die Erlaubnis, dass ein neuer Hausanschluss gesetzt werden darf, ist Voraussetzung für den Abschluss.

Kosten für einen Hausanschluss entstehen nur dann, wenn dieser nach Abschluss der Bauarbeiten beantragt wird. Da in den oben genannten Gemeinden aktuell bereits die Bauarbeiten stattfinden, geht inexio davon aus, dass diese bis Ende des Jahres abgeschlossen sind.

Die Ansprechpartner für den Breitbandausbau für Ihren Ort finden Sie unter https://www.kreis-bad-duerkheim.de.

Angelika Di Leo (06831-935-2660, E-Mail: angelika.di-leo@deutsche-glasfaser.de) für Bad Dürkheim (Kernstadt), Bad Dürkheim-Jägertal, Bissersheim, Ellerstadt, Elmstein-Iggelbach, Elmstein-Mückenwiese, Esthal, Esthal-Erfenstein, Forst, Gerolsheim, Grünstadt-Sausenheim, Lambrecht-Iptestal, Kallstadt, Mertesheim, Neidenfels, Weidenthal.

Hans-Werner Petri (06831-935-2637, E-Mail: hans-werner.petri@deutsche-glasfaser.de) für Altleiningen, Bad Dürkheim-Annaberg, Bad Dürkheim-Seebach, Elmstein, Elmstein-Appenthal, Elmstein-Harzofen, Elmstein-Speyerbrunn, Dackenheim, Kirchheim, Laumersheim, Ruppertsberg, Wachenheim, Esthal-Helmbach, Weisenheim am Berg.

Klaudia Alt (06831-935-2498, E-Mail: klaudia.alt@deutsche-glasfaser.de) für Elmstein-Schafhof, Freinsheim, Friedelsheim, Herxheim am Berg, Kleinkarlbach, Lambrecht, Lindenberg, Neuleiningen.

Marzena Obermann (06831-935-2613, E-Mail: marzena.obermann@deutsche-glasfaser.de) für Grünstadt (Kernstadt), Grünstadt-Asselheim, Haßloch, Hettenleidelheim.

Max Jeck (06831-935-2996, E-Mail: max.jeck@deutsche-glasfaser.de) für Bad Dürkheim-Ungstein, Bobenheim am Berg, Esthal-Breitenstein, Carlsberg, Ebertsheim, Elmstein-Erlenbach, Elmstein-Schwarzbach, Niederkirchen.

Natalie Marle (06831-935-2624, E-Mail: natalie.marle@deutsche-glasfaser.de) für Bad Dürkheim-Hardenburg, Bockenheim, Deidesheim, Dirmstein, Elmstein-Helmbach, Frankeneck, Gönnheim, Großkarlbach, Kindenheim, Meckenheim, Obrigheim, Quirnheim, Wattenheim.

Weitere Informationen außerdem unter

https://www.kreis-bad-duerkheim.de/kv_bad_duerkheim/Landkreis/Breitbandausbau oder unter

www.inexio.net/bad-duerkheim