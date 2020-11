Drei Verdächtige gefasst

Am 10.11.2020, gegen 03:15 Uhr, teilte ein Zeuge mit, dass gerade in eine Tankstelle in der Maudacher Straße eingebrochen wird und deswegen der akustische Alarm ausgelöst hat. Eine Streifenwagenbesatzung stellte einen vom Tankstellengelände fahrenden Peugeot fest. Bei der Flucht kollidierte dieser mit dem Streifenwagen. In der Von-Kieffer-Straße fuhr der Peugeot auf den Gehweg, streifte dabei ein geparktes Auto und blieb stehen. Die drei Insassen versuchten wegzurennen. Jedoch wurden die Tatverdächtigen, zwei 34-Jährige und ein 32-Jähriger, vorläufig festgenommen. Im Fluchtfahrzeug wurden Zigarettenstangen im Wert von über 10.000 Euro gefunden, die zuvor aus der Tankstelle entwendet worden waren. Dem 34-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. An der Tankstelle entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Der beschädigte Streifenwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die drei dringend Tatverdächtigen wurden noch am 10.11.2020 dem Haftrichter am Amtsgericht Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr. Die Männer wurden anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

In der Zeit von Montagabend, 18 Uhr bis Dienstagnachmittag, 14:00 Uhr wurde ein schwarzer Audi in der Krügerstraße durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der unbekannte Verursacher das geparkte Auto am hinteren Kotflügel. Der Verursacher flüchtete von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro zu kümmern. Aufgrund der Spuren wird davon ausgegangen, dass der Verursacher ein rotes Fahrzeug oder ein Fahrzeug mit roten Teilen fuhr. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Firmengebäude – Zeugen gesucht

Am 10.11.2020, gegen 22:30 Uhr brachen Unbekannte in eine Heizungsfirma am Kaiserwörthdamm ein. Die oder der Täter brachen ein Fenster auf und lösten vermutlich einen Alarm aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Wer hat Dienstagnacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen am Kaiserwörthdamm beobachtet?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Taxi beschädigt und Rechnung nicht bezahlt

Am späten Dienstagabend gegen 22:15 Uhr meldete ein Taxifahrer, dass ein Fahrgast sein Taxi beschädigt habe. Der Fahrgast habe gegen die Windschutzscheibe geschlagen und diese beschädigt. Er sei außerdem mit dem weiteren Fahrgast in der Heinigstraße geflüchtet, ohne die Taxifahrt zu bezahlen. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden flüchtigen Täter durch Beamte der Polizei Ludwigshafen festgestellt werden. Es handelte sich um einen 24- und einen 30-jährigen Ludwigshafener.

Beide müssen sich nun wegen des Verdachtes des Betruges und der 30-Jährige darüber hinaus wegen der Schabeschädigung verantworten.

Grundlos ins Gesicht geschlagen

Am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr wurde ein 20-jähriger Ludwigshafener in der Bismarckstraße grundlos und ohne Vorwarnung von einem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen. Der 20-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm – 180 cm groß, bekleidet mit einer blauen Jeansjacke und einer schwarzen Wollmütze. Der Angreifer sei in Richtung Rathauscenter weggegangen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Trickdiebstahl im Hemshof

Am 10.11.2020 gegen 16:50 Uhr, klingelte ein bislang Unbekannter in der Fabrikstraße bei einer 78-Jährigen und behauptete, seine Oma sei gerade verstorben und er benötige dringend einen Zettel und einen Kulli. Weil sie dem jungen Mann helfen wollte, gewährte ihm die Seniorin Zutritt zu ihrer Wohnung. In einem unbeobachteten Augenblick gelang es dem Unbekannten, die Handtasche sowie Schmuck der 78-Jährigen zu erbeuten.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 30 Jahre alt, 1,80 m groß, kräftige Statur. Er habe eine graue Jacke getragen.

Wer hat zum Tatzeitpunkt einen flüchtenden Mann mit Handtasche gesehen? Wer kann Hinweise auf den Täter geben oder hat etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.