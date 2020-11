Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

55-Jähriger mit knapp 20 kg Marihuana festgenommen

Dannstadt-Schauernheim

Am 9.11.2020, 16:45 Uhr, kontrollierte eine Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste auf der BAB 61 bei Dannstadt-Schauernheim einen 55-jährigen Autofahrer. Dabei entdeckten die Beamten knapp 20 kg Marihuana in dem Auto. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er wurde am 10.11.2020 dem Haftrichter am Amtsgericht Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der 55-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.