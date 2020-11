Speyer – Mehrere Personen aus Fahrzeugen heraus mit Eiern beworfen

22.10 – 08.11.2020

Im Zeitraum 22.10 – 08.11.2020 kam es wiederholt zu Eierwürfen aus Fahrzeugen auf Fußgänger in Speyer / Nord. Derzeit sind der Polizei fünf Sachverhalte bekannt, bei denen zur Abend- / Nachtzeit hauptsächlich im Bereich der Spaldinger Straße Personen aus einem Pkw heraus mit rohen Eiern beworfen wurden. In einem Fall wurden zwei Betroffene beim Abwehren der Eier leicht verletzt. In den anderen Fällen führten die Wurfobjekte lediglich zur Verschmutzung der Bekleidung der Geschädigten bzw. verfehlten diese gänzlich. Derzeit sind der Polizei Speyer sieben Personen bekannt, die durch die Eierwerfer geschädigt wurden. Die in diesem Zusammenhang in Erscheinung getretenen Fahrzeuge, ein dunkler BMW, ein dunkler Mercedes und ein hellfarbener Mercedes, sollen zur Tatzeit teilweise mit mehreren Personen besetzt gewesen sein, die jedoch nicht näher beschrieben werden konnten. Die Polizei bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung bei der Suche nach den bislang unbekannten Tätern. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen / Fahrzeugen geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Speyer – 34-Jähriger fällt mehrfach auf, beleidigt Polizeibeamte und kommt in polizeilichen Gewahrsam

10.11.2020, 18:00 – 21:15 Uhr

Ein 34-jähriger Wohnsitzloser beschäftigte die Polizei am Dienstagabend. Er fiel zwischen 18:00 – 21:15 Uhr gleich an mehreren Örtlichkeiten in Speyer auf, weil er immer wieder herumschrie und teilweise Passanten lautstrak anpöbelte. Während er in der Industriestraße, wo er zum ersten Mal in Erscheinung trat, von der Polizei nichtmehr angetroffen werden konnte, wurde er gegen 18:45 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Lindenstraße durch lautes Herumschreien auffällig. Hier wurde ihm ein Platzverweis erteil. Nachdem er sich von dort entfernte begann er vor einem Lebensmittelmarkt in der St.-German-Straße Passanten laut und in aggressiven Ton anzupöbeln. Auch dieser Örtlichkeit wurde er deshalb verwiesen. Nur wenig später fiel er erneut auf, weil er im Bereich Fischergasse/St.-German-Straße laut herumschrie. Als er dort abermals zur Ruhe ermahnt wurde, zeigte sich der 34-Jährige wenig kooperativ, schrie auch in Anwesenheit der Polizisten weiter herum und beleidigte die ihn kontrollierenden Polizeibeamten mehrfach. Zudem unterschritt er den Sicherheitsabstand zu diesen derart, dass er darauf hingewiesen wurde, Abstand zu halten. Dem kam er nicht nach, sondern näherte sich den Beamten weiter, sodass er zu Boden gebracht und widerstandslos festgenommen wurde. Die Nacht verbrachte er dann in polizeilichem Gewahrsam. Zudem erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Beleidigung der Polizeibeamten.

Speyer – Wein und Kosmetikartikel entwendet

10.11.2020, 17:55 Uhr

Ein 31-jähriger Mann aus Speyer wurde am Dienstag gegen 17:55 Uhr in der Korngasse dabei beobachtet, wie er aus der Auslage eines Geschäftes eine Flasche Wein entnahm und diese in seinen Rucksack steckte. Die Polizei konnte bei der Durchsuchung des Rucksacks neben der Weinflasche im Wert von 6EUR ein neuwertiges Kosmetikset (Wert 10EUR) auffinden. Den Kosmetikartikel hatte der Beschuldigte zuvor in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße entwendet. Das Diebesgut wurde wieder an die jeweiligen Geschäfte ausgehändigt. Den 31-Jährigen erwarten nun zwei Strafanzeigen wegen Ladendiebstahl.

Speyer – Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

10.11.2020, 10:55 Uhr

Prellungen und Abschürfungen erlitt ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer aus Speyer am Dienstagmorgen, als ihn eine 32-jährige Pkw-Fahrerin beim Ausfahren aus einer Hofeinfahrt übersah. Der Pedelec-Fahrer stieß dabei gegen die in die Fahrbahn ragenden Pkw-Front und kam zu Sturz. Zur Abklärung seiner Verletzungen wurde er im Anschluss an die Unfallaufnahme durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An Pedelec und Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000EUR. Die Polizei erinnert vor diesem Hintergrund nochmals daran: Seien sie aufmerksam beim Einfahren in den Fließverkehr. Achten sie auch auf Fahrzeuge/Fahrräder, die den Rad-/Fußweg unberechtigt in falscher Richtung befahren. Achten Sie auch beim Öffnen von Fahrzeugtüren immer auf den nachfolgenden Verkehr.

Speyer – Mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

10.11.2020, 08:30 – 13:00

Am Dienstag führte die Polizei Speyer erneut mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Im Zeitraum 08:45 Uhr bis 10:15 Uhr wurde der Fahrzeugverkehr im Bereich Rheinallee kontrolliert, von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr wurde eine Kontrollstelle in der Auestraße eingerichtet. Im Rahmen der Kontrollen konnten vier Gurtverstöße, vier Handyverstöße und ein Verstoß gegen die Ladungssicherung festgestellt und geahndet werden. Zudem war bei zwei Fahrzeugen die Frist der Hauptuntersuchung überschritten. In zwei Fällen fehlten Warnweste, Verbandskaste, Warndreieck bzw. wurde der Führerschein nicht mitgeführt.

Zudem beanzeigte die Polizei einen Verkehrsteilnehmer wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis. Einem 70-jährigen Pkw-Fahrer untersagte die Polizei die Weiterfahrt und leitete strafrechtliche Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ein. Dieser händigte den Beamten bei der Kontrolle eine italienische Fahrerlaubnis aus, die mehrere Fälschungsmerkmale aufwies. Im Besitz einer gültigen deutschen Fahrerlaubnis ist er nicht, nachdem er bereits im Jahr 2013 eine Fahrerlaubnissperre auferlegt bekommen hat.