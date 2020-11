Geparkter Pkw beschädigt und geflüchtet – Zeugenaufruf –

Ober-Ramstadt, Ortsteil Rohrbach

Zwischen Dienstag, dem 10.11.2020, 16:30 Uhr und Mittwoch, dem 11.11.2020, 07:45 Uhr wurde in der Rodauer Straße Höhe der Hausnummer 6 im Ober-Ramstädter Stadtteil Rohrbach ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Audi A1 durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am Außenspiegel beschädigt. Am Audi A1 entstand ein Sachschaden in Höhe von 320EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter # 06154 / 6330 – 0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt im Verbindung zu setzten.

Edenkoben – Beleuchtung kontrolliert

Gleich fünf Autofahrer wurden gestern Morgen (10.11.2020, 8 Uhr) belangt, weil ihre Beleuchtung nicht funktionierte. Sie wurden in der Staatsstraße angehalten und erhielten neben einer Verwarnung eine Kontrollaufforderung zur Beseitigung der Beleuchtungsmängel. Gerade die Herbstmonate mit Regen und Nebel erschweren die Sicht. Dabei ist Sehen und Gesehen werden das A und O im Straßenverkehr.

Altdorf – Dispersionsfarbe am Straßenrand entsorgt

Im Bereich der Haltebucht entlang der L 540 bei Altdorf hat ein Unbekannter zwei 10 Liter Eimer mit alter, weißer Dispersionsfarbe entsorgt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können. Diese sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06323 9550 bei der Polizei Edenkoben melden.