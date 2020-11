Kleiner Unfall mit Auswirkungen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein vermeintlicher „Bagatellunfall“ am

Dienstagvormittag hat für einen 30-jährigen Mann strafrechtliche Konsequenzen.

Aufgrund einer Baustelle in der Friedhofstraße wollte der Mann rückwärts wieder

aus der Straße herausfahren. Dabei stieß er gegen einen Pfosten am Rand der

Fahrbahn.

Als die Polizeibeamten den Unfall aufnehmen wollen, stellen sie bei dem

30-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der durchgeführte Urintest

bestätigte den Verdacht. Der junge Mann musste daraufhin den Pkw stehen lassen

und für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen.

Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Verursachung eines Unfalls und wegen

Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.|elz

Ohne Führerschein und mit Drogen

Kaiserslautern (ots) – Eine Polizeistreife kontrollierte am Mittwochabend in der

Mannheimer Straße den Fahrer eines Kleinkraftrades. Wie sich herausstellte war

der 18-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Kraftrad darf

er ohne Führerschein allerdings nicht fahren. Außerdem stellten die

Ordnungshüter während der Kontrolle Auffälligkeiten fest, die auf einen

Drogenkonsum hindeuteten. Der Mann räumte ein, kurz vor Fahrtantritt einen Joint

geraucht zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über

seinen Drogenkonsum geben. Gegen den 18-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren

eingeleitet. Auch der Halter des Zweirads muss mit einem Verfahren rechnen. Ihm

wird vorgeworfen, dass er die Fahrt ohne Fahrerlaubnis zuließ oder duldete. |erf

Mängel an Fahrzeugen beanstandet

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Dienstag in der Lauterstraße

kontrolliert. Sechs Autofahrer fielen auf, weil die Hauptuntersuchung (HU) ihres

Fahrzeugs überfällig war. Die Fahrer müssen mit einem Verwarnungsgeld

beziehungsweise Bußgeld rechnen. Außerdem erhielten sie eine Frist gesetzt, bis

zu der sie die HU nachholen müssen, andernfalls droht die Stilllegung des

Wagens. Ein Bußgeldverfahren leitete die Polizei gegen einen Lkw-Fahrer ein,

weil die Anhängelast seines Fahrzeugs um mehr als die Hälfte überschritten war.

Auch der Halter muss mit einem teuren Bußgeld und mit mindestens einem Punkt im

Verkehrszentralregister rechnen. |erf

Unfallflucht: Gegen Baum gefahren

Kaiserslautern (ots) – Eine 31-jährige Autofahrerin wird verdächtigt, am

Dienstag in der Berliner Straße mit ihrem Wagen den Zaun der die Fahrspuren

trennt, touchiert zu haben.

Ein Zeuge beobachtete, wie die Frau gegen 11:30 Uhr beim Wechsel auf die

Linksabbiegespur, auf den hohen Bordstein fuhr und anschließend gegen den Zaun

und einen Baum stieß. Die Fahrerin soll sich mit dem stark beschädigten Pkw in

Richtung Kaufland aus dem Staub gemacht haben. Der Zeuge konnte sich einen Teil

des Kennzeichens und die Automarke merken. Der Baum und der Zaun trugen keine

starken Beschädigungen davon. Das Auto soll aber, laut Zeugen, die halbe Front

abgerissen haben.

Gegen 13 Uhr meldeten Mitarbeiter der Ordnungsbehörde einen stark beschädigten

Pkw mit frischen Unfallschäden in der Bleichstraße. Die Polizei fuhr vor Ort und

begutachteten das Auto. Neben den offensichtlichen Schäden fanden sie Spuren der

Baumrinde am Auto.

Weil von der Fahrerin auch hier weit und breit nichts zu sehen war, wurde eine

Nachricht am Fahrzeug hinterlassen. Die 31-Jährige meldete sich wenig später auf

der Dienststelle. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des

unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. |elz

Katalysator gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Wieder wurde im Stadtgebiet (wir berichteten mehrfach)

der Katalysator eines Autos gestohlen. Die Diebe sahen es auf einen

Mercedes-Benz ab.

Der Wagen parkte von Montag, 9. November, 21 Uhr bis Dienstag, 10. November, 15

Uhr in der Straße „Am Harzhübel“. Beim Starten des PKW stellte die Halterin

laute Motorengeräusche fest. Nach kurzer Inaugenscheinnahme hat die Besitzerin

dann festgestellt, dass der Katalysator ausgebaut und entwendet wurde.

Die Beamten bitten um Hinweise. Wem ist am Verdächtiges aufgefallen? Hinweise

nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen.

|elz

Wer hat den Unfall beobachtet?

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagabend in der

Straße Randsiedlung einen Unfall beobachtet haben. Zwischen 20 und 24 Uhr wurde

ein schwarzer Opel Corsa beschädigt. Das Auto parkte vor einem Wohnanwesen. Ohne

sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weg. Er verursachte

an dem Corsa einen Schaden, den die Polizei auf mindestens 2.000 Euro schätzt.

Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht und

bitten um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum

Verursacher machen? Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Polizei nimmt gesuchten Dieb fest

Kaiserslautern (ots) – Eine Zivilstreife der Kriminalpolizei hat am

Dienstagnachmittag einen 23-Jährigen festgenommen und in eine

Justizvollzugsanstalt gebracht.

Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahls. Als die Beamten den

verurteilten Straftäter in der Pariser Straße erkannten und ansprachen,

versuchte er zu flüchten. Dabei setzte er auch ein Pfefferspray gegen die

Polizisten ein. Die Einsatzkräfte verfolgten den 23-Jährigen und nahmen ihn

fest. Gegen die Festnahme setzte sich der Betroffene zur Wehr, so dass er

gefesselt und zur Dienststelle gebracht wurde. Dort wurde ihm eine Blutprobe

entnommen. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten verschiedene Substanzen, bei

denen es sich vermutlich um Betäubungsmittel handelt. Außerdem hatte der

Beschuldigte ein Einhandmesser dabei, das nach dem Waffengesetz als verbotener

Gegenstand gilt. In einem Rucksack transportierte der 23-Jährige unter anderem

eine neuwertige Fotokamera und einen originalverpackten Rasierapparat. Ob die

Gegenstände möglicherweise aus einem Diebstahl stammen ist Gegenstand der

Ermittlungen.

Auf den Beschuldigten kommen Strafanzeigen wegen Widerstandes, Verstoßes gegen

das Betäubungsmittel- und gegen das Waffengesetz zu. Nach Anhörung durch einen

Richter wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. |mhm

Rüttelplatte von Baustelle gestohlen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte haben am Wochenende zwischen

Otterberg und Otterbach eine Rüttelplatte von einer Baustelle gestohlen. Entlang

der Landstraße brachen die Diebe einen Bauzaun auf, um auf die Baustelle zu

gelangen. Irgendwann zwischen Freitagabend und Montagmorgen stahlen sie das

Arbeitsgerät. Der Wert der Vibrationsplatte wird auf mindestens 3.000 Euro

geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Unfall: Auf nassem Laub Kontrolle verloren

Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zwischen Wörsbach und Olsbrücken ist

es am Montagmorgen zum Unfall gekommen. Eine 19-jährige Autofahrerin kam auf der

nassen, mit Laub bedeckten Straße ins Schleudern. Vermutlich wegen unangepasster

Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In einer scharfen

Kurve kam das Auto von der Straße ab. Am Wagen entstand Blechschaden. Die

19-Jährige blieb unverletzt. |erf