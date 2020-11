Karlsruhe – Zeugen nach Raub im Oberwald gesucht

Karlsruhe – Am Mittwoch gegen 14:45 Uhr wurde eine 16-jährige Joggerin im

Oberwald bei Karlsruhe-Rüppurr von einem bislang unbekannten Täter beraubt. Der

Unbekannte hatte es auf das Smartphone der Frau abgesehen, welches er ihr aus

der Hand riss.

Die Geschädigte joggte zwischen dem Max-Planck-Gynasium und der Realschule

Rüppurr in Richtung Durlach. An einer bogenförmigen Steinbrücke machte sie

kehrt, um den gleichen Weg zurück zu laufen. Wenig später wurde sie von hinten

angerempelt. Obwohl sie ihr Handy fest umklammerte, riss der Tatverdächtige es

ihr aus der Hand. Im Anschluss flüchtete der unbekannte Mann in Richtung

Märchenviertel / Autobahn.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

Männliche Person

Etwa 180 cm groß

Normale Statur

Braune seitlich kurze, in der Mitte längere Haare

Hellhäutig

Trug eine blaue Jeans und eine schwarze matte Lederjacke.

Darunter hatte er vermutlich einen Kapuzenpulli an und er trug schwarze Handschuhe.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666-3411, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu

setzen.

Bad Schönborn – Auffahrunfall mit einem leicht Verletzten

Karlsruhe – Am Montagmorgen gegen 7.35 Uhr ereignete sich auf der

Landstraße 555 Fahrtrichtung Kronau ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw,

wobei sich ein Fahrzeugführer leicht verletzte.

Laut ersten Feststellungen der Polizei fuhren die beiden Pkw-Lenker

hintereinander auf der L555 in Richtung Kronau. Kurz nach der dortigen Brücke

musste der vordere Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Der

nachfolgende Fahrzeugführer konnte seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig zum Stehen

bringen, wodurch es zur Kollision kam. Der leicht verletzte Fahrer des hinteren

Autos kam mittels eines Rettungswagens zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus.

Über die Höhe des entstandenen Unfallschadens liegen derzeit noch keine näheren

Erkenntnisse vor.

Bruchsal – 21-jähriger von Duo ausgeraubt – Kripo sucht Zeugen

Bruchsal – Ein 21-Jähriger ist am Dienstag zwischen 20.00 Uhr und 21.00

Uhr in Bruchsal offenbar Opfer eines Raubes geworden.

Der junge Mann war zu Fuß auf dem Bannweideweg zwischen dem Saalbachcenter und

der Südstadt unterwegs. An dortiger Unterführung sei er von zwei etwa jüngeren

männlichen Personen festgehalten und die mitgeführte Aldi-Plastiktüte mit Handy

nebst Ohrhörern geraubt worden. In der Folge seien die Täter in Richtung Bahnhof

geflüchtet. Fahndungsmaßnahmen waren aufgrund des größeren Zeitverzugs der

Anzeigenerstattung nicht mehr erfolgversprechend.

Beide Täter seien etwa 20 Jahre alt und 180 cm groß. Einer davon ist kräftig

gebaut, habe ein auffallend breites Gesicht mit dunklem, kurzem Haar. Der habe

eine dunkelblaue Sportjacke, eine dunkle Jogginghose und blaue Sportschuhe mit

weißen Sohlen getragen.

Der mutmaßliche Komplize sei von normaler Statur, trage schwarzes Haar, seitlich

kurz und oben länger. Er habe eine schwarze Sportjacke mit gleichfalls schwarzer

Jogginghose und schwarzen Sportschuhen mit weißer Sohle getragen.

Zeugen des Geschehens oder Hinweisgeber auf die beschriebenen Personen werden

gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Karlsruhe – 19-Jähriger nach körperlicher Auseinandersetzung verletzt

Karlsruhe – Am Dienstagabend wurde ein 19-Jähriger in Daxlanden von 4 – 5

Männern angegriffen und verletzt. Der 19-Jährige hielt sich mit Bekannten gegen

20.45 Uhr bei der Fußgängerbrücke in Höhe der Besselstraße auf. Plötzlich kamen

4 – 5 Männer auf den jungen Mann zu und griffen diesen an. Während der

Auseinandersetzung stürzten alle Beteiligten in ein Gebüsch. Anschließend

rannten die Täter zu einem silberfarbenen Ford Focus, der in der Besselstraße

geparkt war und fuhren Richtung Kirchplatz davon. Bei der Auseinandersetzung zog

sich der 19-Jährige eine blutende Wunde am Oberschenkel zu. Die Männer sollen

vor der Auseinandersetzung mit dem Pkw lautstark durch Daxlanden gefahren sein.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben zu dem silbernen Ford Focus, bzw. den

Angreifern machen können. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-West, Telefon 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Falsche Stadtwerkemitarbeiter unterwegs

Karlsruhe – Falsche Stadtwerkemitarbeiter sind am Dienstag in Karlsruhe

aufgetreten. Gegen 12.30 Uhr meldeten sich ein angeblicher Mitarbeiter der

Stadtwerke bei einer 80-Jährigen in der Amalienstraße und teilte mit, dass ihr

Wasseranschluss kontrolliert werden müsse. Kurz darauf klingelte ein Mann bei

ihr, gab vor ein Stadtwerkemitarbeiter zu sein und gelangte so ich die Wohnung

der Frau. Dort wurde die 80-Jährige angewiesen im Badezimmer das Wasser laufen

zu lassen. Nach kurzer Zeit sagte ihr der Mann, dass er den Wasseranschluss im

Keller überprüfen zu müssen und verließ die Wohnung. Nachdem die Frau nach 10

Minuten das Wasser abgestellt hatte, stellte sie fest, dass ihr Mobiltelefon

gestohlen worden war. Der Täter wird als ca. 30 Jahre alt, mit blauen Augen und

dunklen Haaren beschrieben. Er trug einen blauen Overall und sprach deutsch ohne

erkennbaren Akzent. Gegen 15.40 Uhr rief ein angeblicher Mitarbeiter bei einer

85-Jährigen in Daxlanden an und berichtete von Wasserproblemen in ihrem Anwesen,

weshalb das Wasser abgestellt werden müsse. Da der Seniorin Zweifel kamen rief

sie bei den Stadtwerken Karlsruhe an. Nachdem in dem Gespräch der Schwindel

aufgeflogen war, kontaktierte die Frau die Polizei.

Karlsruhe – Einbrecher haben es auf Friseurbedarf abgesehen

Karlsruhe – Zwei bislang Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in ein

Friseurgeschäft in der Reichenbach-Straße in Durlach gewaltsam eingedrungen.

Zwischen 02:15 Uhr und 02:50 Uhr schlugen zunächst die Eindringlinge den

Bewegungsmelder vor der Eingangstür ab und verschafften sich im Anschluss über

die Tür gewaltsam Zutritt in das Geschäft. Im Inneren werden sämtliche Schränke

und Schubläden geöffnet und verschiedene Frisierutensilien entwendet. Auch an

der Registrierkasse machten die Diebe keinen Halt und nahmen das Bargeld im

zweistelligen Bereich an sich. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe in

unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Durlach bittet Zeugen, die im besagten

Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer

0721 49070 zu melden.

Karlsruhe – Hündin durch Beißerei am Hals verletzt

Karlsruhe – Eine Hundebesitzerin ging am späten Montagabend, mit ihrer

American Staffordshire-Hündin in der Grünewaldstraße in Karlsruhe spazieren.

Gegen 23:30 Uhr, kam ein ihr unbekannter Hund auf sie zu gerannt und verbiss

sich im Hals ihrer Hündin. Daraufhin rief der Hundehalter seinen Hund ab,

weigerte sich ihr gegenüber seine Personalien herauszugeben und ging weiter. Die

Hündin wurde mit mehreren blutenden Bissverletzungen am Hals zum Arzt gebracht.

Der Hundehalter wird als ca. 30 Jahre alt und südländisch aussehend beschrieben.

Er hatte einen dunklen 3-Tage-Bart und war mit Windbreaker-Jacke mit der

Aufschrift „Napapijri“ bekleidet.

Zeugen werden geben sich bei der Polizeihundeführerstaffel unter folgender

Telefonnummer zu melden 0721 6633980.

BAB A5/Bietigheim – Pkw-Führer unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Karlsruhe – In der Nacht auf Mittwoch wurde ein Pkw-Fahrer auf einem

Parkplatz an der Bundesautobahn A5 kontrolliert, bei dem im Verlauf der

Kontrolle etliche strafrechtliche Verstöße festgestellt werden konnten.

Der 33-Jährige stand mit seinem Pkw auf einem Parkplatz an der BAB A5 und wurde

dort durch eine Polizeistreife kontrolliert. Durch die dort durchgeführten

Überprüfungen konnte festgestellt werden, dass das Auto nichtmehr zugelassen,

das Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges angebracht und augenscheinlich eine

gefälschte HU-Plakette aufgeklebt war. Das Auto wurde vor Ort abgestellt und der

33-Jährige wurde auf die Dienststelle verbracht. Dort konnte durch einen

Urintest der Einfluss von Kokain und Opiaten bestätigt werden. Durch weitere

Ermittlungen ergab sich, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis ist. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Er muss nun mit einigen Strafanzeigen rechnen.

Karlsruhe – Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Karlsruhe – Am frühen Mittwochmorgen, gegen 03.10 Uhr, ereignete sich auf

der Brauerstraße in Karlsruhe ein Verkehrsunfall, wobei einer der beiden

Unfallbeteiligten sich wohl unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Zwei Pkw befuhren zur oben genannten Zeit die Brauerstraße in stadtauswärtiger

Richtung. Beide fuhren wohl hintereinander auf dem rechten Fahrstreifen. Nun

setzte der Geschädigte zum Überholen des Beschuldigten an und wechselte mit

seinem Fahrzeug auf den linken Fahrstreifen. Er beschleunigte, und, als er auf

Höhe des Beschuldigten war, soll dieser ebenfalls auf den linken Fahrstreifen

gewechselt haben.

Um eine Kollision zwischen den beiden Pkw zu vermeiden, lenkte der Geschädigte

nach links. Er geriet auf den Grünstreifen, kam ins Schleudern und blieb

anschließend in der Mittelleitplanke stecken. Glücklicherweise wurde der

24-jährige Fahrer nicht verletzt.

Der Beschuldigte, der unvermittelt den Fahrstreifen gewechselt hatte, entfernte

sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die beiden Fahrzeuge haben sich wohl nicht

berührt. Es entstand am Pkw des Geschädigten ein Sachschaden in Höhe von 20000

Euro. Leider konnte der Geschädigte weder den unbekannten Fahrzeugführer noch

das Fahrzeug beschreiben. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Graben-Neudorf – Gegen Autotür geprallt

Karlsruhe – Ein 31-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag nicht

aufgepasst, als er im Käthe-Kollwitz-Ring aus seinem Auto steigen wollte.

Gegen 16:00 Uhr stellte er sein Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung am

Fahrbahnrand ab. Er öffnet die Fahrertür und übersah dabei einen heranfahrenden

9-jährigen Jungen auf seinem Rad. Das Kind prallte gegen die Tür und stürzte zu

Boden. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Er wurde

durch den Vater zur abschließenden Untersuchung in eine Klinik gebracht. Es

entstand lediglich geringer Sachschaden am Fahrrad des 9-Jährigen.