Mannheim/Innenstadt: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Mannheim/Innenstadt – Zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten

Fahrzeugen und hohem Sachschaden kam es am Dienstag gegen 17 Uhr in Mannheim.

Eine 22-jährige VW-Fahrerin fuhr über die Kurt-Schumacher-Brücke in Richtung

Luisenring, als sie die Fahrspur wechseln wollte und laut eigenen Angaben einen

Schulterblick einleitete. Der vor ihr fahrende, 50-jährige Peugeot-Fahrer,

musste zu diesem Zeitpunkt verkehrsbedingt bremsen, weshalb die 22-Jährige auf

diesen auffuhr. Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von 10.000

Euro, verletzt wurde niemand. Der Peugeot musste abgeschleppt werden.

Mannheim-Neckarstadt: 22-Jähriger versucht sich durch Flucht einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

Mannheim-Neckarstadt – Um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen,

flüchtete ein 22-jähriger Autofahrer am Dienstagabend im Stadtteil

Neckarstadt-West vor der Polizei. Der 22-Jährige fiel einer Polizeistreife kurz

vor 23 Uhr auf, als er mit einem VW Lupo mit nicht angepasster Geschwindigkeit

die Untermühlaustraße in Richtung Sandhofen befuhr und dann beschleunigt in die

Zeppelinstraße abbog. Die Beamten folgten dem Fahrzeug, das anschließend in die

Heustraße abbog. Die Polizisten gaben dem VW-Fahrer deutliche Anhaltesignale

mittels Blaulicht, Martinshorn, Leuchtschrift und Lichthupe. Diese Signale

missachtete der Mann zunächst und bog in die Rainweidenstraße ab. Er stoppte

schließlich doch. Als beide Beamte aus dem Streifenwagen ausgestiegen waren und

sich dem VW näherten, gab der 22-Jährige plötzlich Vollgas und fuhr mit

durchdrehenden und quietschenden Reifen davon. Die Polizeibeamten stiegen auch

wieder ins Fahrzeug und verfolgten den VW. In einer Linkskurve verlor der junge

Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr geradeaus weiter und kollidierte dort

mit einem geparkten Kia. Der Fahrer des VW stieg sogleich aus und rannte davon.

Die Beamten folgten ihm noch bis zur Pumpwerkstraße, wo sie ihn zwischen den

dortigen Häuserblocks aus den Augen verloren. Er konnte jedoch im Rahmen einer

sofortigen Fahndung in der Zeppelinstraße festgestellt und festgenommen werden.

Er wurde zunächst zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht. Ein

Drogentest bei ihm reagierte positiv auf Kokain. Während der weiteren

Ermittlungen ergab sich, dass sich der 22-Jährige bei der Kollision mit dem Kia

offenbar verletzt hatte. Er wurde daraufhin zur Behandlung in ein Krankenhaus

eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde.

Dem jungen Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Im Zuge der

weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der 22-Jährige bereits zuvor wegen

Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss aufgefallen war und in diesem

Zusammenhang auch sein Führerschein bereits beschlagnahmt worden war.

Am verunfallten VW hatten beide Airbags ausgelöst und das Fahrzeug war nicht

mehr fahrbereit, sodass es abgeschleppt werden musste.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt hinsichtlich Fahrens

unter Drogeneinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung,

Unfallflucht sowie des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen

Kraftfahrzeugrennen dauern an.